SUV: Volkswagen T-Cross se consolida y Ford Ecosport pide un cambio ya

El de los SUV (o camionetas urbanas) es el segmento que más se ha agrandado en el mercado automotor mundial y también en Argentina aunque, como suele pasar, nuestro bendito país se destaca por condiciones exepcionales.

Con este contexto, es que a partir de las cifras de ventas de setiembre, que marcaron una muy buena perspectiva para lo que queda del año y para el 2021, pese a la pandemia, es que analizaremos las variables de los distintos modelos y marcas respecto a este segmento, cada vez más elegido por los usuarios del mundo y también argentinos.

Como primera cuestión, destacaremos la particularidad de nuestro país: por beneficios impositivos a vehículos comerciales livianos (entre los que entran las pick ups medianas), es que este tipo de modelo es tan popular en el país. El porcentaje de quienes compran camionetas para uso urbano es muy alto en relación a otros países, y esto claramente le quita ventas a los SUV o camionetas medianas.

No obstante, en Argentina también el segmento de SUV crece a ritmo sostenido. Si bien lo hace en toda la escala de precios, en el segmento B (chico) es donde la pelea se da con mayor intensidad. Hoy no hay marca que no ofrezca una alternativa en ese nicho, ya sea con un modelo específico o con algún derivado de un auto (aunque en este caso no lo reflejamos en nuestro ranking).

Así es como por ejemplo, Volkswagen apostó muy fuerte a T-Cross, el modelo que le dio de lleno a Ford Ecosport, tardando apenas unos meses en desbancarlo del primero puesto de ventas del segmento.

Al mismo tiempo, la marca alemana lanzará en breve Nivus, una especie de camioneta urbana derivada del Polo que también peleará en el mismo mercado. Y el año que viene lanzará al mercado otro SUV, aunque de un segmento superior, fabricado en Argentina. Hablamos de Taos, que se ubicará entre T-Cross y Tiguan y tiene en ceja y ceja al Jeep Compass.

Respecto a Ford, la Ecosport, que creó el segmento de los SUV chicos allá por el 2003, se desmoronó en ventas. El modelo, veterano ya en su concepción, quedó relegada por la novedad del T-Cross pero también por otras propuestas como el robusto y prestigioso Jeep Renagade y el refinado Citroën C4 Cactus.

Justamente la marca estadounidense prepara para el mediano plazo un replanteo global de Ecosport, de cuya nueva generación ya se conocen algunos detalles que entusiasman a los seguidores del modelo y de la marca. A su vez, la apuesta de Ford a los SUV quedó patente con dos lanzamiento en este sentido en lo que va de este accidentado 2020: por un lado Kuga y por el otro Territory.

Pero volvamos al top 10. Como adelantamos, aparece en segundo lugar en ventas Jeep Renagade, un gran modelo, sobre todo que se destaca por diseño y calidad de materiales y terminaciones. Por una agresiva campaña de venta con financiación e incluso planes de ahorro, algo poco usual en Jeep Argentina.

En tercer lugar de ubicó Citröen C4 Cactus, el cual tuvo un debut accidentado por no comprenderse del todo la propuesta. Luego de una replanteo, está posicionándose muy bien en ventas.

Luego, en cuarta posición, la mencionada Ecosport, que da pelea pero ya se la nota cansada y pidiendo una renovación integral más temprano que tarde.

En quinto lugar aparece Chevrolet Tracker, renovada recientemente. Es un gran producto al que le vino muy bien el cambio de la mano de una marca que se destaca por productos confiables y, ahora, a la vanguardia en la tan reclamada conectividad.

En el sexto lugar aparece una veterana a la que parecen no pasarles los años. Se trata de Renault Duster, que se ha mantenido casi sin cambios desde hace una década. Con una renovación importante planificada antes de fin de año en Argentia, sigue mostrando buenos números de ventas.

Cierran el listado Nissan Kicks (refinado producto, muy elegido para el uso sobre todo urbano), Peugeot 2008 (recién acomodándose tras una actualización), Honda Hr-V (antes hecha en Argentina, víctima de la crisis del 2018/19) y Renault Captur (vigente, la más osada de las camionetas urbanas en relación al diseño).

A continuación el top 10 de camionetas urbanas más vendidas en Argentina en setiempre 2020:

1) Volkswagen T-Cross 824 unidades

2) Jeep Renegade 722

3) Citroen C4 Cactus 666

4) Ford Ecosport 641

5) Chevrolet Tracker 528

6) Renault Duster 308

7) Nissan Kicks 296

8) Peugeot 2008 293

9) Honda Hr-V 279

10) Renault Captur 65