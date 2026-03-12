El líder supremo iraní ratifica el cierre del estrecho de Ormuz para presionar a EE.UU.

Live Blog Post

Irán amenaza a EE. UU.: "El Golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores"

En una escalada retórica que pone al mundo en alerta, Irán lanzó este jueves una advertencia definitiva a los Estados Unidos. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que cualquier intento de agresión contra las islas iraníes en el Golfo Pérsico será respondido con una violencia tal que "las aguas se llenarán de la sangre de los invasores".

Esta declaración surge en un contexto de máxima fricción, tras los recientes ataques conjuntos de EE. UU. e Israel que han afectado infraestructura estratégica y la cúpula de poder en Teherán.

Bajo la consigna de "¡Patria o Muerte!", Ghalibaf fue tajante al señalar que el régimen persa ha llegado al límite de su paciencia. El funcionario enfatizó que la política de "máxima presión" de la Casa Blanca ha empujado a Irán a abandonar cualquier postura diplomática previa.

"Cualquier agresión contra el territorio de las islas iraníes acabará con toda moderación. Abandonaremos toda moderación y haremos que el Golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores", afirmó Ghalibaf durante su intervención.