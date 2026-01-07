Delcy Rodríguez designó a un nuevo jefe de Guardia Presidencial tras la caída de Maduro
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La situación política en Venezuela sigue siendo volátil cinco días después de la sorpresiva captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. En medio de un escenario sin precedentes, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y ahora presidenta interina, intenta consolidar su liderazgo mientras afronta demandas internacionales y tensiones internas.
Revelan el tipo de heridas que sufrieron Nicolás Maduro y su esposa durante su intento de fuga en Caracas
Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa.
Delcy Rodríguez nombró a un nuevo comandante de la Guardia de Honor y director de la DGCIM tras captura de Maduro
En un movimiento estratégico dentro de la reconfiguración del aparato de seguridad venezolana, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este martes al General en Jefe Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La información fue confirmada por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje publicado en Telegram.
La medida se implementa en un contexto de profunda reorganización institucional tras la reciente captura del ex presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense ejecutada el pasado fin de semana en Venezuela.
González López asume la Guardia de Honor Presidencial en reemplazo del mayor general Javier Marcano Tábata, quien también afrontaba la jefatura de la Milicia Bolivariana antes de los cambios anunciados por el Gobierno encargado. En cuanto a la DGCIM, González López sustituye al mayor general Iván Rafael Hernández Dala, una figura con largo historial dentro de la inteligencia militar venezolana y cercano colaborador de Maduro en años recientes.
Donald Trump aseguró que no quiere elecciones en breve en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en descartar la posibilidad de una convocatoria electoral en Venezuela a corto plazo tras la incursión en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un evento tras el que el inquilino de la Casa Blanca ha declarado que es él mismo quien está al mando el país caribeño.
Donald Trump anunció que recibirá de Venezuela entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo
Tras la intervención en Venezuela, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth que las autoridades venezolanas entregarán a Estados Unidos unos 50 millones de barriles de petróleo, que se venderá “a su precio de mercado”.
“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, afirmó el mandatario en su cuenta de Threads.
Tras la detención de Nicolás Maduro, Chevron reforzó su presencia en las costas de Venezuela
Actualmente se vive una gran inquietud respecto a la actividad petrolífera en Venezuela, aun después de los comentarios de Donald Trump respecto al petróleo en el país. Ahora, en un momento de incertidumbre, se pudo observar en las últimas horas una flota de unos 11 buques de Chevron.
La empresa estadounidense es la única exportadora de crudo del país autorizada a operar en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Chevron puede realizar estas tareas debido a que cuenta con una licencia especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le permite producir y exportar petróleo venezolano a pesar de las sanciones.
Además, se espera que la actividad aumente en relación a diciembre, cuando se observaron nueve buques de la empresa, mientras que octubre fue el mes con el mayor volumen de cargas registrado, con doce embarcaciones.
"Mi destino no lo decide sino Dios"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este martes a las declaraciones y advertencias de Trump, y rechazó cualquier condicionamiento externo sobre su futuro político. Asimismo, Rodríguez afirmó que su destino no depende de decisiones tomadas fuera del país ni de presiones internacionales: "Mi destino no lo decide sino Dios", manifestó en esta línea.
Trump denunció una cárcel de tortura en Venezuela
En un mensaje dirigido a los congresistas republicanos que se despiden de la Cámara de Representantes, Donald Trump lanzó un duro discurso contra el régimen venezolano y acusó a Nicolás Maduro de haber encabezado un sistema de represión sistemática. En esta línea, sostuvo que el chavismo operó centros clandestinos de detención y tortura en pleno corazón de Caracas y afirmó que, tras la caída de Maduro, la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, avanzó con el cierre de uno de esos espacios emblemáticos.
La denuncia apuntó de manera implícita al El Helicoide, un edificio icónico ubicado sobre el cerro La Roca Tarpeya. Concebido originalmente como un ambicioso complejo comercial, el proyecto quedó inconcluso y con el paso del tiempo fue reutilizado por los organismos de seguridad del Estado.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron durante años que allí funcionaron centros de detención donde se cometieron abusos contra opositores políticos.
El cambio de postura de la justicia de Estados Unidos sobre Maduro y su rol en el Cartel de los Soles
Tras la primera audiencia de Nicolás Maduro en Manhattan, la justicia habría adoptado una postura distinta a la que venía manteniendo Donald Trump, con la acusación hacia el mandatario de ser el líder de la organización, ya que en el escrito presentado por la misma no se lo reconocería como tal.
Incluso, no solo se lo desligó de la organización, sino que se hizo referencia al Cártel de los Soles como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción”, que se vio alimentada por dinero proveniente del narcotráfico.
Donald Trump defendió la captura de Nicolás Maduro: "Tiene una cámara de torturas"
En medio de una conferencia de prensa en Washington, el presidente de Estados Unidos habló tras la primera audiencia de Maduro y dio más detalles de la operación que terminó con la captura del mandatario y su esposa.
Además, anunció que aumentará la producción de armas durante su discurso pronunciado durante el retiro anual del Partido Republicano en el Kennedy Center. Incluso, habló de los manifestantes que se reunieron para protestar contra la detención del mandatario, ya que según él, "se les ha pagado para que se manifiesten".
El régimen cubano confirmó quiénes son los 32 fallecidos
El gobierno de Cuba dio a conocer este martes la identidad de los 32 ciudadanos cubanos que murieron durante el operativo desplegado por Estados Unidos en Venezuela para capturar al exdictador Nicolás Maduro.
La confirmación oficial generó un fuerte impacto tanto en la isla como a nivel internacional. En respuesta, la administración de Miguel Díaz-Canel decretó dos jornadas de duelo nacional y dispuso que la bandera cubana sea izada a media asta en todos los edificios públicos.
Trump aseguró que el chavismo cerrará un “centro de torturas” en Caracas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el chavismo “cerrará el centro de torturas en Caracas”. En una serie de declaraciones, el mandatario apuntó directamente contra el líder chavista Nicolás Maduro, recientemente detenido, a quien acusó de haber cometido crímenes masivos.
“Es un tipo que mató a millones de personas”, afirmó Trump, quien calificó al dirigente venezolano como “un hombre violento que torturó a muchísima gente”. El presidente estadounidense sostuvo que la intervención militar fue un éxito desde el punto de vista estratégico y operativo.
También cuestionó las manifestaciones de apoyo al líder chavista tras su detención. Según Trump, muchas de las protestas fueron organizadas de manera artificial. “Contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara. Es toda gente paga la que fue con los carteles de ‘Maduro Libre’”, señaló.
El presidente estadounidense concluyó con una crítica a la puesta en escena de esas movilizaciones: “Cuando los periodistas les preguntaban, no sabían qué contestar. Era más lindo cuando la gente llevaba sus propios carteles, no los que les dan en las protestas”.
Donald Trump informó que Venezuela estaba en conocimiento del ataque de Estados Unidos
Durante una conferencia de prensa, Donald Trump abordó los resultados de la operación militar que involucró a fuerzas estadounidenses en Venezuela. Según sus declaraciones, “ningún estadounidense murió” durante la intervención, mientras que las bajas se limitaron únicamente al bando que defendía al país.
El expresidente enfatizó que, a pesar de conocer de antemano que Estados Unidos iba a atacar, las fuerzas venezolanas se encontraban desprotegidas y vulnerables ante la acción militar. Trump aseguró que la planificación estratégica estadounidense permitió minimizar los riesgos para su país, destacando la precisión de la operación y la coordinación de sus fuerzas.
Las declaraciones de Trump generan un nuevo capítulo de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente en medio de la cobertura internacional sobre la intervención y las consecuencias humanitarias en la región. Analistas políticos destacan que las afirmaciones del expresidente buscan reforzar su postura de liderazgo y justificar la acción militar ante el público estadounidense.
Con estas palabras, Trump subraya que la operación se llevó a cabo con éxito desde el punto de vista de Washington, aunque el impacto sobre la estabilidad en Venezuela y la reacción internacional continúan siendo objeto de debate.
María Corina Machado pidió la liberación de los presos políticos
El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, fundado por la líder opositora María Corina Machado, reclamó este martes la liberación de todos los presos políticos en el país y consideró “ineludible” el fin de las detenciones por motivos políticos.
Según datos citados por la organización no gubernamental Foro Penal, el número de personas privadas de la libertad bajo esta condición asciende a 863.
La Unión Europea aseguró tener contactos con el Gobierno de Delcy Rodríguez
La Unión Europea (UE) aseguró que continuará manteniendo contactos con el Gobierno de Delcy Rodríguez, actual jefa del régimen venezolano, pese a no reconocer la legitimidad de las autoridades del país. Así lo confirmó este martes la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
Según explicó la funcionaria, la postura del bloque no representa un cambio de estrategia, sino la continuidad de una política aplicada en los últimos años frente a gobiernos venezolanos cuya legitimidad no fue reconocida oficialmente por la UE. “Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora, aunque no hayamos reconocido la legitimidad del presidente (depuesto por Estados Unidos, Nicolás) Maduro, y lo mismo en el caso de Delcy Rodríguez”, afirmó Hipper.
Desde Bruselas indicaron que el mantenimiento de los contactos responde a la necesidad de “salvaguardar los intereses de la Unión Europea y defender sus principios”, en un contexto de alta tensión política e institucional en Venezuela tras los recientes acontecimientos que alteraron el escenario de poder.
La ONU teme que los derechos humanos en Venezuela empeoren
Diosdado Cabello endurece el control militar en Caracas y envía amenazas a la oposición
El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, endureció en las últimas horas el control en las calles de Caracas y elevó el clima de tensión interna tras el ataque de Estados Unidos, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre política y la alerta en materia de seguridad.
Esta noche, Diosdado Cabello recorre el centro de Caracas junto a un grupo de policías.“¡Leales siempre, traidores nunca!”. pic.twitter.com/KEcqRKa3tg— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 6, 2026
Durante la madrugada de este martes, Cabello publicó un video en sus redes sociales en el que se lo observa acompañado por un grupo de militares venezolanos, en una puesta en escena que buscó exhibir respaldo de las fuerzas armadas al Gobierno. En ese mensaje audiovisual, el funcionario lanzó una advertencia contundente: “Leales siempre, traidores nunca”.
La difusión del video se produjo pocas horas después de que se intensificaran las repercusiones regionales e internacionales por la ofensiva estadounidense, lo que llevó al Ejecutivo venezolano a reforzar los operativos de seguridad y vigilancia en distintos puntos estratégicos de la capital.
Gustavo Petro convocó a marchar en Colombia para defender la soberanía
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este martes al pueblo colombiano a marchar masivamente en las calles el próximo miércoles para defender la soberanía nacional frente a las amenazas de una posible intervención militar por parte de Estados Unidos.
Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas la.plazas.públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotanos¡Colombia libre! pic.twitter.com/eWEXoBd5aK— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026
Temor en Caracas durante las últimas horas
Se registraron ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en el centro de Caracas, según reportes preliminares difundidos en redes sociales y por testigos en la zona. El episodio ocurrió en un contexto de alta tensión política y militar en Venezuela.
Donald Trump negó haber coordinado la captura de Nicolás Maduro con el chavismo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró en las últimas horas que la operación militar que capturó a Nicolás Maduro se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista. Sin embargo, reveló que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.
La postura de Argentina en la ONU ante la detención de Maduro
La Argentina expresó este lunes su respaldo a las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela, que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. La posición oficial fue presentada por el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi.
En su intervención, el representante argentino valoró la decisión política del presidente estadounidense Donald Trump y de su gobierno, y destacó que la operación puso fin al liderazgo de Maduro, a quien calificó como jefe del denominado Cartel de los Soles, organización que fue declarada terrorista por la Argentina en 2025, junto con el grupo criminal Tren de Aragua.
Luego de la audiencia de Maduro en Estados Unidos, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela
Se conoció el boceto de Nicolás Maduro en la audiencia ante el tribunal de Nueva York
El tenso cruce Maduro con un manifestante luego de la audiencia
Luego de que el juez Alvin Hellerstein diera por finalizada la audiencia y estableciera la próxima para el 17 de marzo, Nicolás Maduro tuvo un tenso cruce con un manifestante al salir de la sala. Allí, un hombre de aproximadamente 30 años y de origen venezolano comenzó a hablarle a Maduro repitiéndole que era un presidente ilegítimo.
Además, medios locales comentaron que este le habría contestado: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”. Según explicaron, este hombre había sido encarcelado por el régimen venezolano.
Terminó la primera audiencia y el juez estableció que la próxima sea el 17 de marzo
Nicolás Maduro y su esposa no pedirán ser liberados bajo fianza
Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes ante la Corte de Nueva York
El ex mandatario venezolano declaró por primera vez ante el juez Hellerstein y sostuvo su carácter de inocente. "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente", expresó ante el juez en español en relación a los cuatro cargos que enfrenta.
A su vez, su esposa se ratificó como la "primera dama de la República de Venezuela". Y también se reconoció como "no culpable, completamente inocente".
"Trump le dio una oportunidad a la diplomacia", los comentarios del representante de Estados Unidos ante la ONU
Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, habló este lunes ante el Consejo de Seguridad y habló luego de los dichos de Donald Trump y Marco Rubio y comentó que: "No estamos ocupando un país. Esta fue una operación policial para promover acusaciones legítimas que han existido durante décadas", subrayando que "no hay una guerra en Venezuela".
Además, el representante estadounidense remarcó que "Maduro no es solo un narcotraficante acusado. Fue un supuesto presidente ilegítimo". Al mismo tiempo que reconoció que Trump había intentado establecer un canal de diálogo pacífico con él pero que se negó a aceptar esa posibilidad.
Comenzó la primera audiencia del juicio que enfrenta Nicolás Maduro en Nueva York
Nicolás Maduro Guerra denunció el “secuestro” de su padre y alertó por una amenaza a la estabilidad global
Nicolás Maduro Guerra se pronunció públicamente este lunes tras la detención de Nicolás Maduro y calificó el hecho como un “secuestro” que pone en riesgo el orden internacional. En un mensaje dirigido a la comunidad global, sostuvo que normalizar la captura de un jefe de Estado implica dejar a todos los países en una situación de vulnerabilidad.
“Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo. Este no es un problema regional, es una amenaza directa a la estabilidad política global”, afirmó el dirigente, al tiempo que reclamó una reacción firme de los organismos internacionales y de los gobiernos del mundo.
En su declaración, Maduro Guerra remarcó que la solidaridad internacional con Nicolás Maduro, con Cilia Flores y con Venezuela “no es un gesto político opcional”, sino que constituye “un deber ético y jurídico”. Según expresó, el silencio frente a este tipo de acciones compromete a quienes eligen no pronunciarse y debilita el sistema internacional que, afirmó, muchos países dicen defender.
China exigió la liberación de Nicolás Maduro y advirtió por el uso de las fuerzas de Estados Unidos
China expresó este lunes su rechazo a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y exigió su liberación inmediata, tras la intervención militar estadounidense en Caracas. El pronunciamiento oficial incluyó una advertencia sobre las consecuencias que este tipo de acciones pueden tener para la estabilidad regional.
Desde Beijing, las autoridades chinas señalaron que el uso de la fuerza por parte de Washington constituye una amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. En ese sentido, remarcaron que las disputas internacionales deben resolverse a través del diálogo y los mecanismos diplomáticos, y no mediante acciones militares unilaterales.
El gobierno chino sostuvo además que la intervención de Estados Unidos vulnera los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los referidos al respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Según indicaron, este tipo de precedentes podría generar un escenario de mayor inestabilidad en la región.
China apoyó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque de EE.UU. a Venezuela
El gobierno de China manifestó este lunes su apoyo a la celebración de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abordar el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. La postura fue confirmada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, quien señaló que Beijing respalda la solicitud presentada por el Gobierno venezolano.
Según precisó el vocero, la reunión del Consejo de Seguridad está prevista para celebrarse a las 15:00 GMT y deberá analizar el impacto de las acciones militares estadounidenses sobre la paz y la seguridad internacionales. En ese marco, China reafirmó su compromiso con el multilateralismo y con el respeto del derecho internacional como pilares del sistema global.
“China apoya la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU a causa de los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y respalda al Consejo en el cumplimiento de sus obligaciones”, declaró Lin Jian, al subrayar el rol central que debe asumir el organismo ante este tipo de situaciones.
Nicolás Maduro será representado por un defensor oficial en su primera audiencia por narcoterrorismo
Nicolás Maduro será representado por un defensor oficial en su primera audiencia judicial en Estados Unidos, en el marco de la causa por narcoterrorismo que se tramita en el Distrito Sur de Nueva York. La decisión se da en el inicio formal del proceso penal contra el líder chavista, acusado de delitos federales de extrema gravedad.
Según trascendió en el ámbito judicial, el juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del expediente, le concederá a Maduro un plazo de entre 30 y 45 días para que contrate un abogado particular que asuma su defensa. Hasta tanto eso ocurra, el exmandatario contará con la asistencia de un defensor público asignado por el tribunal.
El mensaje de María Corina Machado en apoyo a Donald Trump
Nicolás Maduro podría ser condenado a pena de muerte
El exdictador venezolano Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos si la Justicia federal lo declara culpable de narcotráfico agravado. Así lo establece la legislación estadounidense, que contempla sanciones máximas —incluida la pena capital— para quienes violen la Ley de Sustancias Controladas como parte de una empresa criminal continua.
Según el marco legal federal, los acusados que sean considerados líderes u organizadores de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala pueden ser elegibles para la pena de muerte, especialmente cuando los delitos se vinculan a violencia, conspiraciones internacionales o a organizaciones consideradas terroristas por Washington.
En medio del megaoperativo del traslado de Nicolás Maduro, se investiga un ataque a la casa del vicepresidente de los Estados Unidos
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un sospechoso tras un ataque registrado en la casa del vicepresidente James David Vance, ubicada en la ciudad de Cincinnati. El episodio generó un amplio despliegue policial y dio inicio a una investigación para determinar las motivaciones y circunstancias del hecho.
Según informaron fuentes policiales, la propiedad sufrió daños materiales, entre ellos la rotura de varias ventanas. El incidente ocurrió en horas recientes y fue reportado por vecinos de la zona, lo que permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
Varias horas previas, Nicolás Maduro llegó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York
Nicolás Maduro es trasladado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York
Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro para evitar una fuga de fondos
El Consejo Federal de Suiza decidió congelar de manera inmediata todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a él posean en territorio suizo, con el objetivo de evitar una posible fuga de capitales en el actual contexto de inestabilidad política en Venezuela. La medida no alcanza a los integrantes del actual gobierno venezolano y se enmarca en una acción preventiva de carácter financiero.
Desde Berna explicaron que, en caso de que en el futuro se compruebe que esos bienes fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza trabajará para que los recursos sean restituidos y utilizados en beneficio del pueblo venezolano. La decisión se suma a las sanciones que el país europeo mantiene contra Venezuela desde 2018, en el marco de la Ley de Embargo.
Delcy Rodríguez asumirá este lunes como presidenta interina de Venezuela tras decisión del máximo tribunal
Venezuela se encamina este lunes a una nueva etapa institucional con la prevista asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras una decisión del máximo tribunal del país. La resolución ordena que la actual vicepresidenta ejecutiva asuma de inmediato todas las atribuciones del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.
La decisión se apoya en el artículo 234 de la Constitución venezolana, que establece que ante faltas temporales o absolutas del presidente, el vicepresidente ejecutivo asumirá el cargo hasta por 90 días, plazo que puede ser prorrogado por el Parlamento por un período igual. En caso de que la ausencia se extienda más allá de ese tiempo, el Legislativo deberá determinar, por mayoría, si la situación configura una falta absoluta.
El momento de ser jugado: quién es el magistrado que condenará a Nicolás Maduro
Luego de la captura de Nicolás Maduro ocurrida el sábado, la Justicia de Estados Unidos avanzó con la designación del juez federal Alvin Hellerstein como responsable de presidir el proceso penal contra el exdictador venezolano. El juicio comenzará este lunes a las 12 del mediodía (14 de la Argentina) en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes del país.
Colombia le respondió a Trump tras la amenaza a Gustavo Petro
La Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial para rechazar las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo Gustavo Petro, a quien calificó como “un hombre enfermo” que dirige a Colombia, país al cual también calificó de “enfermo” y afirmó que le parece bien intervenirlo militarmente por ser un productor de drogas.
“Ante las afirmaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, hoy 4 de enero de 2026, la Cancillería de la República de Colombia expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”, advirtió la Cancillería.
En ese sentido, recordó que Petro fue legítimamente elegido por “voluntad soberana” de los colombianos y que ejerce la presidencia conforme al orden constitucional vigente en Colombia.
“Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, sostuvo.
Donald Trump advirtió que Cuba está “a punto de caer” y enfatizó sobre su crisis económica
El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo una dura advertencia sobre la situación de Cuba y afirmó que el país caribeño atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En declaraciones difundidas por la agencia EFE, el mandatario aseguró que la isla está “a punto de caer” como consecuencia del colapso económico y del aislamiento energético.
Trump sostuvo que la economía cubana “está en la ruina” y remarcó que el escenario se agravará aún más debido a la pérdida del suministro de petróleo proveniente de Venezuela. Según el presidente estadounidense, el fin de ese respaldo energético representa un golpe clave para el sostenimiento del régimen cubano.
Delcy Rodríguez evitó pedir la liberación de Maduro y llamó a Estados Unidos al diálogo
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, emitió un comunicado dirigido a la comunidad internacional en el que evitó pronunciarse sobre la liberación de Nicolás Maduro y centró su mensaje en un llamado al diálogo con Estados Unidos. El pronunciamiento se conoció en medio de un escenario de alta tensión política y diplomática tras los últimos acontecimientos vinculados al exmandatario venezolano.
En su mensaje, Rodríguez apeló a un tono moderado y puso el foco en la necesidad de evitar una escalada del conflicto. “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, afirmó, sin hacer mención a la situación judicial ni al paradero de Maduro, una omisión que no pasó desapercibida en el ámbito político.
Cuba denunció la muerte de 32 compatriotas durante la operación de Estados Unidos en Venezuela
El gobierno de Cuba confirmó este domingo la muerte de 32 compatriotas en el marco de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro. La información fue difundida mediante un comunicado oficial en el que las autoridades cubanas repudiaron la acción y denunciaron lo ocurrido como un acto de agresión.
Según el texto, “como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”. De acuerdo con el gobierno cubano, las víctimas cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, a solicitud de organismos homólogos del país sudamericano.
El comunicado destacó que los fallecidos “cumplieron digna y heroicamente con su deber” y murieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. En ese sentido, La Habana subrayó el rol que desempeñaban los cubanos en tareas vinculadas a la seguridad y defensa.
Asimismo, el gobierno informó que, una vez confirmadas las identidades, los familiares de las víctimas fueron notificados y recibieron las condolencias y el respaldo del general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, además de las máximas autoridades de ambos ministerios involucrados.
En el tramo final del comunicado, Cuba calificó a los fallecidos como “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” y aseguró que su accionar “puso en alto el sentir solidario de millones de compatriotas”. El Gobierno Revolucionario anunció además que organizará homenajes y acciones oficiales para rendir tributo a los combatientes caídos, en un contexto de fuerte tensión internacional tras los acontecimientos ocurridos en Venezuela.
El hijo de Nicolás Maduro llamó a la unidad para “traer sano y salvo” a su padre
El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, llamó a la unidad del chavismo y a la movilización popular con el objetivo de “traer sano y salvo” a su padre y a Cilia Flores. El mensaje fue difundido mediante un audio que comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó repercusión en el escenario político venezolano.
En la grabación, Maduro Guerra exhorta a los simpatizantes del oficialismo a mantenerse cohesionados en un momento que definió como clave para el futuro del país. “Tenemos que estar unidos, movilizados, levantando las banderas de Chávez”, expresó, en referencia al expresidente Hugo Chávez y a los pilares ideológicos del chavismo.
¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA!URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! Declaraciones Nicolás Maduro Guerra (hijo) del Narcoterrorista de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/ukkd6hkzrL— ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) January 4, 2026
El dirigente sostuvo que el foco del movimiento debe estar puesto en “sacar a la patria adelante” y en sostener el proyecto político iniciado por el chavismo. En ese marco, remarcó que la prioridad es lograr el regreso seguro de Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, a quienes mencionó de manera explícita en su llamado.
Edmundo González Urrutia habló al pueblo venezolano tras la caída de Maduro
Edmundo González Urrutia brindó un mensaje al pueblo venezolano tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y remarcó que el proceso de reconstrucción nacional estará sustentado en principios democráticos y en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
“Nuestro compromiso es lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación”, expresó González Urrutia en su discurso, que fue difundido en un contexto de profunda expectativa política y social en Venezuela.
Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH— Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026
El dirigente hizo hincapié en la necesidad de iniciar una nueva etapa marcada por la institucionalidad, la justicia y la reconciliación, luego de años de crisis y enfrentamientos. Su mensaje apuntó a generar confianza tanto en la ciudadanía como en la comunidad internacional, en medio de un escenario de transición.
Además, González Urrutia sostuvo que el país necesita recuperar la esperanza y garantizar derechos básicos para todos los venezolanos. “Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza”, afirmó, y llamó a trabajar de manera colectiva para lograr una nación democrática y en paz.
Patricia Bullrich acompañó a la comunidad venezolana en el Obelisco y apuntó contra Maduro
Patricia Bullrich participó este sábado de la concentración de venezolanos en el Obelisco, donde expresó su respaldo a la comunidad que se manifestó tras la caída del régimen chavista y cuestionó con dureza al exdictador Nicolás Maduro. La senadora nacional remarcó la postura histórica de la Argentina frente al líder venezolano y denunció el entramado criminal que, según afirmó, se consolidó durante su gobierno.
“Maduro convirtió un país en un narcoestado, destruyendo los recursos de los venezolanos y convirtiendo a las instituciones en cómplices de un Estado narcocriminal”, sostuvo Bullrich ante los manifestantes. En ese sentido, destacó que “la Argentina siempre le puso el título a Maduro de narcocriminal”, en referencia a la posición adoptada por el país en foros y declaraciones internacionales.
Durante su discurso, la funcionaria también reclamó por la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela. “Pedimos también por nuestro gendarme Nahuel Gallo, atrapado por esa dictadura”, expresó, y exigió su pronta liberación.
Bullrich calificó el momento como decisivo para el futuro de Venezuela y aseguró que la salida del chavismo abre una etapa compleja que deberá afrontarse con inteligencia. “Son horas decisivas. Ya no está el dictador y Venezuela deberá desarmarse con inteligencia”, afirmó, al tiempo que advirtió que el proceso de reconstrucción institucional será profundo.
En ese marco, señaló que la Justicia, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad venezolanas “son parte del problema” y deberán ser reformadas para garantizar un verdadero Estado de derecho. La presencia de la ministra en el Obelisco fue recibida con aplausos por los manifestantes, en una jornada cargada de consignas por la libertad, la justicia y la reconstrucción democrática de Venezuela.
La Unión Europea pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano para resolver la crisis
La Unión Europea se pronunció este domingo sobre la situación en Venezuela y llamó a respetar la voluntad del pueblo venezolano como vía fundamental para poner fin a la crisis política e institucional que atraviesa el país. El mensaje llegó luego del ataque de Estados Unidos contra la nación latinoamericana, un hecho que generó reacciones a nivel internacional.
My statement supported by 26 EU Member States on the aftermath of the U.S. intervention in Venezuela ↓ pic.twitter.com/CsgKXvvjUw— Kaja Kallas (@kajakallas) January 4, 2026
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, fue la encargada de fijar la postura del bloque y remarcó la necesidad de priorizar la expresión democrática de la ciudadanía venezolana por encima de cualquier acción unilateral. “Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo el único medio para Venezuela de restablecer la democracia y resolver la crisis actual”, afirmó.
Militantes chavistas marchan en Caracas en reclamo de la libertad de Nicolás Maduro
Militantes chavistas se movilizan este martes por la tarde en el centro de Caracas en el marco de la denominada “gran marcha”, una convocatoria que tiene como principal consigna el reclamo por la libertad de Nicolás Maduro. La concentración reúne a simpatizantes del oficialismo en distintos puntos estratégicos de la capital venezolana.
La televisión venezolana transmite en vivo la movilización y presenta la jornada como una “jornada de oración”, con imágenes de columnas de manifestantes portando banderas, pancartas y símbolos partidarios. Desde los medios estatales destacan el carácter pacífico de la protesta y el respaldo popular al exmandatario.
Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este domingo su discurso contra la dirigencia venezolana y apuntó directamente contra Delcy Rodríguez, a quien señaló como responsable clave del proceso de transición en Venezuela. Según advirtió, la funcionaria deberá cooperar con las autoridades estadounidenses o afrontará severas consecuencias.
La declaración se produjo luego de que fuerzas de Estados Unidos detuvieran y encarcelaran a Nicolás Maduro, a quien Trump volvió a calificar como “dictador”. En ese contexto, el mandatario norteamericano elevó la presión política y personal sobre Rodríguez, considerada una figura central del actual escenario venezolano.
“Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, afirmó Trump en una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic. La frase generó un fuerte impacto internacional y reavivó las tensiones entre Washington y los sectores del poder venezolano.
El Obelisco vuelve a ser el escenario de celebración de los venezolanos
Al igual que en la jornada anterior, el Obelisco de Buenos Aires vuelve a ser esta tarde el epicentro de una nueva manifestación de militantes venezolanos que celebran la captura de Nicolás Maduro. Con banderas, carteles y cánticos, los manifestantes se congregaron en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad para expresar su apoyo al cambio político en su país de origen.
Durante la concentración, varios participantes compartieron testimonios cargados de emoción y esperanza. “Estamos agradecidas con Argentina, nos sentimos en casa. Pero nos gustaría volver para reconstruir nuestro país. La detención de Maduro es el inicio del camino hacia la libertad”, expresó una mujer venezolana presente en el lugar, rodeada de compatriotas.
La manifestación se desarrolla de manera pacífica y vuelve a poner en evidencia la fuerte presencia de la comunidad venezolana en la Argentina, así como su activa participación en manifestaciones públicas vinculadas a la situación política y social de Venezuela. Para muchos de los asistentes, la captura de Maduro representa un hecho histórico que podría marcar un punto de inflexión tras años de crisis, exilio y denuncias de violaciones a los derechos humanos.