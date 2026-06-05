La autopsia del Indio Solari se encuentra en proceso y buscan determinar la causa de la muerte

La autopsia del Indio Solari, quien padecía Parkinson, se inició para determinar si un golpe en la cabeza fue la causa de su muerte en Ituzaingó.

La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari se inició pasadas las 15.30, por un equipo forense que busca determinar el motivo del fallecimiento, ya que el artista contaba con un golpe en la cabeza.

Según el parte oficial de la fiscalía al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado “en cercanías de una pileta interna” de la vivienda.