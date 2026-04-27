Irán endurece su postura: asegura que EE. UU. "no tiene opción" y deberá aceptar sus condiciones

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El canciller de Irán se reune en Rusia con Putin

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, llegó este lunes a San Petersburgo, Rusia, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Abbas Araghchi afirmó al llegar que las “demandas excesivas” de Washington condujeron al colapso de las recientes negociaciones de paz en Pakistán, informó la prensa estatal de Irán.

Según declaró a su arribo, pese a que se produjeron avances en la anterior ronda de negociaciones, al final fracasaron en sus objetivos por el enfoque estadounidense.

También enfatizó que garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz es “una cuestión global importante”, dado que todavía persisten las tensiones sobre la vía marítima estratégica entre Teherán y Washington.

La visita de Araghchi a Moscú está prevista que se centre en cuestiones de lazos bilaterales y seguridad regional, como los acontecimientos en Medio Oriente y la situación del Golfo, informaron funcionarios iraníes.

El presidente de Rusia tiene previsto reunirse con el canciller iraní, según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según el sitio Actualidad RT.

Antes de partir hacia Rusia, el ministro visitó Islamabad, donde presentó la postura de Teherán al mediador pakistaní, y Mascate, donde se reunió con varios altos cargos omaníes.

“El objetivo de mis visitas es coordinar estrechamente con nuestros socios los asuntos bilaterales y consultar sobre los acontecimientos regionales”, escribió en X el viernes.

Araghchi declaró además que las conversaciones que mantuvo previamente en Mascate con funcionarios omaníes incluyeron medidas para garantizar un tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

“Importantes conversaciones sobre asuntos bilaterales y acontecimientos regionales. Como únicos estados ribereños de Ormuz, nos centramos en garantizar un tránsito seguro que beneficie a todos nuestros queridos vecinos y al mundo”, escribió Araghchi en la plataforma de redes sociales X.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi llegó a Mascate el sábado y el domingo mantuvo conversaciones con altos funcionarios omaníes sobre relaciones bilaterales y acontecimientos regionales, tras lo cual regresó a Islamabad, Pakistán, para una segunda visita en aproximadamente 24 horas.