Jerusalén: Netanyahu interviene y habilita el acceso al Santo Sepulcro tras prohibir la misa del Domingo de Ramos

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Cardenal Pizzaballa tras el incidente en el Santo Sepulcro: "Fue un malentendido, no hubo enfrentamientos"

El inicio de la Semana Santa en Jerusalén se vio marcado por un confuso episodio que involucró a las máximas autoridades católicas de la región. El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, y el Custodio de Tierra Santa, Monseñor Francesco Ielpo, se vieron impedidos de ingresar a la Iglesia del Santo Sepulcro por efectivos de la policía israelí mientras se dirigían a celebrar la misa de Domingo de Ramos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV2000it/status/2038290262108053770&partner=&hide_thread=false +++ Medio Oriente, card. #Pizzaballa in esclusiva a #Tv2000: “Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”.



Le parole del patriarca latino di #Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista esclusiva al @tg2000it in merito alla decisione della polizia… pic.twitter.com/MHJGr7HtFD — Tv2000.it (@TV2000it) March 29, 2026

Sin embargo, en una entrevista concedida a TG2000, el Cardenal Pizzaballa optó por un tono conciliador para evitar que el incidente profundice las grietas diplomáticas en medio del conflicto bélico que atraviesa la zona.

Pizzaballa fue tajante al definir lo ocurrido como una falta de comunicación en un momento de extrema sensibilidad por la seguridad nacional de Israel. “Hubo malentendidos, no nos entendimos y esto es lo que pasó. Nunca había sucedido antes, es una pena que esto haya ocurrido”, expresó el purpurado.

A pesar de la gravedad institucional que implica restringir el paso a un líder religioso hacia el sitio más sagrado de la cristiandad, el Cardenal descartó cualquier tipo de violencia física o verbal. «No hubo enfrentamientos», recalcó, «todo se desarrolló con mucha cortesía».