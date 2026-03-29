Alerta en el Caribe: un petrolero ruso sancionado por Estados Unidos se aproxima a Cuba

De acuerdo con información relevada en un monitoreo naval, el petrolero se dirige hacia el puerte de Matanzas en Cuba.

Un buque petrolero ruso sancionado por Estados Unidos navega hacia Cuba con un cargamento de 730.000 barriles de petróleo y tiene previsto arribar este lunes al puerto de Matanzas, según datos de monitoreo naval. La operación se produce en medio de las restricciones impuestas por Washington al suministro energético de la isla.

petrolero ruso abastece a cuba de petroleo anatoly kolodkin El "Anatoly Kolodkin”, el petrolero proveniente de Rusia que podría llegar a Cuba este lunes. X: @EnsedeCiencia La embarcación, identificada como “Anatoly Kolodkin”, se encontraba este domingo al norte de Haití rumbo al territorio cubano, en un contexto de fuerte crisis energética en el país caribeño, agravado por las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Un envío en medio de las sanciones a Cuba El especialista en energía Jorge Piñón sostuvo que es poco probable que Estados Unidos intente detener el buque en esta etapa del viaje. Según explicó a AFP, una vez que la nave ingrese en aguas cubanas será “casi imposible” impedir su arribo.

El petrolero partió el 8 de marzo desde el puerto ruso de Primorsk y durante parte de su trayecto fue escoltado por un buque de la Armada rusa al atravesar el canal de la Mancha, antes de continuar sin seguridad extra hacia el Atlántico.

La crisis energética en la isla El envío llega en medio de una fuerte escasez de combustible. El gobierno cubano reconoció que no recibe suministros de petróleo desde enero, lo que derivó en racionamientos y problemas en el sistema eléctrico.