Máxima tensión: Israel atacó la principal reserva de gas natural del mundo en Irán

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Israel destruye centros de mando en Teherán e Irán responde con un ataque mortal sobre Tel Aviv

El conflicto entre Israel e Irán ha alcanzado un nuevo pico de violencia este miércoles. Tras una jornada de bombardeos masivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre puntos neurálgicos de Teherán, el régimen iraní lanzó una contraofensiva de misiles que impactó en el centro del territorio israelí. El intercambio de ataques ocurre en un clima de máxima tensión, tras confirmarse la muerte del estratega iraní Ali Lariyani, y ya arroja un saldo de 14 civiles muertos en Israel desde el inicio de las hostilidades el pasado 9 de marzo.

Ofensiva israelí: Golpe al corazón logístico de la Guardia Revolucionaria

Según el comunicado oficial del Ejército de Israel, durante el martes se completó una fase crítica de ataques aéreos diseñados para socavar los cimientos del régimen. Bajo la dirección de la Inteligencia Militar, los objetivos alcanzados en Teherán incluyen:

Cuartel General de Seguridad: Impactos directos en la Unidad de Seguridad de la Guardia Revolucionaria.

Infraestructura de Misiles: Destrucción de un centro de mando perteneciente al sistema de misiles balísticos y centros de mantenimiento logístico.

Superioridad Aérea: Ataques sistemáticos contra sistemas de defensa aérea iraníes para garantizar el control del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Israelí (IAF).

"Estos ataques forman parte de una fase destinada a profundizar el daño a los sistemas centrales del régimen terrorista", señalaron fuentes castrenses, reafirmando que la estrategia busca desarticular la capacidad de respuesta de largo alcance de Irán.

La respuesta de Irán: Alarmas y tragedia en Tel Aviv

La madrugada de este miércoles, Teherán respondió con oleadas de misiles balísticos dirigidos hacia el corazón de Israel. Las sirenas de emergencia sonaron en Tel Aviv y Jerusalén, donde los residentes reportaron fuertes explosiones y el trabajo incesante de los sistemas de interceptación.

Sin embargo, el ataque logró vulnerar las defensas en el distrito de Ramat Gan. El Servicio de Emergencias de Israel (MDA) confirmó el fallecimiento de un matrimonio de ancianos de 70 años, quienes perdieron la vida tras el impacto directo de un proyectil en su edificio residencial.

"Se trata de los primeros fallecidos por ataques iraníes en casi diez días, elevando la cifra total de víctimas en suelo israelí a 14 personas en lo que va de la guerra", detalló el informe del MDA.

EFE