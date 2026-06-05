Muerte del Indio Solari: confirmaron que la despedida al cantante será el sábado 6

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Revelan el audio que el Indio Solari grabó para Messi y no se animó a enviárselo

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años provocó una profunda tristeza en el mundo de la música y también en el deporte. En las horas posteriores a conocerse la noticia, el periodista Hernán Castillo reveló un audio inédito que el histórico cantante había grabado para Lionel Messi en la antesala del Mundial 2026.

Según contó Castillo, Solari registró el mensaje con la intención de hacérselo llegar al capitán de la Selección argentina, aunque finalmente no se animó a enviarlo. El contenido se conoció públicamente este viernes y rápidamente emocionó a miles de fanáticos.

"Lionel, compatriota. Habla Indio, acá uno más que te quiere saludar, aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también", expresó el músico en el comienzo del audio.

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