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Alerta por el aumento del petróleo: el crudo supera los 100 dólares por la tensión en el Estrecho de Ormuz

A 16 días del inicio de las hostilidades, la tensión entre EE.UU., Israel e Irán se intensifica.

MDZ Mundo

El conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ha cumplido su decimosexta jornada sin señales de una tregua cercana. Tras la eliminación del ayatolá Alí Jamenei al inicio de la ofensiva y la cuestionada sucesión de su hijo, Mojtaba Jamenei, la incertidumbre política en Teherán se ha convertido en el eje de una guerra que amenaza con extenderse durante meses.

El Estrecho de Ormuz y la crisis del petróleo

El frente económico es, quizás, el que más preocupa a la comunidad internacional. El Estrecho de Ormuz permanece cerrado para buques de bandera estadounidense e israelí, y el tráfico comercial se ha reducido drásticamente.

  • Precio del crudo: El barril de petróleo Brent ya superó la barrera de los 100 dólares, con picos que han alcanzado los 126 dólares en jornadas de alta volatilidad.

  • Impacto global: Los analistas advierten que, de no reabrirse esta vía estratégica —por donde circula el 20% del petróleo mundial—, el impacto en la inflación global será devastador.

Conflicto en Medio Oriente: día 16

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Donald Trump amenaza a la OTAN: "Tendrán un futuro muy malo" si no intervienen en el Estrecho de Ormuz

En una declaración que sacude los cimientos de la diplomacia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a los países miembros de la OTAN. Según el mandatario, la organización se enfrenta a “un futuro muy malo” si sus aliados no colaboran activamente para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado tras la escalada bélica con Irán.

Durante una entrevista exclusiva con el diario Financial Times, Trump fue contundente al señalar que Estados Unidos no debería cargar con la responsabilidad total de proteger una ruta de la que dependen económicamente Europa y Asia.

El presidente sostuvo que los países que consumen el petróleo proveniente del Golfo —mencionando específicamente a Europa y China— deben involucrarse de manera directa para evitar el colapso del transporte marítimo mundial. "Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", sentenció el líder republicano.

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El crudo supera los 100 dólares por la tensión en el Estrecho de Ormuz

La crisis energética se profundiza a nivel mundial. Los precios del petróleo iniciaron la jornada de este domingo con una tendencia alcista, manteniendo su cotización por encima de los US$ 100 por barril. Este incremento es una respuesta directa a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que involucra a potencias clave en la producción y distribución de hidrocarburos.

Incertidumbre en el Estrecho de Ormuz

El principal factor que impulsa la subida del crudo es el riesgo inminente de interrupciones en el suministro global. Los inversores y analistas mantienen su mirada fija en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más estratégico del mundo para el comercio de energía.

Ante el temor de que el paso permanezca cerrado o bloqueado por tiempo indefinido, la oferta proyectada de crudo se ha visto amenazada. Cabe recordar que por esta vía circula aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo, lo que convierte cualquier fricción geopolítica en la zona en un disparador inmediato de los precios.

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Keir Starmer y Donald Trump exigen la reapertura del Estrecho de Ormuz ante la crisis global

En un movimiento diplomático coordinado, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este domingo la urgencia de normalizar el tránsito en el Estrecho de Ormuz. La comunicación, confirmada por un portavoz de Downing Street, pone de manifiesto la preocupación de las potencias occidentales por la parálisis del comercio marítimo internacional.

Donald Trump

Durante la charla, ambos mandatarios coincidieron en que la situación en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico que afecta directamente a los bolsillos de los consumidores globales. Según el comunicado oficial, Starmer y Trump enfatizaron la importancia de "reabrir" el estrecho para poner fin a las constantes perturbaciones que sufre la navegación comercial.

“Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”, indicó la oficina del primer ministro británico.

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Irán exige una "revisión seria" con los países del Golfo y niega ataques a Arabia Saudita

En un contexto de máxima tensión global, el gobierno de Irán ha hecho un llamado a redefinir el tablero geopolítico en el Golfo Pérsico. Este domingo, el embajador iraní en Arabia Saudita, Alireza Enayati, aseguró que las relaciones con sus vecinos árabes requieren una "revisión seria" para blindar la región frente a la influencia militar de actores externos.

Durante una entrevista con la agencia Reuters, Enayati analizó cómo la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando la estabilidad regional. Según el diplomático, la clave para la prosperidad de Medio Oriente radica en limitar el poder de las potencias occidentales y fortalecer los lazos entre los países ribereños.

Al ser consultado sobre si el conflicto bélico actual podría fracturar los vínculos diplomáticos con Riad, el embajador fue tajante:

"Es una pregunta válida y la respuesta es sencilla. Somos vecinos y no podemos prescindir el uno del otro; por eso, necesitaremos una revisión seria de nuestra relación".

Irán niega ataques a la infraestructura petrolera

Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas horas ha sido la seguridad energética. Teherán ha negado categóricamente su participación en los recientes ataques reportados contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.

A pesar de las acusaciones cruzadas en el marco del cierre del Estrecho de Ormuz, el embajador Enayati sostuvo que la República Islámica no busca sabotear a sus vecinos, sino expulsar la presencia militar extranjera que, a su juicio, es la verdadera causa de la inestabilidad.

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Aumenta a al menos 850 cifra de muertos en Líbano por ataques israelíes desde el 2 de marzo

Así lo informa el Ministerio de Salud libanés.

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Irán descarta negociaciones con EE.UU. y niega haber pedido un alto el fuego

En un nuevo capítulo de la escalada de tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Irán cerró de forma categórica cualquier puerta a la diplomacia inmediata con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, afirmó que su país "nunca pidió" un alto el fuego ni ha solicitado entablar negociaciones con la administración de Donald Trump.

Araghchi desmiente a la Casa Blanca

Las declaraciones del funcionario iraní surgieron durante una entrevista exclusiva con el programa Face the Nation de la cadena estadounidense CBS News. Araghchi fue contundente al señalar que Teherán no ha buscado "ni siquiera negociaciones", contradiciendo directamente las versiones recientes del presidente de los Estados Unidos.

Días atrás, Donald Trump había sugerido que el régimen iraní estaba debilitado y buscaba alcanzar un acuerdo para frenar las hostilidades. Sin embargo, el canciller iraní calificó esta visión como errónea y reafirmó la voluntad de combate de su nación.

Para el jefe de la diplomacia iraní, el escenario actual no es producto de un accidente, sino de una estrategia planificada por Washington.

"No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos. Esta es la segunda vez que ocurre", sostuvo Araghchi.

El ministro subrayó que el conflicto actual es "una guerra deliberada del presidente Trump y de Estados Unidos", y advirtió que Irán mantendrá sus operaciones militares bajo el concepto de autodefensa legítima.

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