Jerusalén: Netanyahu interviene y habilita el acceso al Santo Sepulcro tras prohibir una misa

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Polémica en Jerusalén: Netanyahu interviene y habilita el acceso al Santo Sepulcro

En una jornada marcada por la tensión religiosa y militar, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, intervino personalmente este domingo para autorizar el acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro. La medida se tomó luego de que la policía israelí impidiera el ingreso al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, quien se disponía a celebrar la tradicional misa de Domingo de Ramos.

El incidente, que amenazaba con escalar a un conflicto diplomático con el Vaticano, fue desactivado por el mandatario, quien aclaró que las restricciones iniciales respondían estrictamente a protocolos de seguridad ante la ofensiva aérea de Irán.

Netanyahu explicó que la prohibición temporal no fue un ataque a la libertad de culto, sino una medida de protección civil. Según el primer ministro, en los últimos días Irán ha atacado repetidamente con misiles balísticos las zonas circundantes a los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en la Ciudad Vieja.

"Tras uno de esos ataques, fragmentos de misil cayeron a metros de la iglesia", detalló Netanyahu para graficar el peligro inminente. Bajo esa premisa, el Gobierno había solicitado a fieles cristianos, musulmanes y judíos que se abstuvieran temporalmente de rendir culto en la zona más sensible de Jerusalén.