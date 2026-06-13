Irán, optimista ante un posible acuerdo con Estados Unidos en los “próximos días”

Un funcionario del gobierno de Irán señaló que en los próximos días se podría dar la firma digital de un memorando entre ambos países.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán podría firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos en “los próximos días” de manera digital y así llegar a un acuerdo después de meses de conflicto.

“Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días”, dijo Araqchí en unas declaraciones en la televisión estatal iraní.

“Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota”, aseguró el jefe de la diplomacia iraní, contradiciendo las informaciones procedentes de Estados Unidos que apuntan a una posible rúbrica en una ciudad europea.

Irán y Estados Unidos Según el gobierno de Irán, el acuerdo está más cerca que nunca Según la versión de Araqchí, el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

El diplomático aseguró además que Irán establecerá un sistema de control de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra.