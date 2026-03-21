Estados Unidos moviliza miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero

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Estados Unidos moviliza marines a Ormuz para reabrir el paso petrolero

El ejército de Estados Unidos despliega un gran buque de asalto anfibio con miles de infantes de Marina y marinos adicionales hacia el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, según informaron tres funcionarios norteamericanos.

La Casa Blanca, desesperada por reabrir el cuello de botella petrolero en el golfo Pérsico -cerrado por Irán desde que Estados Unidos e Israel atacaron hace casi tres semanas-, evalúa despliegues que podrían incluir desembarcos en la costa de Irán o en su centro de exportación de petróleo de la isla de Jarg.

La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) partirá desde San Diego a bordo del buque USS Boxer, sumándose a los efectivos de la 31ª MEU que ya se dirigen a la zona desde Japón en el USS Tripoli. El presidente Donald Trump volvió a descargar su furia contra los aliados de la OTAN por negarse a intervenir en un conflicto sobre el que no se les consultó.

“Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios”, recriminó el mandatario, que definió a los líderes como “cobardes” y advirtió que “lo recordaremos”.

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 50% desde el inicio del conflicto, y el crudo referencial Brent se ubicaba cerca de los 110 dólares tras dispararse ante el temor de una interrupción histórica en el suministro. Incluso aunque el conflicto termine pronto, no habrá una recuperación rápida de la agitación causada por los ataques aéreos y el cierre virtual del estrecho, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

Aunque países como Alemania, Reino Unido y Francia se comprometieron a garantizar el paso seguro por el estrecho, sus líderes aclararon que esto presupone el cese de las hostilidades. Por su parte, las fuentes militares señalaron que Washington evalúa desplegar miles de soldados más en la región, con la posibilidad incluso de desembarcar en territorio iraní.