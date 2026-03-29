Masivas protestas contra Trump en Estados Unidos y el mundo: el movimiento "No Kings" volvió a las calles

Cientos de personas se movilizaron este sábado en distintas ciudades de Estados Unidos y alrededor del mundo para protestar contra el presidente Donald Trump , en el marco de una nueva jornada del movimiento “No Kings” (“Sin reyes”), una de las expresiones más visibles de oposición a su segundo mandato iniciado en enero de 2025.

Los organizadores, entre ellos los grupos Indivisible y 50501, señalaron que se realizaron más de 3.300 manifestaciones en los 50 estados, con reclamos vinculados sobre todo a las políticas migratorias del gobierno, las recientes deportaciones del ICE y la participación militar de Estados Unidos en conflictos en el exterior como la guerra con Irán.

Marcha No Kings En Protesta Contra Trump En Estados Unidos

Si bien desde la organización aseguraron que participaron hasta nueve millones de personas, reportes locales registraron decenas de miles de manifestantes en las ciudades más concurridas. En general, las protestas se desarrollaron de forma pacífica, exceptuando un incidente en uno de los cuarteles de ICE donde los protestantes abrieron las puertas del edificio a la fuerza.

Las movilizaciones se registraron en ciudades como Washington, Boston y Philadelphia, donde miles de personas se concentraron en parques y plazas para expresar su rechazo a lo que consideran una deriva autoritaria del gobierno.

En Minnesota, lugar marcado por recientes episodios de violencia vinculados a operativos migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) las protestas tuvieron una convocatoria especialmente alta.

Marcha No Kings En Protesta Contra Trump En Estados Unidos Todos Los Estados Nueva York Washignton X: @Megatron_ron

En Washington, los manifestantes marcharon hacia el Monumento a Lincoln, un sitio emblemático para las protestas por los derechos civiles, con pancartas que incluían consignas como “Trump debe irse” y “Lucha contra el fascismo”.

Celebridades y críticas desde la Casa Blanca

Las protestas también contaron con la participación de figuras públicas como Jane Fonda, Joan Baez y Robert De Niro, quienes participaron en eventos organizados en distintas ciudades, desde Nueva York hasta Los Ángeles.

Robert De Niro en la marcha No Kings contra Trump Estados Unidos El actor Robert De Niro al frente de la marcha "No Kings" contra Trump en Nueva York. X: @elcancillercom

No obstante, desde la Casa Blanca le restaron importancia a las movilizaciones y las calificaron como “sesiones de terapia para la disfuncionalidad de Trump”.

Las protestas se producen en medio de un clima político cada vez más tenso y con un nuevo foco de controversia: la reciente escalada militar en Irán, impulsada por Washington junto a Israel, que generó nuevas críticas dentro y fuera del país.

Qué es “No Kings”

El movimiento “No Kings” (“Sin reyes”) es una serie de protestas surgidas en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y lo que sus organizadores consideran una concentración excesiva de poder en la Casa Blanca. El lema hace referencia al principio fundacional del país de que ningún líder debe gobernar por encima de la ley.

Desde su aparición en 2025, el movimiento se consolidó como una de las principales expresiones de oposición al actual gobierno, con protestas que han reunido a millones de personas en todo Estados Unidos y también en algunas ciudades del exterior.