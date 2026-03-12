Israel inició una nueva ola de ataques a gran escala en Irán "en varias zonas al mismo tiempo"

Live Blog Post

Israel confirma ataque al programa nuclear de Irán: golpe estratégico al complejo de Taleghan

En un anuncio que eleva al máximo la tensión internacional, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber golpeado directamente el corazón del programa atómico de Irán. A través de su portavoz oficial, Avichay Adraee, el ejército informó sobre un ataque aéreo exitoso contra el sitio de Taleghan, un complejo militar ubicado en Teherán.

Según el mando militar, el objetivo era una instalación central dedicada al desarrollo de capacidades de armas nucleares del régimen iraní. Esta acción se enmarca en la denominada Operación León Ascendente, la ofensiva de gran escala que Israel y sus aliados mantienen activa en la región.

ALCANZADO: El complejo "Taleghan", un sitio utilizado por el régimen iraní para avanzar en sus capacidades de armas nucleares.



El complejo fue utilizado para desarrollar explosivos avanzados y realizar experimentos sensibles como parte del proyecto encubierto "AMAD" en la… — FDI (@FDIonline) March 12, 2026

El complejo de Taleghan: un objetivo con historia nuclear

El sitio atacado no es desconocido para los servicios de inteligencia occidentales. El complejo de Taleghan fue utilizado históricamente por el Proyecto AMAD, el programa secreto de Irán para realizar experimentos con explosivos avanzados necesarios para detonar una ojiva nuclear.

Aunque Israel ya había bombardeado esta ubicación en octubre de 2024, la inteligencia israelí detectó actividad reciente que encendió las alarmas. El comunicado oficial justifica la nueva incursión tras confirmar que Irán había iniciado la reconstrucción de la infraestructura crítica del sitio para retomar sus actividades de investigación nuclear.