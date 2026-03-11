Irak informó que dos buques petroleros fueron atacados por Irán en el Golfo Pérsico
El conflicto en Medio Oriente alcanzó su duodécimo día en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.
El conflicto bélico en Medio Oriente ingresó este miércoles en su duodécimo día consecutivo en medio de una jornada marcada por nuevas amenazas desde Estados Unidos hacia Irán y una creciente incertidumbre sobre el posible final de la guerra.
La escalada de tensión se intensificó luego de que funcionarios estadounidenses advirtieran que podrían profundizar las acciones militares si Teherán continúa con ataques o respaldando operaciones contra intereses aliados en la región. Las declaraciones elevaron la preocupación internacional por el riesgo de una ampliación del conflicto.
Mientras tanto, desde Irán se mantienen firmes en su postura de responder ante cualquier ofensiva que considere una agresión directa. Autoridades iraníes reiteraron que el país está preparado para defender su territorio y sus intereses estratégicos en Medio Oriente.
Según expresó el secretario de Energía, Chris Wright, Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo en un intento por reducir los precios del petróleo.
En un comunicado, Wright aclaró: “El presidente Trump autorizó al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, a partir de la próxima semana”. De todas formas, aclaró que el proceso podría demorar "120 días en entregarse según las tasas de descarga planificadas”.
Según explicaron las autoridades iraquíes, aún se desconoce el origen de los buques petroleros. Ambos explotaron en el Golfo Pérsico, cerca de la costa de Irak luego del ataque de dos barcos cargados con explosivos provenientes de Irán. Por el momento, tampoco se sabe si hay víctimas fatales o heridos.
En el duodécimo día de la Guerra en Medio Oriente y tras una conversación del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, con Vladimir Putin y los líderes de Pakistán, este expresó en su cuenta de X que la única manera de detener el conflicto es "reconociendo los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y garantías [internacionales] firmes contra futuras agresiones".
"Al hablar con los líderes de Rusia y Pakistán, reafirmé el compromiso de Irán con la paz en la región", agregó.
En medio las tensiones con Medio Oriente, el FBI emitió un alerta a las autoridades de California informando sobre posibles atentados iraníes con drones en la costa oeste como represalia a los ataques estadounidenses.
Luego de las subas del precio internacional del petróleo que llegó a pasar la barrera de los 92 dólares por barril debido a la guerra en Medio Oriente, 32 países que conforman la Asociación Internacional de Energía decidieron liberar (sacar de sus stocks) 400 millones de barriles de crudo.
El objetivo de esta medida es suministrar de a poco petróleo al mundo y de esa manera mantener a la baja el precio del barril.
En el estrecho de Ormuz circulan aproximadamente 20 millones de barriles de crudo por día, por lo que esta liberación representa el 20% de lo que se consume a nivel mundial, y supera ampliamente a la que tuvo lugar en dos etapas en 2022 con el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese momento, la liberación fue de 182 millones de barriles.
La recomendación de la AIE se produce antes de la reunión de los líderes del G7 a las 14:00 GMT, presidida por Francia.
El recientemente elegido líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, sufrió una fractura en el pie, un hematoma alrededor del ojo izquierdo, así como laceraciones menores en la cara luego de un intento fallido de asesinato durante el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Irán atacó hasta el momento, cuatro buques petroleros que intentaron pasar por el Estrecho de Ormuz.
En una reciente declaración que redefine el panorama bélico en Oriente Próximo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la campaña militar contra Irán ha alcanzado un punto de saturación de objetivos. Según reveló el portal de noticias Axios, el mandatario sostiene que la infraestructura estratégica iraní ha sido neutralizada casi en su totalidad.
Irán anunció que no participará del Mundial 2026 en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, país que será una de las sedes del torneo. La decisión fue comunicada por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, mediante un duro pronunciamiento en el que cuestionó al gobierno estadounidense.
En un giro que eleva la tensión en Oriente Próximo, el gobierno de Irán confirmó este miércoles que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, resultó herido durante la primera jornada de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel.
La noticia, que inicialmente fue adelantada por el diario The New York Times, marca la primera vez que Teherán admite una afectación directa en su cúpula de poder tras el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.
La policía de Washington informó que un hombre fue detenido este miércoles por la mañana después de estrellarse con una camioneta contra la reja de la Casa Blanca. Según el parte oficial, no hubo heridos y el conductor permanece bajo custodia.
El episodio ocurrió a las 6.37 de la mañana, de acuerdo con la información difundida por las autoridades. La policía indicó que el hombre atravesó la barricada ubicada sobre la avenida Connecticut, en el perímetro de la residencia presidencial de Estados Unidos.
Tres embarcaciones fueron alcanzadas por proyectiles iraníes en las últimas horas en las proximidades del Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.
La información fue difundida por la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismo que monitorea la seguridad de barcos y marineros a nivel global. Según el reporte, el capitán de un portacontenedores alertó que su embarcación sufrió daños tras ser impactada por un “proyectil sin identificar”.
Dos drones impactaron este miércoles en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Dubái, en Dubái, lo que dejó un saldo de cuatro personas heridas, según informaron las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Oficina de Información de Dubái, el incidente provocó lesiones de menor consideración en dos ciudadanos de Ghana y uno de Bangladesh. En tanto, una persona con nacionalidad de India sufrió heridas de carácter moderado.
Las autoridades indicaron que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y asegurar la zona tras la caída de los dispositivos no tripulados.
A pesar del incidente, la Oficina de Información de Dubái aseguró que el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Dubái continúa operando con normalidad y que no se registraron interrupciones en las operaciones aeroportuarias.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió este miércoles detener la guerra en Irán y advirtió que el conflicto podría arrastrar a toda la región si no se logra una solución diplomática.
Durante una intervención en el Parlamento turco, el mandatario sostuvo que es necesario frenar la escalada antes de que el conflicto se extienda a todo Oriente Próximo. “La guerra debe detenerse antes de que toda la región sea arrastrada y arrojada al fuego”, expresó.
Erdogan remarcó que su gobierno considera fundamental abrir una instancia de diálogo entre las partes involucradas para evitar una mayor desestabilización regional. En ese sentido, afirmó que la diplomacia todavía tiene margen para actuar si existe voluntad política.
El papa Papa León lamentó este miércoles la muerte de civiles, incluidos numerosos niños, en medio de la guerra que afecta a Irán y otras zonas de Medio Oriente, y pidió a los fieles rezar por la paz en la región.
Durante su audiencia general en el Ciudad del Vaticano, el pontífice expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias del conflicto y recordó especialmente a las víctimas más vulnerables.
“Sigamos rezando por la paz en Irán y en todo Medio Oriente, especialmente por las numerosas víctimas civiles, incluidos muchos niños inocentes”, afirmó el líder de la Iglesia católica ante los fieles presentes.
A través de un posteo en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos volvió a amenazar al régimen iraní después de que las fuerzas estadounidenses detectaran la presencia de minas en el Estrecho de Ormuz.
"Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que las retiren INMEDIATAMENTE!", expresó.
A su vez, agregó: "Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto", aunque explicó: "Si, por el contrario, retiran lo que se haya colocado, ¡será un gran paso en la dirección correcta!".
Donde en las últimas horas, las fuerzas de Estados Unidos confirmaron haber eliminado 16 barcos minadores en la zona.
De acuerdo con una fuente de The Jerusalem Post, el nuevo líder supremo de Irán Mojtaba Jameneí resultó herido durante estos días de conflicto entre Estados Unidos y los iraníes. No obstante, la misma fuente confirmó que el Ayatola continúa siendo capaz de desarrollar sus funciones y gestionar los asuntos de Estado.
La emisora estatal de Irán informó el lunes que Jameneí hijo fue herido, aunque el canal estatal no brindó detalles sobre las circunstancias ni la gravedad de la lesión. El informe tampoco arrojó información sobre cuándo se produjo la lesión ni si afectó su desempeño cotidiano
El informe tampoco indicó cuándo se produjo la lesión ni si afectó a sus responsabilidades cotidianas.
A pesar de las garantías previas de los funcionarios iraníes y los medios estatales, aún no se ha publicado ninguna fotografía o vídeo del recién instalado líder supremo, lo que alimenta la especulación entre los observadores y los grupos de oposición.
Se registró este martes un aparato explosivo en la casa del alcalde de Nueva York, Mamdani, en el Upper East Side en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que derivó en un operativo antiexplosivos comandado por un grupo antiterrorismo.
Sin embargo, hasta el momento no se conoce su procedencia.
Durante una conferencia de prensa brindada este martes por la tarde, la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt estableció los puntos clave de la continuación de la operación militar de los Estados Unidos en Irán.
Luego de que el Secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación en la red social X en la que afirmaba que la Marina escoltó con éxito un barco petrolero a través del Estrecho de Ormuz, Leavitt salió a desmentir esta acción del gobierno de los Estados Unidos.
"Sé que la publicación fue eliminada bastante rápido y puedo confirmar que la Marina de los EE. UU. no ha escoltado ningún petrolero o buque en este momento, aunque, por supuesto, esa es una opción", afirmó Leavitt.
Cuando se le preguntó sobre el cronograma, la secretaria de prensa dijo que las operaciones en Irán terminarán en el momento en el que se cumplan dos condiciones principales: cuando Trump determine que se han cumplido los objetivos e Irán se rinda incondicionalmente.
"En última instancia, las operaciones terminarán cuando el comandante en jefe (Trump) determine que los objetivos militares se han cumplido, se han realizado plenamente, y que Irán está en posición de rendición completa e incondicional, lo digan o no", sostuvo la portavoz de la Casa Blanca.
"El presidente Trump determinará cuándo Irán está en posición de rendición incondicional, cuándo ya no representa una amenaza creíble y directa para los Estados Unidos de América y nuestros aliados".
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, hasta 150 soldados estadounidenses resultaron heridos hasta el momento en la guerra de Irán. La cifra es mucho mayor que la confirmada por el Pentágono de ocho soldados de los Estados Unidos heridos de gravedad.
La medida de la aerolínea británica se debió a "inestabilidad en el espacio aéreo regional", de acuerdo con el comunicado de la empresa.
El presidente Vladimir Putin habló con su par iraní, Masoud Pezeshkian, para dialogar sobre la situación actual en Medio Oriente de acuerdo con un comunicado del Kremlin, que estableció que amvos mandatarios intercambiaron puntos de vista del conflicto que atraviesa la región.
El líder ruso reafirmó la postura de Rusia de una desescalada de la guerra y su resolución por medios políticos. Por otro lado, el presidente de Irán Pezeshkian agradeció a Rusia su apoyo, incluida la asistencia humanitaria brindada a Irán, añadió.
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania afirmó que el principal objetivo político de Irán "es eliminar el Estado de Israel, y esto no puede descuidarse, especialmente por parte del gobierno alemán".
"Es también sobre las amenazas que representa Irán no solo para Israel sino para toda la región y Europa. todavía están siguiendo un programa que podría llevarlos a poseer una bomba nuclear, que es por supuesto una amenaza para todo el mundo", disparó el canciller.
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó este martes que nuevos ataques con drones impactaron en distintos puntos del país y provocaron al menos dos muertes, en el marco de la creciente escalada militar en Medio Oriente.
De acuerdo con el comunicado oficial, un total de nueve drones lograron impactar en territorio de Emiratos Árabes Unidos durante la jornada, mientras que las defensas aéreas interceptaron ocho misiles y otros 26 drones antes de que alcanzaran sus objetivos.
Las autoridades detallaron que, con las víctimas reportadas en las últimas horas, el número total de fallecidos por los ataques ascendió a seis personas, mientras que al menos 122 resultaron heridas.
La guerra en Medio Oriente llevó el precio del petróleo a valores históricos y no parece cesar en el incremento de su valor a media que el conflicto continúa. Por esto, ya hay aerolíneas que impusieron aumentos en el precio de sus pasajes para morigerar los costos empresariales de cada vuelo.
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, lanzó este martes una advertencia sobre el futuro del estratégico Estrecho de Ormuz, en medio de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario iraní sostuvo que el paso marítimo —clave para el transporte mundial de petróleo— podría convertirse en un espacio de cooperación o en un escenario de conflicto dependiendo del comportamiento de las potencias involucradas.
“El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas”, afirmó Larijani en su publicación.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el final de la guerra contra Irán dependerá exclusivamente de la decisión de Washington y aseguró que el conflicto concluirá “en el momento en el que nosotros queramos”.
Durante una rueda de prensa realizada en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Pentágono evitó fijar un plazo concreto para el cierre de las hostilidades y explicó que la determinación final corresponderá al presidente Donald Trump.
Las declaraciones se producen en medio de mensajes contradictorios del mandatario estadounidense. El lunes, Trump sostuvo que la guerra “acabará muy pronto”, aunque también señaló que las operaciones continuarán hasta alcanzar todos los objetivos militares planteados por Washington.
En los primeros días del conflicto, la Casa Blanca había estimado que la campaña militar podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque posteriormente Hegseth llegó a mencionar la posibilidad de que las operaciones se prolonguen hasta ocho semanas.
Durante la conferencia, el secretario de Defensa acusó a Irán de haber escalado el conflicto al atacar a países vecinos y sostuvo que el país persa utiliza infraestructura civil para lanzar sus misiles.
El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, trasladó una petición formal al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para garantizar que el suelo de Irak no se convierta en plataforma de agresiones contra naciones de la región.
También felicitó al líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, reafirmó el rechazo de Bagdad a cualquier operación militar que vulnere la soberanía de los Estados limítrofes y llamó a redoblar los esfuerzos diplomáticos para detener la escalada en Medio Oriente.
El Ejército israelí ha comenzando una nueva oleada de bombardeos este martes contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, según informó en un comunicado.
Estos nuevos ataques israelíes sobre la capital iraní llegan en el undécimo día de guerra, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.
El precio del barril de brent, tras dispararse durante la jornada del lunes, cayó en la apertura de este martes más del 6%, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la escalada bélica en Medio Oriente.
Los contratos de futuros del brent de más próximo vencimiento caen el 6,53% respecto al cierre del lunes, hasta esos 92,44 dólares el barril.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar denunció que Irán continúa lanzando ataques contra infraestructura civil en su territorio, una situación que —según advirtió— dificulta seriamente la capacidad de Doha para actuar como mediador en la escalada del conflicto en Medio Oriente.
La portavoz de la cancillería qatarí señaló que el país mantiene abiertos canales de comunicación tanto con Teherán como con las distintas partes involucradas en la guerra, en un intento por facilitar una salida diplomática a la crisis.
Sin embargo, remarcó que la mediación se vuelve inviable si el propio territorio qatarí es blanco de ataques directos. “Es imposible ejercer una mediación efectiva si Qatar es objeto de agresiones”, indicaron desde el ministerio.
Las autoridades de Qatar también alertaron sobre el impacto que podrían tener los ataques contra instalaciones energéticas, al considerar que constituyen un “precedente peligroso” para la estabilidad regional y la seguridad internacional.
Según el comunicado oficial, las agresiones contra infraestructuras vinculadas al suministro de energía podrían desencadenar una crisis humanitaria de gran magnitud y provocar severas consecuencias económicas a nivel global.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, puso este martes sobre los iraníes la responsabilidad de poner fin al régimen de los ayatolás en Irán, asegurando que "romper el yugo de la tiranía depende, en última instancia, de ellos".
"Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía depende, en ultima instancia, de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer", dijo el mandatario en una visita al Grupo de Trabajo Nacional de Salud junto al ministro de Sanidad, Haim Katz.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió al posible impacto de la escalada bélica en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles en la Argentina y aseguró que, por ahora, no se esperan movimientos bruscos en el valor de la nafta.
En un contexto de fuerte incertidumbre internacional por el efecto que el conflicto podría tener sobre el mercado energético, el ejecutivo señaló que la petrolera estatal no prevé, en lo inmediato, aumentos significativos en los surtidores.
De todos modos, Marín advirtió que el escenario podría modificarse si la compañía se ve afectada por la evolución del contexto global. “Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”, señaló, al deslizar la posibilidad de eventuales ajustes en los precios en caso de que cambien las condiciones del mercado.
La Guardia Revolucionaria de Irán respondió con dureza a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que será Teherán quien defina cuándo concluirá el conflicto en Medio Oriente.
En un mensaje difundido por medios estatales iraníes, un portavoz militar afirmó que las fuerzas armadas del país no permitirán que Estados Unidos marque el ritmo de la guerra. “La Guardia Revolucionaria establece que somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, sostuvo.
El vocero agregó que el desenlace del enfrentamiento dependerá exclusivamente de la estrategia militar iraní y no de las decisiones de Washington. “Las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”, advirtió.
La declaración se conoció pocas horas después de que Trump señalara que la guerra podría concluir en el corto plazo, en medio de la creciente escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, las autoridades iraníes reforzaron la lealtad de sus fuerzas al nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, sucesor del ayatollah Alí Khamenei.
Además de rechazar las afirmaciones del mandatario estadounidense, el portavoz de la Guardia Revolucionaria lanzó una advertencia directa sobre el mercado energético. Según indicó, mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel en la región, Irán impedirá la salida de petróleo.
“Ni un litro de petróleo será exportado de la región si continúan los ataques estadounidenses e israelíes”, concluyó.
Donald Trump lanzó una dura advertencia a Irán y aseguró que cualquier intento de bloquear el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz provocará una respuesta militar mucho más contundente por parte de Washington.
A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que si Teherán interfiere con el flujo energético que atraviesa ese corredor estratégico, Estados Unidos reaccionará con una ofensiva “20 veces más fuerte” que las acciones militares realizadas hasta el momento.
“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del Estrecho de Hormuz, serán golpeados por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que han sido hasta ahora”, escribió Trump.
El presidente norteamericano agregó que, en ese escenario, las fuerzas estadounidenses atacarían objetivos que describió como “fácilmente destruibles”, lo que —según afirmó— podría dejar a Irán prácticamente sin capacidad de reconstruirse como país.
Trump advirtió además que una escalada de ese tipo provocaría “muerte, fuego y furia”, aunque aclaró que espera que la situación no llegue a ese nivel de confrontación. “¡Pero espero y rezo para que no suceda!”, remarcó.
El líder republicano también defendió su advertencia como una señal dirigida a los países que dependen del petróleo que transita por esa ruta marítima, entre ellos China. Según sostuvo, garantizar la circulación por el estrecho de Ormuz sería un “gesto” que esas naciones “seguramente apreciarán”.
En especial a petroleros y buques mercantes vinculados a países aliados de Estados Unidos, según informó CNN.
En este marco, las autoridades iraníes analizan imponer lo que describen como “aranceles de seguridad” a embarcaciones que atraviesen la zona, una medida que podría impactar directamente en el comercio energético internacional.
Desde el gobierno iraní sostienen que el estrecho de Ormuz se encuentra “cerrado”, pese a que el expresidente estadounidense Donald Trump afirmó públicamente que la vía marítima continúa operativa.
La tensión en torno a ese corredor estratégico —por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial— se convirtió en uno de los focos más sensibles del actual escenario regional.
Se trata de Edwin Yabo, director para América Latina de la cancillería israelí, quien sostuvo que durante años Irán actuó en la región a través de aliados y grupos intermediarios, evitando involucrarse de forma directa en las confrontaciones.
“Antes Irán se mantenía en el conflicto de manera indirecta y dejaba a los peones morir y matar”, afirmó el diplomático.
En ese marco, también se refirió a las especulaciones que circulan sobre una eventual escalada atómica. Según explicó, uno de los factores que descartan ese escenario es la ofensiva que Israel y Estados Unidos llevan adelante contra el desarrollo nuclear iraní.
“En muchos lugares se especula si podría haber una guerra atómica y uno de los motivos por los que no podría ocurrir es que, con Estados Unidos, estamos atacando el programa nuclear iraní”, señaló.
En la noche de este lunes se registró una "gran oleada" de ataques contra "objetivos del régimen iraní" en Teherán, según anunció el Ejército israelí.
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump declaró en conferencia de prensa que si su país no hubiera "bombardeado las instalaciones nucleares de Irán en junio, Israel ya habría sido aniquilado porque Irán tenía armas nucleares".
El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan afirmó que "nadie debe cometer errores de cálculo", en referencia al ataque de un misil que sufrió Turquía la mañana del lunes cuando la OTAN lo interceptó. Presuntamente, el orígen de ese misil se le atribuyó a Irán, no obstante el presidente iraní Pezeshkian habló con Erdogan para formar una equipo conjunto con el fin de investigar este ataque.
En ese contexto, el mandatario turco sostuvo que "nadie debe caer en la trampa de la red sionista de masacres que busca enfrentar a hermanos. Acogemos con satisfacción las declaraciones de nuestros hermanos en la región kurda iraquí y creemos sinceramente que no caerán en este juego".
El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán , Kazem Gharibabadi, afirmó que algunos países, incluidos China , Rusia y Francia , se han comunicado con Teherán en relación con un alto el fuego, informó la televisión estatal iraní.
Gharibabadi dijo que la primera condición de Irán para un posible alto el fuego sería el fin de nuevas agresiones contra el país.
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró este lunes que la guerra contra la República Islámica de Irán se encuentra “prácticamente terminada” y que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo previsto inicialmente.
Las declaraciones de Trump se dieron en el marco de una entrevista telefónica con CBS News, la cual generó una reacción inmediata en los mercados financieros.
En su discurso el martes pasado, Macron ordenó al portaaviones Charles de Gaulle, el cual es el único portaaviones nuclear no estadounidense, que se dirija al Mediterráneo oriental para defender a los aliados de Francia, asegurar las rutas en el Estrecho de Ormuz y contrarrestar drones/misiles iraníes en medio de la escalada del conflicto.
La estructura ya se encuentra en Gibraltar desde el viernes pasado.
Este lunes comenzó el décimo día de enfrentamientos en Medio Oriente, en otra jornada marcada por ataques cruzados entre Irán e Israel. En medio de este escenario, Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una conversación para intercambiar opiniones sobre el conflicto, en la que Putin sugirió avanzar hacia una solución "política y democrática".
Esta comunicación, que fue la primera que tienen ambos en este 2026 tras un cierre de 2025 marcado por el intento de Trump de oficiar como mediador y ponerle un fin a la guerra con Ucrania, se dio también después de que ambos mostraran posturas opuestas en la designación de Mojtaba Jamenei como líder supremo. Mientras que el presidente estadounidense lo condenó, Putin mostró su apoyo total.
De acuerdo con ABC News, se interceptaron comunicaciones cifradas que se cree se originaron en Irán y podrían ser el detonante para el comienzo de una activación de células terroristas dormidas en suelo estadounidense.
El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró durante una conferencia de prensa del Pentágono que la guerra con Irán "no es una lucha justa. Nuestras capacidades son abrumadoras".
Además, estableció que los Estados Unidos busca la rendición incondional de los iraníes, por lo que "no nos detendremos" hasta que la República Islamita claudique.
"Sabemos que Estados Unidos está conspirando contra nuestras instalaciones petroleras y nucleares con la esperanza de contener un enorme shock inflacionario", escribió Araghchi en su posteo de X.
Para cerrar su mensaje, Araghchi hizo referencia a las palabras de Trump cuando amenazó a Irán con que todavía no había lanzado en su totalidad el ataque estadounidense, y afirmó que "a nosotros también nos esperan muchas sorpresas".
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseguró este lunes que su país investiga el ataque del pasado 28 de febrero contra una escuela primaria en Irán que dejó 168 muertos, la mayoría niñas, pero declaró que no cree que la Fuerza Aérea israelí haya estado involucrada.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron una videoconferencia con líderes de Medio Oriente para analizar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias en la región.
Los dirigentes europeos advirtieron sobre el posible impacto del conflicto en la seguridad energética global y ofrecieron a la Unión Europea como mediadora para impulsar una desescalada mediante el diálogo y la diplomacia.
Además, el bloque propuso reforzar sus misiones navales Aspides y Atalanta para proteger rutas marítimas estratégicas en medio de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, y anunció el envío de ayuda humanitaria para unas 130.000 personas en Líbano.
Tras diez días de bombardeos y ataques recíprocos, la Casa Blanca posteó un video en sus cuentas en redes sociales con una advertencia para el gobierno de Irán, acompañado de un video que muestra el despliegue de la capacidad militar de Estados Unidos.
"Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la FUERZA y el PODER de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos", declara la oficina de la Casa Blanca.
El gobierno australiano ha decidido otorgar asilo a cinco jugadoras del equipo de fútbol iraní después de que aumentaran las preocupaciones por la seguridad de las miembros del equipo, ya que los medios estatales en Irán las etiquetaron de ’traidoras’ tras una protesta silenciosa que realizaron en el campo de juego al no cantar el himno nacional iraní.
Las cinco jugadoras (Fatemeh Pasandideh, Zahra Ganbari, Zahra Sarabli, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi) abandonaron el campamento de entrenamiento del equipo nacional y solicitaron asilo en Australia. Actualmente se encuentran en un lugar seguro.
Por otro lado, el presidente Trump confirmó esta acción por parte del gobierno de Australia y reveló que el resto del equipo "está en camino" para el país. No obstante, declaró que "algunos sienten que deben regresar porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluso por las amenazas que corren si no regresan".
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, teiene las mismas ideas radicales que en el pasado y que Israel perseguiría a cualquiera que las promueva en su contra.
Danon hizo estas declaraciones ante la prensa en las Naciones Unidas, un día después de que Teherán eligiera al hijo del líder supremo Alí Jamenei– asesinado en ataques conjuntos de Israel y EE. UU. el pasado 28 de febrero–para sucederlo.
El Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los Estados Unidos se encuentra "bien encaminado" para destruir la capacidad de Irán de representar una amenaza para sus vecinos y el mundo con misiles.
Las declaraciones se dieron en el marco de la ceremonia realizada en el Departamento de Estado con el objetivo de rendir homenaje a los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero, incluyendo Irán. En ese contexto, Rubio aseguró que el propósito de los ataques en forma continua de Washington e Israel es eliminar el arsenal de misiles balísticos de la República Islámica, su capacidad de producirlos y lanzarlos.
"Vamos bien encaminados para lograr ese objetivo", declaró, y añadió que se está logrando "con una fuerza y una precisión abrumadoras".
La designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán este domingo, tras la muerte de su padre Alí Jamenei en la ofensiva militar perpetrada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, marcó un punto de inflexión en la guerra que se desarrolla en Medio Oriente.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) confirmó este lunes que interceptó un nuevo misil que se dirigía hacia Turquía, uno de los países miembros de la alianza, en medio de la creciente tensión regional provocada por el conflicto con Irán.
La información fue confirmada por la portavoz de la organización, Allison Hart, quien señaló que fuerzas de la alianza actuaron para neutralizar el proyectil antes de que alcanzara territorio turco.
“La OTAN se mantiene firme en su disposición a defender a todos los aliados contra cualquier amenaza”, expresó Hart en un breve comunicado difundido por la organización.
La portavoz no brindó detalles sobre el origen del misil ni precisó cuál era su objetivo específico, aunque el episodio se produce apenas días después de un incidente similar que elevó la tensión militar en la región.
Los mercados internacionales iniciaron la semana con fuertes caídas y preocupación en Europa por el salto del precio del petróleo en medio de la escalada bélica en Medio Oriente. En ese contexto, los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete ( G7) analizarán este lunes la posibilidad de liberar petróleo de las reservas de emergencia para estabilizar los mercados energéticos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un despliegue militar “inédito” de la marina francesa en Medio Oriente con el objetivo de reforzar las tareas defensivas y proteger los intereses europeos en medio de la creciente escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Según detalló el mandatario, la operación incluirá la movilización de ocho fragatas, dos buques portahelicópteros y el portaaviones Charles de Gaulle (aircraft carrier), que se desplegarán en distintos puntos estratégicos de la región.
Las unidades navales se posicionarán en el extremo oriental del Mediterráneo, el mar Rojo y el estratégico Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de petróleo.
Macron explicó que el objetivo central del operativo es garantizar tareas de defensa y asegurar la navegación comercial en un contexto de máxima tensión geopolítica. En ese marco, indicó que la misión en el estrecho de Ormuz buscará escoltar buques petroleros y contribuir a la reapertura progresiva del paso marítimo cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
El mandatario francés señaló además que la iniciativa fue analizada con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, con quien debatió la necesidad de reforzar la presencia militar europea en la región.
Turquía afirmó que las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental derribaron este lunes 9 de marzo un misil balístico que, según sostuvo, fue lanzado desde Irán e ingresó al espacio aéreo turco.
Se trata del segundo misil interceptado por las defensas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en territorio turco desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero pasado.
El Gobierno de Irán acusó a varias potencias europeas de haber contribuido a generar el escenario que derivó en los recientes ataques militares de Estados Unidos y Israel contra la República Islámica, en el marco de la creciente crisis en Medio Oriente.
La denuncia fue realizada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, durante su conferencia de prensa semanal, en la que apuntó directamente contra la postura adoptada por países europeos en el ámbito internacional.
“Lamentablemente, los países europeos han contribuido a crear estas condiciones”, afirmó el funcionario, quien cuestionó la posición de gobiernos como el de Francia frente al conflicto.
Según Baqaei, en lugar de defender el respeto al derecho internacional, los países europeos optaron por respaldar la presión impulsada por Washington en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en relación con el debate sobre el posible restablecimiento de sanciones contra Teherán.
“En lugar de insistir en el imperio de la ley, en lugar de plantar cara a la intimidación y los excesos de Estados Unidos, se pronunciaron y se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en relación con el debate sobre el restablecimiento de las sanciones, y todo ello en conjunto animó a las partes estadounidense y sionista a seguir cometiendo sus crímenes”, sostuvo el portavoz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que alcanzó niveles máximos en cuatro años en medio de la creciente tensión y los enfrentamientos militares en Medio Oriente.
Durante la madrugada, el crudo superó los US$100 por barril por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, un salto impulsado por la incertidumbre geopolítica y el temor a interrupciones en el suministro energético global.
El diario iraní Tehran Times publicó este lunes una dramática portada con las fotografías de más de un centenar de niños que murieron durante un bombardeo contra una escuela en el sur de Irán, en uno de los episodios más trágicos desde el inicio de la actual guerra en Oriente Medio.
Las imágenes muestran a 110 de los menores fallecidos en el ataque contra el colegio Hormozgan, ubicado en la ciudad de Minab, en la provincia homónima del sur del país. El periódico acompañó la publicación con un duro titular dirigido al presidente de Estados Unidos: “Trump, míralos a los ojos”.
Debajo de la portada, el subtítulo agrega otra acusación directa: “Con cientos de niños iraníes muertos, el presidente de EE UU aún niega el bombardeo de la escuela primaria de Minab”.
Tomorrow's edition of the Tehran TimesStay tuned for straight truth pic.twitter.com/1OiUppPuD3— Tehran Times (@TehranTimes79) March 8, 2026
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reafirmó el respaldo de Moscú a Teherán luego del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, ocurrida en el inicio de la actual escalada bélica en Oriente Medio.
En un mensaje dirigido al nuevo jefe del régimen iraní, Putin destacó que Rusia mantendrá su alianza estratégica con el país persa en un momento de fuerte tensión regional. “Quiero reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, expresó el mandatario ruso en una comunicación oficial enviada a Mojtaba Khamenei.
El líder del Kremlin también subrayó que la relación bilateral continuará siendo un pilar clave en el escenario geopolítico internacional. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de Irán”, afirmó Putin, marcando la continuidad del acercamiento político, militar y económico entre ambos países.
El gobierno de China pidió este lunes respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de la República Islámica.
El pronunciamiento fue realizado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, quien reiteró la oposición de Pekín a cualquier tipo de injerencia externa en los asuntos internos de otros países.
“El nombramiento del nuevo líder supremo es una decisión tomada por la parte iraní conforme a su propia Constitución”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la designación de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.
El portavoz remarcó además que China se opone a cualquier interferencia “bajo cualquier pretexto” y reiteró el llamado de su gobierno a un alto el fuego inmediato y al retorno al diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Próximo.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este domingo los 100 dólares por barril, por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán, mientras el presidente Donald Trump reconoció que "es un pequeño precio" que hay que pagar.
El WTI alcanzó casi los 115,72 dólares, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, cotiza en los 116,27 dólares, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.
El ejército de Israel anunció este lunes una nueva oleada de bombardeos contra objetivos vinculados a la milicia chií Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, capital de Líbano.
Según informaron las Fuerzas de Defensa israelíes, los ataques estuvieron dirigidos contra lo que describieron como infraestructura militar perteneciente a la organización aliada de Irán.
Los bombardeos se concentraron en zonas del sur de Beirut, un área considerada bastión político y militar de Hezbolá y donde la organización mantiene una fuerte presencia.
Irán inició hace pocos minutos una nueva ola de ataques con misiles contra Israel, lo que provocó la activación inmediata de las alarmas y sirenas antiaéreas en distintas ciudades del país.
Según reportes de medios internacionales y autoridades israelíes, los sistemas de defensa detectaron la aproximación de proyectiles lanzados desde territorio iraní, mientras la población fue advertida para que se dirigiera de inmediato a refugios de seguridad.
Las alertas se escucharon especialmente en zonas centrales del país, donde los sistemas antimisiles fueron activados para interceptar los ataques. En algunas áreas se reportaron explosiones que podrían estar vinculadas a interceptaciones del sistema de defensa aérea israelí.
La operación militar llevada adelante por los Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán desencadenó una serie de ataques en los últimos nueve días que resultó en el asesinato del líder supremo iraní, Ali Jameneí, y en una escalada de violencia en la región de Medio Oriente.
Desde los comienzos de esta ofensiva militar el 28 de febrero de este año, tres sedes diplomáticas han sido atacadas o sufrieron incidentes violentos en distintos países, de acuerdo con reportes de agencias internacionales y medios de comunicación como Reuters, AP y The Washington Post.
El precio internacional del petróleo registró una fuerte suba y superó los 110 dólares por barril durante la noche del domingo, impulsado por el impacto del conflicto armado en Irán, uno de los principales productores de crudo del mundo.
De acuerdo con información publicada por Bloomberg, el incremento se explica por las consecuencias directas que la guerra está generando sobre la producción energética en la región.
El conflicto ha provocado que varios de los productores más importantes dentro del territorio iraní reduzcan su nivel de extracción, lo que generó preocupación en los mercados internacionales por una posible disminución de la oferta global.
Irán ocupa un lugar estratégico dentro del mercado energético mundial, no solo por su producción de petróleo, sino también por su ubicación en Oriente Medio, una de las regiones que concentra las mayores reservas de hidrocarburos del planeta.
Durante años, Mojtaba Jamenei cultivó un perfil bajo en la escena pública, aunque desempeñó un papel clave como uno de los colaboradores más cercanos de su padre en los círculos de poder de Teherán. Esa influencia, construida lejos de los reflectores, lo posiciona hoy como una de las figuras con mayor peso dentro del establishment político y religioso.
La designación del líder supremo recae en la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular que tiene la responsabilidad constitucional de nombrar y supervisar a la máxima autoridad política y religiosa del país.
La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica, designó este domingo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.
Según informaron medios estatales iraníes, el cargo permanecía vacante desde el asesinato del histórico líder religioso y político durante los ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel.
Mojtaba Jamenei, un clérigo de rango medio dentro de la jerarquía religiosa iraní, había sido mencionado durante años por sectores del establishment político como uno de los principales candidatos a suceder a su padre en el máximo cargo del sistema político iraní.
El nuevo líder supremo mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, una de las estructuras de poder más influyentes del país, lo que reforzó su posicionamiento dentro de los círculos de decisión de la República Islámica.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que su país no busca un alto el fuego en el actual contexto de tensión regional y advirtió que responderá con contundencia ante cualquier agresión.
Durante declaraciones a la televisión estatal iraní, el dirigente sostuvo que Teherán considera que los responsables de los ataques deben recibir un castigo.
“Irán no busca un alto el fuego y los agresores deben ser castigados”, afirmó Qalibaf en su intervención pública.
El jefe del Parlamento también remarcó que el país reaccionará ante cualquier ofensiva que provenga desde el exterior. “Si el enemigo nos ataca desde cualquier país, Teherán responderá con decisión”, aseguró.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a Irán a detener “inmediatamente” los ataques contra países de Oriente Próximo y a garantizar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz para asegurar el tránsito marítimo internacional.
El mandatario francés mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la que expresó la preocupación de su gobierno por la escalada de tensiones en la región.
A través de una publicación en redes sociales, Macron confirmó el diálogo con su par iraní y remarcó la necesidad de reducir de inmediato el nivel de confrontación.
Je me suis entretenu avec le président iranien Massoud Pezechkian.Je lui ai indiqué que la sécurité et le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvent actuellement dans l'enceinte de l'ambassade de France, restent pour nous une priorité absolue.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026
Según explicó el jefe de Estado francés, durante la conversación manifestó su “grave preocupación” por el avance de los programas nucleares y balísticos iraníes, así como por lo que calificó como “actividades desestabilizadoras” de Teherán en distintos países de la región.
El presidente de Francia también subrayó la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz, considerado uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el comercio energético, por donde circula una parte significativa del petróleo global.
El Ejército de Israel aseguró que las personas fallecidas en el ataque contra un hotel del centro de Beirut eran cinco comandantes vinculados a la Fuerza Quds, la unidad de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Según un comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes, el ataque se llevó a cabo durante la madrugada y tuvo como objetivo a altos mandos del denominado Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la organización iraní.
“Durante la noche, la Armada israelí, dirigida por inteligencia militar precisa, llevó a cabo un ataque de precisión en Beirut (Líbano) que tenía por objetivo a cinco comandantes del Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la Guardia Revolucionaria cuando mantenían una reunión en un hotel en Beirut”, señaló el comunicado oficial.
De acuerdo con la versión israelí, los comandantes eliminados estaban planificando operaciones desde territorio libanés. “Los comandantes eliminados en el ataque estaban preparando actividad terrorista a través del Líbano mientras se escondían en un hotel civil”, añadió el documento.
Israel identificó a tres de los fallecidos como comandantes de la Fuerza Quds: Majid Hassini, Ali Reza Bi Azar y Ahmad Rasouli.
Además, el comunicado indicó que entre los muertos también se encontraba Hossein Ahmadlou, señalado como informante sobre Israel con “objetivos terroristas”, y Abu Mohammad Ali, identificado como representante de Hezbolá dentro del cuerpo palestino de la Fuerza Quds.
El Ejército de Israel aseguró haber eliminado al comandante iraní Abu al Qasem Babaiyan, quien había sido nombrado hace apenas una semana como jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán.
Según informó el propio ejército israelí en un comunicado oficial, el ataque ocurrió el sábado 7 de marzo en Teherán, la capital iraní, y fue ejecutado por la Fuerza Aérea tras recibir información de inteligencia considerada “precisa”.
“Ayer (sábado), la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de la Dirección de Inteligencia Militar, eliminó a Abu al Qasem Babaiyan en Teherán”, indicó el comunicado difundido por las autoridades israelíes.
De acuerdo con la misma fuente, Babaiyan también estaba al frente del cuartel general de Jatam al Anbiya, una estructura militar que, según Israel, es responsable de coordinar “operaciones y actividades de emergencia” dentro del aparato de defensa iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con la aprobación de su administración, en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán.
Durante una entrevista con la cadena ABC News, el mandatario republicano sostuvo que el sucesor del ayatolá Alí Jamenei —quien murió el pasado 28 de febrero en el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní— deberá obtener el respaldo de Washington para consolidarse en el poder.
En medio de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel, las autoridades emitieron una alerta hacia los ciudadanos de Beirut, capital del país, ya que atacarán con "gran fuerza" la zona debido a la presencia de militantes de Hezbolá.
"Por su seguridad y la de sus familias, deben trasladarse inmediatamente al norte del río Litani", expresó la FDI.
Tras los ataques israelíes contra instalaciones petroleras en Teherán, la ciudad amaneció cubierta por una gran nube gris provocada por el humo de los incendios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán explicó que las explosiones liberaron sustancias tóxicas en el aire.
Después de los ataques a las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Irán, así se vio la mañana en la capital, con una gran nube gris, producto de las cenizas.
La noticia fue confirmada por medios iraníes, que explicaron que tras el ataque a cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de combustible en Teherán cuatro personas fallecieron.
Tras los ataque que sufrió el país y después de que varios países europeos enviarán ayuda militar a Chipre, el presidente Emmanuel Macron confirmó que este lunes viajará como una muestra de solidaridad por parte de Francia.
En este viaje, el mandatario se reunirá con su homónimo chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Según explicó: "Junto con nuestros socios europeos, el objetivo será reforzar la seguridad en Chipre y en el Mediterráneo Oriental".
La visita también ayudará a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en la región y apoyar las operaciones de repatriación, añadió.
El presidente estadounidense Donald Trump reiteró su pretensión de elegir al próximo líder de Irán. "No queremos volver cada cinco o diez años y hacer esto", dijo en alusión a la ofensiva militar que mantiene junto a Israel desde el sábado pasado contra el gobierno de los ayatollah. "Queremos elegir un presidente que no lleve a su país a una guerra", expresó el mandatario a la prensa a bordo del avión Air Force One.
El Ejército israelí dijo haber atacado este sábado en la noche varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.
En un comunicado, indica que la Fuerza Aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia del país, atacaron esos depósitos, que usaba supuestamente el Ejército iraní para "operar la infraestructura militar".
"Este ataque significativo constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", añade la nota.
Un ciudadano pakistaní residente en Dubai murió este sábado después de que metralla procedente de un dron que fue interceptado por las defensas aéreas emiratíes cayera sobre su vehículo.
Se trata de la cuarta persona que fallece en el país desde el inicio de los ataques iraníes a sus vecinos del golfo Pérsico hace una semana.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio".
"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.
Un vocero militar iraní dijo hoy sábado que los “buques enemigos” que entren al Golfo “acabarán en el fondo” del mar, según informes de varios medios.
Por otra parte, en una declaración publicada en su medio oficial Sepah News, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán indicó hoy que atacó un buque petrolero con bandera de Islas Marshall por ser un activo de Estados Unidos en medio del Golfo.
El CGRI identificó al petrolero como “Louise P” y afirmó que fue atacado con un dron alrededor del mediodía de hoy, agregó la declaración.
También se indicó que el CGRI había anunciado con anterioridad que todos los activos israelíes y estadounidenses en la región del oeste de Asia serían considerados como objetivos legítimos para las fuerzas armadas iraníes.
Durante la mañana de este sábado, el Ministerio del Interior de Qatar envió un mensaje de advertencia a los teléfonos móviles de la población en el que informó que el nivel de amenaza había sido “elevado” y recomendó a los residentes permanecer en sus hogares como medida preventiva. La información fue difundida por la cadena Al Jazeera a través de su cuenta oficial en la red social X.
En paralelo, el ministro iraní Abbas Araghchi denunció también en esa red social que Estados Unidos cometió un “crimen flagrante y desesperado” al atacar una planta desalinizadora ubicada en la isla de Qeshm. Según sostuvo, el impacto de ese ataque afectó el abastecimiento de agua potable en al menos 30 aldeas cercanas.
Mientras tanto, Reino Unido reforzó su cooperación militar con Estados Unidos en la zona. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que fuerzas estadounidenses comenzarán a utilizar bases británicas para desarrollar determinadas operaciones defensivas.
De acuerdo con fuentes citadas por Al Jazeera, estas acciones buscan evitar posibles lanzamientos de misiles desde Irán hacia la región, una situación que —según las autoridades británicas— podría poner en riesgo la seguridad de ciudadanos del Reino Unido.
