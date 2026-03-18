Escalada en Medio Oriente: Israel eliminó a Esmail Jatib, ministro de Inteligencia de Irán

Live Blog Post

Israel asegura haber eliminado a Esmail Jatib, ministro de Inteligencia de Irán

En una nueva y contundente operación de inteligencia y despliegue aéreo, el Gobierno de Israel anunció este miércoles la eliminación de Esmail Jatib, ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán. Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el alto funcionario fue alcanzado durante un ataque perpetrado anoche en territorio iraní. De confirmarse, esta muerte representaría el golpe más severo a la estructura de seguridad del régimen desde el inicio del conflicto el pasado 9 de marzo.

La figura de Esmail Jatib era fundamental para la estabilidad interna y la proyección de operaciones externas del régimen. Como titular de la cartera de Inteligencia, Jatib coordinaba la vigilancia sobre la disidencia y la red de espionaje que Irán mantiene en la región.

El anuncio de Israel Katz se dio en un clima de extrema volatilidad:

"Anoche, nuestras fuerzas completaron una misión quirúrgica para neutralizar a Esmail Jatib. No habrá refugio para quienes planifican el terror contra nuestro pueblo", declaró Katz en un comunicado oficial.