El petrolero ruso averiado que puede causar un "desastre ecológico de grandes proporciones" si explota en el Mediterráneo

Un petrolero ruso sancionado, cargado con gas natural licuado, se encuentra a la deriva en el Mediterráneo sin tripulación a bordo y con un enorme agujero en un costado, lo que ha generado advertencias sobre un "grave riesgo de un desastre ecológico de grandes proporciones".

Un funcionario de Italia, uno de los nueve países de la Unión Europea ( UE ) que enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea instando a tomar medidas, ha calificado al Arctic Metagaz como una "bomba ambiental" a punto de estallar.

El petrolero, perteneciente a una flota clandestina que transporta petróleo y gas rusos bajo sanciones, sufrió graves daños en un presunto ataque con dron cerca de aguas maltesas a principios de este mes.

Ucrania no se ha pronunciado sobre las informaciones que la señalan como responsable de la avería.

El Arctic Metagaz navega ahora hacia el sur, alejándose de aguas italianas y de la isla de Lampedusa, en dirección a Libia, mientras las autoridades italianas y maltesas continúan vigilando su trayectoria.

En declaraciones a Radio 24 de Italia, el secretario del Consejo de Ministros italiano, Alfredo Mantovano, afirmó que los riesgos que supone el petrolero son "enormes" y advirtió que podría "explotar en cualquier momento".

Se cree que transportaba cantidades "significativas" de gas natural licuado (GNL).

Un funcionario en Roma declaró a la BBC que también llevaba a bordo 450 toneladas de fueloil y 250 toneladas de diésel.

El martes por la tarde, el petrolero se encontraba a unas 45 millas náuticas (83 kilómetros) de las aguas territoriales italianas y a 25 millas de la zona de búsqueda y rescate asignada a Libia.

El Arctic Metagaz zarpó del puerto ruso de Murmansk en febrero.

A principios de marzo, cuando se incendió, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, culpó a Ucrania de un "ataque terrorista".

Pero Kyiv considera a estos petroleros rusos "en la sombra" como objetivos legítimos: navegan habitualmente con sus transpondedores apagados para evadir las sanciones occidentales, y el dinero que Moscú obtiene del petróleo y el gas contribuye a financiar su guerra contra Ucrania.

Rusia también ha estado bombardeando la infraestructura energética civil de Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala, lo que dejó a muchísimas personas sin agua caliente ni calefacción en pleno invierno.

Recientemente, el número y el alcance de los ataques con drones contra petroleros rusos han ido en aumento.

En diciembre, el servicio de inteligencia ucraniano afirmó haber inutilizado tres buques en dos semanas en el mar Negro, incluido el Dashan, que, según indicó, sufrió "daños críticos".

Poco más de una semana después, el petrolero Quendil fue alcanzado en el Mediterráneo.

Supuestamente estaba vacío en ese momento.

Han pasado dos semanas desde que el Arctic Metagaz sufriera graves daños por una serie de explosiones e incendios. La tripulación fue localizada y rescatada por la guardia costera libia.

Las autoridades portuarias libias declararon inicialmente que el petrolero se había hundido, pero desde entonces permanece a la deriva, sin tripulación y representa un peligro.

El Fondo Mundial para la Naturaleza ha declarado estar en "máxima alerta", y advirtió que un posible derrame podría provocar incendios y contaminación duradera en una zona de "excepcional valor ecológico" que alberga numerosas especies protegidas.

BBC

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FUENTE: BBC