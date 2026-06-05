El Indio Solari fue encontrado sin vida en la mañana del viernes en inmediaciones de la pileta que tenía en su casa ubicada en Parque Leloir. Conforme pasaron las horas, se conocieron detalles de cómo pasó las últimas horas el cantante junto a su familia.

Rodrigo Alegre, periodista de TN, fue quien dio a conocer esta información trascendente: "A la noche había comido algo, se tiró a la pileta, después salió y falleció" , contó respecto a los últimos momentos con vida del cantante.

Revelaron cómo fueron las últimas horas del Indio Solari antes de su muerte

"Por lo que tengo entendido estaba con la familia" , sentenció el comunicador en diálogo con Mario Massaccesi y Paula Bernini, sus compañeros de Todo Noticias. El deceso del músico conmocionó al mundo del rock nacional y los artistas lo despidieron en redes.

el-indiosolari Hoy murió físicamente Carlos Alberto "El Indio" Solari. Archivo.

El comunicado tras la muerte del Indio Solari

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio- su cuerpo, su manifestación física- ya no está", dice la primera parte del texto que compartieron en el perfil del líder de Los Redonditos.

Captura de pantalla 2026-06-05 173816 El posteo que compartieron tras la muerte del Indio Solari. Foto: Instagram / @indiosolarioficial.

"Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación", escribieron, al tiempo que informaron que la despedida íntima quedará reservada para sus familiares y seres queridos.