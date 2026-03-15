Alerta por el aumento del petróleo: el crudo supera los 100 dólares por la tensión en el Estrecho de Ormuz

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Donald Trump amenaza a la OTAN: "Tendrán un futuro muy malo" si no intervienen en el Estrecho de Ormuz

En una declaración que sacude los cimientos de la diplomacia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a los países miembros de la OTAN. Según el mandatario, la organización se enfrenta a “un futuro muy malo” si sus aliados no colaboran activamente para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado tras la escalada bélica con Irán.

Durante una entrevista exclusiva con el diario Financial Times, Trump fue contundente al señalar que Estados Unidos no debería cargar con la responsabilidad total de proteger una ruta de la que dependen económicamente Europa y Asia.

El presidente sostuvo que los países que consumen el petróleo proveniente del Golfo —mencionando específicamente a Europa y China— deben involucrarse de manera directa para evitar el colapso del transporte marítimo mundial. "Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", sentenció el líder republicano.