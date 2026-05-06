Donald Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán y reconoce que tiene conversaciones "muy buenas"
En el día 68 del conflicto, Washington confirmó el cese de las acciones ofensivas mientras Irán evalúa formalmente el acuerdo de paz.
En el día 68 del conflicto, Washington confirmó el cese de las acciones ofensivas mientras Irán evalúa formalmente el acuerdo de paz.
El conflicto bélico que mantuvo en vilo al mundo durante más de dos meses ha llegado a su punto de inflexión definitivo. En el día 68 desde el estallido de las hostilidades en Oriente Medio, las señales de paz son finalmente concretas: Estados Unidos ha dado por finalizadas sus operaciones de combate e Irán ha confirmado que estudia con "firmeza" la propuesta de tregua definitiva.
Este giro diplomático y militar ha tenido un impacto inmediato en la economía global. Tras semanas de volatilidad extrema, el precio del petróleo ha perforado la barrera psicológica de los tres dígitos, cotizando este miércoles a 99 dólares, lo que marca el inicio de una etapa de estabilización para los mercados internacionales.
Desde el Pentágono, las autoridades confirmaron que las tropas estadounidenses han pasado de una fase de ataque a una de protección. Bajo el nuevo esquema, se ha comenzado a ejecutar un mecanismo de defensa coordinado en el Estrecho de Ormuz, garantizando el paso seguro de buques mercantes.
El objetivo de esta maniobra es doble:
Seguridad marítima: Evitar incidentes remanentes con naves neutrales.
Normalización comercial: Reactivar el flujo de crudo que es vital para las refinerías de todo el mundo.
Esta decisión fue la respuesta directa a los gestos provenientes de Teherán. El gobierno iraní comunicó oficialmente que se encuentra analizando los puntos del acuerdo de paz propuesto por la administración estadounidense, una señal que los analistas interpretan como el paso previo a la firma de un alto al fuego permanente.
La confianza de los inversores ha regresado tras el anuncio del cese de fuego. El barril de Brent, que llegó a superar los 112 dólares en los momentos más críticos del bombardeo a instalaciones petroleras, inició una tendencia bajista sostenida.
La perforación del piso de los 100 dólares representa un alivio para la inflación global y los costos logísticos. Los expertos sostienen que, de mantenerse el clima de distensión y avanzar la firma del pacto en las próximas horas, el valor de la energía podría estabilizarse en rangos previos al inicio de la guerra.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Washington está manteniendo conversaciones "muy buenas" en las últimas horas con Teherán y que ve "muy posible" alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.
"Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", aseguró Trump a periodistas en un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Sus palabras llegan horas después de que el republicano decidiera poner en suspenso el operativo para escoltar buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz para permitir que ambas partes alcancen un entendimiento que permita poner fin al conflicto.
"Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá", dijo Trump en el Oval, insistiendo en el mensaje que dio horas antes.
En un mensaje en su red social, Truth Social, el magnate neoyorquino dijo hoy que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, aunque amenazó a su vez con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.
El republicano volvió a afirmar nuevamente que Irán quiere "llegar a un acuerdo" y que la campaña militar estadounidense ha sido un éxito porque ha diezmado los activos militares iraníes.
"Creo que hemos ganado", aseveró el mandatario.
EFE
El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, visitó el sur del Líbano este miércoles tras una nueva serie de ataques aéreos israelíes contra objetivos libaneses, y dijo a los comandantes que no tienen “ningún límite” en las operaciones contra Hezbolá.
A pesar del optimismo que rodea las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio, el presidente Donald Trump decidió enfriar la posibilidad de una cumbre bilateral inmediata. En una entrevista exclusiva concedida al New York Post este miércoles, el mandatario afirmó que es “demasiado pronto” para considerar conversaciones directas y presenciales con los representantes de Irán.
Las declaraciones de Trump surgen en un momento de alta sensibilidad diplomática, mientras el régimen de Teherán evalúa formalmente la propuesta de paz de 14 puntos enviada por Washington. El objetivo del acuerdo de mínimos es establecer el cese de hostilidades y garantizar la reapertura segura del Estrecho de Ormuz al comercio internacional.
En un mensaje cargado de la retórica que ha definido su estrategia exterior, el presidente Donald Trump subió la apuesta en el tablero geopolítico de Oriente Medio. Este miércoles, el mandatario utilizó su red social, Truth Social, para enviar un ultimátum a Teherán: o aceptan los términos del acuerdo de paz propuesto o enfrentarán una ofensiva militar sin precedentes.
“Suponiendo que Irán acepte cumplir con lo acordado —lo cual es, tal vez, una gran suposición—, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin”, escribió el presidente, en referencia a la campaña de presión económica y militar que ha paralizado la región durante los últimos 68 días.
El mercado global de hidrocarburos ha reaccionado con un alivio contundente ante las señales irreversibles de paz en Medio Oriente. Tras el inicio de lo que se considera la etapa final de la guerra, los precios del petróleo han sufrido una caída drástica, rompiendo barreras psicológicas que no se alcanzaban desde el inicio de las hostilidades hace 68 días.
Este miércoles, el barril de crudo Brent perforó finalmente el piso de los tres dígitos, situándose en los 97 dólares con una clara tendencia a la baja. Por su parte, el WTI (West Texas Intermediate) también mostró un retroceso significativo, perforando los 90 dólares para ubicarse en los 89 dólares.
El camino hacia el fin de las hostilidades en Oriente Medio parece estar finalmente despejado. Una fuente de alto nivel del gobierno de Pakistán, país que ha actuado como mediador estratégico desde el inicio de la crisis, confirmó este miércoles que Estados Unidos e Irán se encuentran en la fase final para la firma del memorando de paz.
“Lo cerraremos muy pronto. Estamos cerca”, aseguró la fuente diplomática a la agencia Reuters, ratificando la información adelantada por el portal Axios sobre la existencia de un documento de 14 puntos que establecería un acuerdo de mínimos para el cese del fuego.
El sistema anunciado por Irán para gestionar el tránsito en el estrecho de Ormuz estará gestionado por la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés) e implica que “los buques ajusten sus operaciones a este marco y obtengan permiso de tránsito” antes de cruzar la vía, tal y como ha recogido la cadena de televisión estatal iraní Press TV.
Según estas informaciones, el sistema implica que todos los buques que tengan planeado transitar por el estrecho de Ormuz recibirán un correo desde una cuenta oficial de correo de la PGSA presentando las normas y regulaciones para este paso, sin que por ahora haya más detalles al respecto.
El anuncio tiene lugar después de que Donald Trump suspendiera el miércoles una iniciativa anunciada 48 horas antes para “guiar” a los buques de terceros países no implicados en el conflicto por el estrecho de Ormuz y mientras surgen informaciones sobre posibles acercamientos en las negociaciones de paz.
EFE
En un giro determinante para la estabilidad global, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán confirmó oficialmente que ha recibido una propuesta formal de paz por parte del gobierno de los Estados Unidos. El documento, que consta de 14 puntos estratégicos, está siendo "evaluado con firmeza" por las máximas autoridades de Teherán, según declaraciones recogidas por la agencia Reuters.
Este anuncio marca el primer avance concreto hacia la desescalada tras 68 días de enfrentamiento bélico. La propuesta estadounidense llega en un momento crítico, donde la presión económica y el despliegue militar en la región han forzado a ambas potencias a buscar una salida diplomática que evite una guerra total de consecuencias imprevisibles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que "terminó" la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero, y se abrió una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.
"La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Añadió que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.
Rubio se refirió así a la carta que el presidente, Donald Trump, envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.
El líder republicano remitió esa misiva el mismo día en que expiraba el plazo legal para que el Gobierno solicitara al Poder Legislativo autorización para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, un requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra.
Rubio afirmó este martes que dicha ley, aprobada en 1973 durante la guerra de Vietnam, es "totalmente inconstitucional", una postura que han adoptado presidentes anteriores de ambos partidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que, en cualquier caso, el Gobierno ha estado informando al Congreso sobre el desarrollo del conflicto con el objetivo de mantener "una buena relación" con los legisladores.
La Ley de Poderes de Guerra obliga al presidente a solicitar al Congreso autorización para mantener hostilidades en otro país antes de que se cumplan 60 días desde el inicio del conflicto.
Trump anunció el pasado domingo una nueva operación para escoltar y facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico a raíz del bloqueo que Irán ejerce en el estrecho de Ormuz.
Rubio insistió este martes en que esta nueva operación, bautizada como 'Proyecto Libertad', es una "operación defensiva" y que Estados Unidos solo atacará si Irán dispara primero.
EFE
En una esperada comparecencia desde el Pentágono, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, brindó detalles contundentes sobre la postura de la administración de Donald Trump frente a la escalada en Oriente Medio. El funcionario justificó la participación de las fuerzas estadounidenses en nuevos ataques conjuntos con Israel, sosteniendo que la inteligencia detectó que Teherán no ha desistido de sus objetivos militares.
“Participamos en estas acciones porque los iraníes seguían teniendo la voluntad de conseguir una bomba nuclear”, afirmó Hegseth. Según el secretario, a pesar de los daños estructurales infligidos durante el verano de 2025 en la denominada Operación "Martillo de Medianoche", el régimen iraní ha intentado reorganizar sus capacidades para alcanzar el estatus de potencia atómica.
La administración de los Estados Unidos dará hoy un paso decisivo para clarificar su estrategia militar en el Golfo. Este martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine ofrecerán una rueda de prensa conjunta desde el Pentágono para brindar una actualización exhaustiva sobre la situación en el Estrecho de Ormuz.
El encuentro con los medios ocurre en un momento de máxima tensión internacional, tras el inicio del Proyecto Libertad y los reportes de incidentes navales que han mantenido en vilo al mercado energético global. Se espera que ambos líderes detallen el nuevo plan de escolta para buques comerciales y los protocolos de seguridad que implementará la Armada de EE. UU. frente al bloqueo impuesto por Irán.
En un movimiento estratégico que busca fortalecer sus alianzas frente a la presión de Occidente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, viajará este martes a Beijing. La visita oficial tiene como objetivo principal mantener reuniones de alto nivel con el canciller chino, Wang Yi, para abordar la delicada situación de seguridad en Oriente Medio.
El anuncio, realizado por el Ministerio de Exteriores iraní a través de un breve comunicado, se produce en un contexto de máxima fragilidad diplomática. Tras 65 días de conflicto, las conversaciones indirectas con la administración de Donald Trump han entrado en una fase de incertidumbre, especialmente tras los recientes incidentes navales en el Estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras petroleras en la región.
Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
Los destructores, apoyados por helicópteros y otras aeronaves, enfrentaron amenazas durante su tránsito por esta estratégica vía marítima, según informaron fuentes militares a la cadena CBS News.
De acuerdo con funcionarios de defensa, citados por la cadena, las fuerzas estadounidenses activaron sistemas de protección y apoyo aéreo que permitieron neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que se registraran impactos.
El Comando Central informó previamente este lunes que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un "primer paso" en la operación anunciada por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.
El operativo se enmarca en una iniciativa militar estadounidense para asegurar el paso de las naves por el estrecho, una zona clave para el comercio global de energía, mientras las conversaciones de paz entre Washington y Teherán se encuentran paralizadas desde hace tres semanas.
La misión comenzó hoy y según adelantó el Centcom, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial.
En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona como medida de presión que ha mantenido aún en medio de la actual tregua entre ambas naciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico. Estas declaraciones las realizó durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst.
"Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes", avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es "una de las mayores maniobras militares jamás realizadas". El mandatario también aseguró que la República Islámica se ha vuelto "mucho más maleable" a lo largo de las negociaciones de paz.
Con información de EFE
La estabilidad en el Golfo se ha visto severamente afectada este lunes tras un ataque con drones iraníes contra un complejo petrolero en Fujairah, uno de los puntos logísticos más importantes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El incidente, que ha provocado un incendio de grandes proporciones, marca un peligroso punto de inflexión en el conflicto regional que ya cumple 65 días.
De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de Fujairah, el complejo fue alcanzado por aeronaves no tripuladas de procedencia iraní, lo que derivó en explosiones y focos de incendio en las áreas de almacenamiento. Equipos de defensa civil y cuerpos de bomberos han sido desplegados de manera inmediata en la zona para intentar sofocar las llamas y evitar que el fuego alcance infraestructuras críticas adyacentes.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desmintió que uno de sus navíos militares había sido atacado al intentar atravesar el estrecho de Ormuz, como había informado la prensa iraní.
"Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación 'Project Freedom' y el bloqueo naval de los puertos iraníes", indicó en la red X el Comando Central, encargado de las operaciones militares en Oriente Medio.
La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó antes de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense citando fuentes locales.
Fars aseguró que dos misiles impactaron contra un navío de la Armada estadounidense cerca del puerto de Jask, en el flanco sur del estrecho de Ormuz, obligándole a abandonar su intento de cruzar el estrecho.
La tensión en Oriente Próximo ha pasado de la diplomacia a la acción naval directa. Este lunes, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que al menos dos barcos mercantes bajo bandera estadounidense cruzaron con éxito el Estrecho de Ormuz, marcando el inicio operativo del denominado "Proyecto Libertad".
La maniobra no fue aislada. Para garantizar la seguridad de estos activos comerciales y de otros buques de terceras naciones, el Pentágono ordenó el ingreso de destructores armados con misiles guiados al Golfo Pérsico. Este despliegue militar busca disuadir cualquier intento de interceptación por parte de las fuerzas iraníes, en un contexto de máxima volatilidad tras los recientes reportes de ataques con misiles en la región.
U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026
Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha denunciado este lunes un ataque “terrorista iraní” contra un buque cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) con dos drones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar heridos, informaron fuentes oficiales.
El Ministerio de Exteriores ha expresado en un comunicado su “enérgica condena y repudio al ataque” y lo ha tildado de ser una “flagrante violación de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, que subraya la libertad de navegación y rechaza atacar buques comerciales o interrumpir rutas marítimas internacionales”. No obstante, el comunicado no dio más detalles del buque ni en qué zona fue atacado.
EFE
En una jugada estratégica que redefine la presencia de Washington en el Golfo, este lunes comenzó formalmente el "Proyecto Libertad". El presidente Donald Trump anunció que las fuerzas de los Estados Unidos iniciarán hoy mismo una operación a gran escala para escoltar y poner a salvo a los barcos mercantes de terceros países que permanecen atrapados en el Estrecho de Ormuz.
La medida surge como respuesta directa al bloqueo naval derivado de la crisis en Oriente Próximo y tiene como objetivo liberar a los buques considerados "neutrales e inocentes". Se trata de navíos que, sin tener relación con la disputa política y militar entre Washington y Teherán, han quedado inmovilizados en una de las rutas comerciales más críticas del mundo.
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano precisó que esta iniciativa no solo protege intereses estadounidenses, sino que beneficia a naciones de todos los continentes. "Guiaremos sus buques para ponerlos a salvo fuera de esa vía marítima restringida, para que puedan continuar libre y capazmente con sus tareas", afirmó Trump.
El operativo se enfoca en embarcaciones que pertenecen a países que no están implicados en el conflicto, permitiéndoles abandonar las aguas en disputa bajo la protección de la Armada de EE. UU. para que puedan retomar sus rutas internacionales de suministro.
Irán afirmó este lunes que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una "advertencia firme y rápida", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní. Esta medida provocó un importante salto en los precios de referencia del petróleo internacional.
El brent aumentó más de un 4% y se encuentra en 112,18 dólares por barril, mientras que el WTI cotiza a US$105,18.
La situación en el Estrecho de Ormuz ha escalado a niveles críticos este lunes. Según informó la agencia de noticias iraní Fars, citando fuentes locales, un buque de guerra de los Estados Unidos habría sido alcanzado por dos misiles mientras navegaba cerca de la localidad de Jask.
De acuerdo con la versión de los medios iraníes, el navío estadounidense tenía la intención de cruzar el estrecho de Ormuz e ignoró una serie de advertencias emitidas por las fuerzas de Irán. Tras el presunto impacto, el buque habría sido obligado a dar marcha atrás, interrumpiendo su trayectoria original.
La respuesta desde los Estados Unidos fue inmediata. Según fuentes oficiales citadas por el medio Axios, la Casa Blanca ha negado rotundamente que algún navío de su Armada haya sido alcanzado por fuego iraní. Esta contradicción en las versiones oficiales añade una capa de incertidumbre a la crisis, en un momento donde cualquier incidente mal interpretado podría desencadenar una respuesta militar de mayor escala.
En un giro que genera expectativas de distensión global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo como "muy positivas" las negociaciones que su administración mantiene con Irán. Las declaraciones del mandatario sugieren un avance significativo en los canales diplomáticos, tras semanas de alta tensión y bloqueos en la región.
Al ser consultado por la prensa a su regreso a Washington D.C., luego de pasar el fin de semana en su residencia de Florida, Trump fue escueto pero contundente al definir el progreso de las conversaciones: "Van muy bien", sentenció ante los medios apostados en la Casa Blanca.
En un nuevo capítulo de la crisis en Oriente Próximo, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos iniciará este lunes una operación para guiar y poner a salvo a los barcos mercantes de terceros países que se encuentran bloqueados en el estrecho de Ormuz. La medida busca liberar a navíos considerados "neutrales e inocentes" que han quedado atrapados en medio de la disputa geopolítica.
A través de su red social, Truth Social, el mandatario precisó que esta iniciativa beneficiará a naciones de todo el mundo que no tienen relación directa con el conflicto. "Guiaremos sus buques para ponerlos a salvo fuera de esa vía marítima restringida, para que puedan continuar libre y capazmente con sus tareas", sostuvo el republicano.
El gobierno de los Estados Unidos ha reafirmado su postura de intransigencia económica frente a Teherán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este domingo que el bloqueo económico impuesto contra Irán se mantendrá de forma indefinida, funcionando como el pilar financiero de la estrategia de "máxima presión" impulsada por la administración de Donald Trump.
En declaraciones concedidas a Fox News, Bessent detalló que estas medidas son la ejecución directa de la orden presidencial de marzo, denominada "Furia Económica". Esta campaña actúa como el brazo financiero de la ofensiva militar "Operación Furia Épica", que se lanzó el pasado 28 de febrero en conjunto con Israel.
A pesar de que rige un alto el fuego desde el 8 de abril, la administración Trump no ha relajado las sanciones. Bessent fue enfático al describir el impacto de las restricciones en el terreno:
Impacto en las tropas: Según el secretario, el régimen iraní ha perdido la capacidad de pago a sus soldados.
Bloqueo naval: La Armada de EE. UU. mantiene un control estricto, impidiendo cualquier tránsito naval hacia o desde puertos iraníes.
Incautación de activos: El Tesoro está localizando fondos de la Guardia Revolucionaria en el extranjero para "proteger estos activos para el pueblo iraní" una vez finalice el conflicto.
"Puedo asegurarles que estamos asfixiando al régimen. Este es un verdadero bloqueo económico", sentenció el funcionario.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, ha anunciado que EE UU ha respondido al plan de paz que Teherán envió el viernes a través de Pakistán, mediador en las conversaciones. “Lo estamos revisando”, ha asegurado según medios iraníes.
Irán envió el viernes una propuesta de 14 puntos a EE UU que, al día siguiente, el presidente Donald Trump rechazó. Este domingo, sin embargo, ha rectificado y ha anunciado que la estudiaría. Bagaei ha aclarado que la propuesta iraní “está centrada exclusivamente en poner fin a la guerra” y ha subrayado que “los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar” en ese plan.
El portavoz ha negado además que Irán haya dado un plazo de 30 días a EE UU para poner fin a la guerra. “El plazo de 30 días es para acordar la manera en que debe implantarse el acuerdo de paz”, ha explicado.
EFE
En su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos adelantó: "Pronto examinaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que resulte aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".
El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró esta semana insatisfecho con la marcha de las negociaciones con Irán, que ha sabido manejar los tiempos de un diálogo repleto de obstáculos, pero que mantiene vivo un alto el fuego sin reapertura del estrecho de Ormuz, que perjudica principalmente a los aliados de Washington.
"Quieren llegar a un acuerdo. No estoy satisfecho con ello, así ya veremos que pasa", indicó Trump este viernes dese la Casa Blanca. El presidente ha envido mensajes confusos, asegurando que su administración mantiene conversaciones por la vía telefónica, mientras que reitera que no saben quién toma las decisiones en Teherán porque su liderazgo está diezmado o escondido tras 40 días de ataques que entraron en un pausa el pasado 8 de abril.
Irán, desde entonces, ha presentado varios propuestas de negociación, la última el jueves, a través de los mediadores pakistaníes, aunque Washington sigue sin mover pieza sobre una posible reanudación de los encuentros en Islamabad para resolver el impás.
Según algunos congresistas demócratas, Trump parece encaminado a reanudar las hostilidades, mientras que algunos funcionarios en Teherán creen que Washington podría volver a la vía de los ataques aéreos, según la agencia iraní Fars.
Bloomberg reveló este jueves, en base a fuentes anónimas, que el Comando Central ha pedido tener disponible el misil hipersónico Dark Eagle en su teatro de operaciones. Su uso contra Irán marcaría la primera vez que este proyectil avanzado estadounidense, que ha sufrido retrasos, es usado en operaciones militares.
Esta filtración contradice el discurso de la Casa Blanca, que ha reiterado constantemente que Irán prácticamente no tiene defensas aéreas, control de sus cielos o fuerza naval alguna.
También añade más pólvora al debate de las implicaciones disuasorias de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Asia o Europa tras agotar una parte importante de los arsenales de defensa y ataque aéreos más avanzados de que dispone EE.UU. durante la ofensiva contra Irán.
Según The Atlantic, el vicepresidente, JD Vance, que ha liderado las negociaciones en Islamabad, ha elevado a puerta cerrada su preocupación sobre cómo el Pentágono, encabezado por Pete Hegseth, está agotando los arsenales del armamento más avanzado de Estados Unidos.
Mientras tanto, y tras tres semanas de alto el fuego, tanto Irán como Estados Unidos siguen manteniendo un bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el tráfico de petróleo, gas y otras materias primas esenciales para la economía mundial.
"Hemos asaltado navíos, nos quedamos con la carga, nos hemos quedado con el petróleo. Es un negocio muy rentable", aseguró anoche Trump desde Florida, donde también dijo que ahora la Armada estadounidense está actuando como "piratas".
No obstante, el impacto para la economía iraní de estas acciones es relativamente mucho menor que las consecuencias para la economía mundial, con el barril de crudo por encima de los 100 dólares, los precios de la energía al alza y llamadas de atención de analistas sobre los impactos a nivel mundial de una falta de resolución en un conflicto que mantiene a la economía mundial conteniendo la respiración.
Según Warren Paterson, jefe de materias primas de ING, no hay indicadores de una normalización inmediata en el estrecho de Ormuz, con lo que es de esperar que los precios del petróleo se mantengan por encima de los 90 dólares todo el año.
"Asumimos que los flujos de crudo comenzarán a retomarse de manera lenta en mayo y junio y seguir por debajo de los niveles previos a la guerra durante la mayor parte de año", aseguró el analista.
Con información de EFE
Irán afirmó este sábado que Estados Unidos debe elegir entre la diplomacia o la confrontación después de que Teherán presentara el jueves una nueva propuesta para poner fin de forma permanente a la guerra, que el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de insatisfactoria.
“Ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia basada en la confrontación”, afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, durante una reunión en Teherán con varios embajadores extranjeros, a quienes explicó los detalles de la reciente propuesta iraní, según informó la agencia Mehr.
Gharibabadi dijo que Irán entregó su propuesta a Pakistán como país mediador en las negociaciones de paz con EE.UU. y aseguró que Teherán, al tiempo que sigue apostando por una salida diplomática al conflicto, mantiene plena disposición para responder ante cualquier nueva agresión estadounidense-israelí.
“La República Islámica de Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y seguridad nacional, está preparada para ambas vías”, señaló.
Gharibabadi añadió, no obstante, que Teherán mantiene su desconfianza hacia Washington y cuestionó la sinceridad estadounidense en el proceso negociador.
Con información de EFE
Irán ejecutó este sábado a dos hombres condenados por espionaje y cooperación de inteligencia con Israel, en medio del endurecimiento de las medidas judiciales y la intensificación de los ahorcamientos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.
“Yaqub Karimipour y Naser Bakarzadeh fueron ejecutados por cargos de cooperación de inteligencia y espionaje en favor del régimen sionista (Israel) y del servicio de inteligencia Mosad”, anunció la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
Según el medio, la sentencia se llevó a cabo tras la confirmación del Tribunal Supremo, después de varios procesos de apelación. Ambos ejecutados fueron condenados por “enemistad contra Dios” y “corrupción en la tierra”, cargos relacionados con la seguridad nacional que habitualmente se castigan con la pena de muerte.
Mizan indicó que Karimipour fue hallado culpable de enviar información sensible a agentes del Mosad, fotografiar instalaciones militares, fabricar y detonar bombas de sonido en distintos puntos del país y proporcionar información falsa a la Policía acerca de bombardeos en los primeros días de la guerra.
Karimipour también habría reclutado a otras personas para ejecutar actos de sabotaje, entre ellos incendios de cajeros automáticos en ciudades como Karaj (norte) y Mashad (noreste).
Por su parte, Bakarzadeh fue acusado de colaborar con el Mosad mediante la recopilación y el envío de datos sobre infraestructuras urbanas, edificios públicos, comisarías, centros educativos y lugares religiosos, además de fotografías y videos de ubicaciones consideradas sensibles.
Un alto mando militar iraní afirmó este sábado que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní.
“Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses”, aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Asadi afirmó además que las acciones y declaraciones de los responsables estadounidenses tienen principalmente un carácter mediático y buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.
Donald Trump envió este viernes- día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Medio Oriente- una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha "concluido".
El documento, obtenido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.
"No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026", escribió Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el republicano extendió de manera unilateral y de manera indefinida la semana pasada.
Con información de EFE
El presidente de Estados Unidos salió a hablar y dijo que "no está satisfecho" con la nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz.
“En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo”, declaró Donald Trump a los periodistas, y señaló que el régimen “ha hecho avances” en las negociaciones con su país. A su vez, admitió no estar seguro de si llegará a cumplir los requisitos que le exige Washington.
El barril del crudo brent para entrega en julio cedió este viernes más del 6,5 %, aproximándose a niveles de 100 dólares, en el mercado de futuros de Londres, después de las informaciones que indicaron que Irán había enviado un nuevo acuerdo de paz a Estados Unidos.
Para el mediodía (hora argentina), el precio del petróleo cotizaba en 101,86 dólares el barril.
La tendencia bajista se impuso después de que los medios oficiales iraníes informasen hoy de que la república islámica ha entregado el texto de una nueva propuesta a Pakistán, país intermediario en las conversaciones de paz con EE.UU., que siguen encalladas ante la negativa de Teherán de sentarse a negociar mientras Washington mantenga el cerco naval a sus puertos y buques.
Con información de EFE
Las autoridades de Irán han presentado este viernes una nueva propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán, que está ejerciendo labores de mediación, para intentar impulsar el proceso de negociaciones, estancado desde hace semanas.
Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA, el texto fue entregado a última hora del jueves a las autoridades de Pakistán, sin que por ahora hayan trascendido detalles y sin que Islamabad y Estados Unidos se hayan pronunciado al respecto.
El presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, elevó el tono de sus críticas contra la administración de Donald Trump. Durante una conversación telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el mandatario iraní responsabilizó directamente a la alianza entre Washington y Tel Aviv por la desestabilización de las rutas comerciales más importantes del mundo.
"La inseguridad en el Golfo la provocan Estados Unidos e Israel", afirmó Pezeshkian, según un reporte de la agencia semioficial Mehr News. Las declaraciones del mandatario se producen en un momento de máxima tensión, con el precio del petróleo rozando máximos históricos debido al cierre del Estrecho de Ormuz.
En una declaración leída a través de la televisora estatal, el actual líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Mojtaba Khamenei, ratificó que Irán no cederá sus avances tecnológicos ni militares frente a la ofensiva diplomática y económica de la administración de Donald Trump.
Khamenei, quien asumió el mando tras el ataque aéreo del pasado 28 de febrero que terminó con la vida de su padre, Ali Khamenei, utilizó un tono marcadamente nacionalista para dirigirse a la población y a la comunidad internacional en medio de un conflicto que ya cumple dos meses.
En su discurso, el líder iraní vinculó el desarrollo científico con la soberanía del país, asegurando que las capacidades estratégicas de Teherán son innegociables.
“90 millones de iraníes orgullosos consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, científicas y tecnológicas de Irán, desde la nanotecnología hasta las nucleares y de misiles, como activos nacionales y las protegerán tal como protegen la tierra y el espacio aéreo del país”, sentenció Khamenei.
Esta postura representa un choque directo con las pretensiones de Donald Trump, quien ha manifestado su intención de alcanzar un acuerdo de paz definitivo, pero bajo la condición estricta de que Irán desmantele su programa nuclear y cese el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance.
El otro gran eje del conflicto es el bloqueo naval que mantiene en vilo al mercado energético global. Irán sostiene un control férreo sobre el Estrecho de Ormuz, impidiendo el tránsito de buques comerciales y petroleros, lo que ha llevado el precio del crudo a máximos históricos.
Al referirse a la presencia militar de Estados Unidos en la región, Khamenei fue lapidario: afirmó que el único destino de las fuerzas estadounidenses en el Golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas”. Por su parte, la Casa Blanca ha respondido que no levantará las sanciones ni el cerco económico hasta que Teherán acepte una supervisión internacional total.
La apertura de los mercados este jueves marcó un hito que no se veía desde los meses más intensos del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022. Impulsado por el temor a una escasez prolongada, el precio del crudo registró un pico histórico de 126 dólares.
Aunque tras el impacto inicial el valor experimentó un ligero ajuste, el barril se mantiene con una fuerte tendencia al alza:
Precio máximo de jornada: 126 USD.
Cotización actual: 116 USD (con proyecciones alcistas).
Expectativa de mercado: Analistas prevén que vuelva a romper el techo de los 120 USD antes del cierre de semana.
En un comunicado oficial, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, calificó el endurecimiento de la presencia militar de Estados Unidos en las rutas comerciales clave como un intento ineficaz de presión que solo servirá para desestabilizar aún más el Golfo Pérsico.
Según su visión, esta estrategia no logrará los objetivos políticos o económicos que busca la administración estadounidense. El mandatario aseguró que cualquier intento de imponer restricciones marítimas está "condenado al fracaso", y advirtió que estas acciones profundizarían las alteraciones en el flujo comercial del Golfo, afectando no solo a Irán sino a la economía global.
El superyate Nord, propiedad del empresario ruso Alexei Mordashov, protagonizó un episodio inusual al completar el cruce del Estrecho de Ormuz, una zona sometida actualmente a un estricto bloqueo naval.
La nave logró atravesar este corredor estratégico luego de finalizar tareas de mantenimiento en astilleros de Dubái. El yate de 142 metros de largo, esta valuado en más de 500 millones de dólares. Su paso llamó la atención ya que logró atravesarlo sin haber recibido objeciones por parte de Irán ni de Estados Unidos.
El Comando Central de Estados Unidos afirmó este martes que debido a su bloqueo naval impuesto sobre Irán unos 20 barcos se encuentran varados en el puerto de Chah Bahar, el único con acceso directo al océano Índico, siendo una pieza clave del comercio con países del sur y centro de Asia.
"Antes del bloqueo estadounidense a Irán, el puerto de Chah Bahar tenía un promedio de cinco barcos anclados diariamente. Hoy más de veinte embarcaciones permanecen varadas", informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.
Donald Trump aseguró este lunes que el régimen de Irán se ha contactado con su administración para solicitar una reapertura urgente del estrecho de Ormuz, el punto neurálgico del comercio petrolero mundial que permanece bloqueado debido a las hostilidades.
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense fue contundente al describir la situación interna de su adversario: “Irán acaba de informarnos de que se encuentra en un estado de colapso”, escribió Trump, sugiriendo que la presión militar y las sanciones económicas han llevado a Teherán a un punto de quiebre.
En las últimas horas, el gobierno iraní lanzó un fuerte mensaje de autonomía, sosteniendo que la administración de Donald Trump ya no posee la hegemonía necesaria para imponer decisiones a nivel global.
“Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes”, sentenció el portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, Reza Talaei-Nik, en declaraciones recogidas por la televisión estatal persa. Para el funcionario, Washington debe "aceptar que tiene que abandonar sus demandas ilegales e irracionales" si pretende avanzar en una resolución del conflicto en Medio Oriente.
En un contexto de extrema sensibilidad geopolítica, se registró el primer hito de distensión en las rutas marítimas de Medio Oriente. Un buque cisterna cargado con gas natural licuado (GNL) logró atravesar con éxito el estrecho de Ormuz, marcando la primera navegación comercial de este tipo desde que se cerrara el paso en marzo pasado debido al conflicto bélico.
El navío, que había completado su carga en las terminales de Emiratos Árabes Unidos, navegó por el pasaje comercial custodiado bajo estrictas medidas de seguridad hasta alcanzar aguas abiertas, con rumbo definitivo hacia las costas de India.
El tablero geopolítico en Medio Oriente podría estar ante un giro inesperado. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reveló este lunes que el régimen de Teherán está evaluando formalmente una solicitud de Donald Trump para abrir una mesa de negociaciones entre ambos países.
La noticia se conoció a través de una publicación en el canal oficial de Telegram del ministro, quien se encuentra actualmente en Rusia participando de encuentros estratégicos. Araghchi fue contundente al analizar el cambio de postura de Washington: aseguró que Trump busca el diálogo porque "Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos" mediante la presión militar y económica.
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, lanzó este lunes una dura advertencia sobre el desarrollo del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Durante un discurso frente a estudiantes en Marsberg, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, el mandatario expresó sus dudas respecto al plan de acción de la administración de Donald Trump y la resiliencia del régimen de Teherán.
Merz fue contundente al señalar que no logra divisar un rumbo claro en la política exterior estadounidense para esta crisis. “No veo cuál es la estrategia de salida de los estadounidenses”, afirmó el canciller, subrayando que la prolongación de la guerra está generando un escenario de desgaste sin una resolución a la vista.
Para el líder alemán, el país persa está siendo sometido a una situación extrema, pero su estructura de poder se mantiene sólida. “Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria”, remarcó Merz ante el auditorio.
Irán está evaluando una petición de negociaciones de Trump
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha dicho este lunes que Teherán está evaluando una solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para iniciar negociaciones, según una publicación en la cuenta de Telegram del ministro iraní. Araghchi ha añadido ante los periodistas en Rusia que Trump ha pedido negociaciones porque Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos.
Trump canceló una visita a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner para conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, y afirmó que Irán podía llamar por teléfono si deseaba negociar.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, llegó este lunes a San Petersburgo, Rusia, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Abbas Araghchi afirmó al llegar que las “demandas excesivas” de Washington condujeron al colapso de las recientes negociaciones de paz en Pakistán, informó la prensa estatal de Irán.
Según declaró a su arribo, pese a que se produjeron avances en la anterior ronda de negociaciones, al final fracasaron en sus objetivos por el enfoque estadounidense.
También enfatizó que garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz es “una cuestión global importante”, dado que todavía persisten las tensiones sobre la vía marítima estratégica entre Teherán y Washington.
La visita de Araghchi a Moscú está prevista que se centre en cuestiones de lazos bilaterales y seguridad regional, como los acontecimientos en Medio Oriente y la situación del Golfo, informaron funcionarios iraníes.
El presidente de Rusia tiene previsto reunirse con el canciller iraní, según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según el sitio Actualidad RT.
Antes de partir hacia Rusia, el ministro visitó Islamabad, donde presentó la postura de Teherán al mediador pakistaní, y Mascate, donde se reunió con varios altos cargos omaníes.
“El objetivo de mis visitas es coordinar estrechamente con nuestros socios los asuntos bilaterales y consultar sobre los acontecimientos regionales”, escribió en X el viernes.
Araghchi declaró además que las conversaciones que mantuvo previamente en Mascate con funcionarios omaníes incluyeron medidas para garantizar un tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.
“Importantes conversaciones sobre asuntos bilaterales y acontecimientos regionales. Como únicos estados ribereños de Ormuz, nos centramos en garantizar un tránsito seguro que beneficie a todos nuestros queridos vecinos y al mundo”, escribió Araghchi en la plataforma de redes sociales X.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi llegó a Mascate el sábado y el domingo mantuvo conversaciones con altos funcionarios omaníes sobre relaciones bilaterales y acontecimientos regionales, tras lo cual regresó a Islamabad, Pakistán, para una segunda visita en aproximadamente 24 horas.
Irán ha prohibido la exportación de planchas y hojas de acero hasta el 30 de mayo, según ha informado este lunes la prensa estatal. La industria siderúrgica del país ha sido atacada en numerosas ocasiones por Estados Unidos e Israel.
El portavoz del Parlamento iraní afirma que EE UU no tiene más opción que aceptar las condiciones Teherán
El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, ha afirmado este lunes que Estados Unidos no tiene otra opción que aceptar las condiciones de Irán en las negociaciones de paz ante las presiones internacionales que enfrenta por las restricciones del tránsito en el estrecho de Ormuz.
“Si Estados Unidos quiere actuar con racionalidad, no tendrá otra opción que aceptar estas condiciones”, afirmó el influyente parlamentario conservador en una entrevista con la agencia IRNA.
Rezaei detalló que las condiciones planteadas por Teherán en las negociaciones con Washington incluyen el reconocimiento del derecho iraní al enriquecimiento de uranio, el pago de compensaciones por los bombardeos israelí-estadounidenses y la aceptación de la gestión del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica.
El legislador indicó que países de la región y compradores globales de petróleo están presionando a Estados Unidos, al considerarlo “responsable” de las tensiones que afectan al tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial.
Rezaei advirtió que la situación en el estrecho “no volverá a su estado anterior” y la definió como una realidad irreversible para Irán, e indicó que el Parlamento iraní trabaja en legislación para gestionar el estrecho, estableciendo peajes al tránsito marítimo. El portavoz concluyó que, en caso de que estas condiciones sean aceptadas, se abriría la vía para reducir las tensiones.
EFE
Irán reanudó este sábado los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán en el marco de la tregua vigente.
Los medios locales informaron que las primeras aeronaves despegaron al amanecer con destino a ciudades como Medina, Mascate y Estambul, lo que marcó formalmente el inicio de la reactivación de las conexiones globales desde la capital iraní.
Las autoridades aeroportuarias detallaron que esta nueva fase operativa comenzó “con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales” y se espera que el ritmo de las frecuencias “aumentará en los próximos días” de forma escalonada.
Este hito en la normalización del transporte ocurre apenas tres días después de que se retomaran los servicios de cabotaje desde Teherán hacia la ciudad de Mashad, consolidando el restablecimiento del flujo aéreo en el territorio tras el cese de las hostilidades.
Al menos seis personas murieron y otras dos resultaron heridas tras una serie de bombardeos israelíes en el sur de Líbano, en un escenario marcado por la vigencia de un alto el fuego que buscaba frenar la escalada bélica en la región.
De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, los ataques impactaron en distintas localidades: se registraron dos fallecidos en Wadi al-Hujair, uno en Srifa, otro en Yater —donde también hubo un herido—, dos en Touline y una persona lesionada en Khirbet Selm. Los datos fueron confirmados por el Centro de Operaciones de Emergencia del organismo.
Los episodios se produjeron pese a la tregua que rige entre Israel y Líbano desde la medianoche del 16 al 17 de abril, establecida tras semanas de enfrentamientos en la frontera, en un contexto de alta tensión vinculado al conflicto con Irán.
En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la extensión del cese al fuego por tres semanas adicionales, luego de una pausa inicial de diez días, con el objetivo de sostener la desescalada. Sin embargo, los recientes ataques vuelven a poner en duda la estabilidad del acuerdo.
El Ejército de Israel retomó durante la noche sus bombardeos en el sur de Líbano contra posiciones del grupo chií Hezbolá. Las operaciones se producen pese a la tregua de tres semanas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una condición clave impulsada por Irán para sostener el cese de hostilidades.
Según un comunicado difundido en redes, las fuerzas israelíes atacaron lanzacohetes en Deir Zahran, Kafr Raman y Al Saamiya, ubicaciones cercanas a la denominada “línea amarilla”, que delimita el avance israelí tras su incursión en territorio libanés.
Por el momento no se reportaron víctimas. La agencia estatal libanesa NNA informó además sobre enfrentamientos en Bint Jbeil, uno de los principales bastiones de Hezbolá en el sur del país, aunque tampoco hay confirmación oficial de heridos o fallecidos.
En paralelo, medios israelíes indicaron que el Ejército replegó parte de sus tropas para consolidar posiciones. Aun así, mantiene presencia en colinas estratégicas entre 8 y 10 kilómetros de la frontera, con el objetivo de evitar ataques con misiles antitanque, aunque con menor despliegue y actividad.
En una jornada cargada de hermetismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aterrizó este viernes en Islamabad. Aunque el motivo oficial es la "estabilidad regional", todas las miradas están puestas en la posible reunión con la delegación estadounidense, tras las declaraciones de Donald Trump asegurando que el acuerdo por el uranio está prácticamente cerrado.
"Tuve una excelente conversación con el presidente Trump. Está ejerciendo una fuerte presión sobre Irán, tanto económica como militarmente. Estamos trabajando en plena cooperación", dijo Nentayahu en una declaración grabada.
Inmediatamente después abordó con brevedad la situación en Líbano y afirmó: "Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano, y tenemos claro que Hizbulá está intentando sabotearla. Mantenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza, incluidas las emergentes. Atacamos ayer y atacamos hoy".
Las autoridades sanitarias libanesas anunciaron este viernes la muerte de dos personas en un ataque israelí contra el sur del Líbano, pese a la prorroga anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del alto el fuego entre Israel y el país mediterráneo.
LasFuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según indicó el Ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Shtula, en el norte del país, sin que las FDI hayan precisado si la presunta agresión procedente de Líbano se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca.
El parte castrense también afirmó haber atacado “otro lanzacohetes cargado y listo para disparar” que “representaba una amenaza para los soldados de las FDI y el Estado de Israel”.
Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.
Con este anuncio, se prolonga la tregua declarada el pasado 16 de abril, que establecía un periodo inicial de diez días de cese de los ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras ambas partes buscan un acuerdo de paz definitivo.
Trump recibió este jueves en el Despacho Oval a los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.
"¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas", anunció el líder estadounidense en la red Truth Social.
En una declaración que sacude la seguridad internacional, el presidente Donald Trump ha emitido una advertencia letal contra las tácticas de guerra asimétrica de Irán. El mandatario estadounidense anunció que ha dado instrucciones de “disparar a matar” contra cualquier embarcación pequeña que sea detectada colocando minas en las aguas del Estrecho de Ormuz.
Esta medida busca neutralizar el uso de minas navales, una de las herramientas más efectivas del régimen iraní para bloquear el paso de petroleros y desafiar el control militar de Washington en la zona.
En un nuevo giro dentro del conflicto que ya cumple 55 días, el presidente Donald Trump ha escalado la retórica bélica y logística. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario proclamó que las fuerzas militares de los Estados Unidos han establecido un dominio absoluto sobre el Estrecho de Ormuz, el punto de paso más crítico para el petróleo mundial.
“Tenemos el control total del Estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de los Estados Unidos”, sentenció el líder republicano, dejando claro que el bloqueo marítimo es ahora una política de control directo sobre el tráfico comercial.
En una operación que marca un nuevo pico de tensión internacional, el ejército de los Estados Unidos interceptó este jueves al menos tres petroleros con bandera iraní que navegaban por rutas estratégicas en Asia. Según fuentes marítimas y de seguridad, los buques fueron desviados de sus posiciones originales en las proximidades de India, Malasia y Sri Lanka.
Esta maniobra forma parte del bloqueo sistemático que Washington ha impuesto al comercio marítimo de Irán, buscando asfixiar la capacidad de exportación de crudo del régimen en el día 55 del conflicto bélico.
A pesar de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en una fase de cese al fuego indefinido para facilitar la diplomacia, los mercados energéticos operan bajo un clima de escepticismo. Este jueves, el precio del barril de Brent superó la barrera de los 103 dólares, registrando un alza superior al 1% en las primeras horas de la jornada.
La tendencia alcista responde a una desconexión entre el optimismo político de la Casa Blanca y la realidad logística en el Estrecho de Ormuz, donde el transporte comercial sigue supeditado a garantías de seguridad que aún no se materializan.
El optimismo de Donald Trump sobre un inminente "gran acuerdo" no ha sido suficiente para convencer a los gigantes del transporte marítimo. Erik Hanell, director ejecutivo de Stena Bulk, una de las mayores flotas petroleras del mundo, ha sido tajante: sus buques no volverán a cruzar el estrecho de Ormuz bajo las condiciones actuales.
En declaraciones a la BBC, Hanell describió la situación operativa como "bloqueada". Para la firma sueca, la prórroga indefinida del cese al fuego es un gesto político, pero no una garantía suficiente para arriesgar tripulaciones y cargamentos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, después de prorrogar el alto el fuego, informó este miércoles la Casa Blanca.
"El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní", declaró en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien agregó: "En última instancia, el cronograma estará dictado por el comandante en jefe (Donald Trump)".
La portavoz desmintió así la información publicada por algunos medios de comunicación de que Trump habría puesto un plazo de entre tres y cinco días para que el Gobierno iraní le presente una propuesta de paz.
Según Leavitt, Trump está ofreciendo "flexibilidad" a un régimen que está, según dijo, diezmado y dividido por la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.
Trump afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán.
"Es posible", respondió en declaraciones al diario New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.
Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.
El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.
Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.
A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.
EFE
El presidente Donald Trump volvió a la cargar contra Irán este miércoles al brindarles entre tres y cinco días para establecer una "contraoferta coherente". De lo contrario, el alto el fuego prorrogado hasta el martes terminará según lo informado por Axios, que citó a funcionarios de los Estados Unidos.
“No será un alto el fuego indefinido”, dijeron los funcionarios que tenían la expectativa de tener a las delegaciones tanto de Estados Unidos como del régimen iraní sentadas a la mesa de negociaciones en Pakistán.
El presidente Donald Trump adelantó en una entrevista con The New York Post que podrían surgir "buenas noticias" respecto a una segunda ronda de contactos directos con el régimen iraní tan pronto como este viernes.
La información brindada por el mandatario estadounidense fue ratificada por fuentes oficiales en Islamabad. La capital pakistaní se ha convertido en el epicentro de la diplomacia global, oficiando como mediadora entre Washington y Teherán. Según trascendió, los esfuerzos de mediación han mostrado avances positivos, lo que abre una ventana de oportunidad para que las partes vuelvan a sentarse a la mesa en un periodo de 36 a 72 horas.
Consultado específicamente sobre este progreso por el diario neoyorquino, Trump reforzó la expectativa con un mensaje de texto directo: "¡Es posible! Presidente DJT".
Grecia ha confirmado el ataque de la Guardia Revolucionaria iraní al buque portacontenedores Epaminondas este miércoles en el estrecho de Ormuz, si bien ha desmentido que el navío fuera interceptado por las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, según ha asegurado a EFE un portavoz del Ministerio de la Marina Mercante de Grecia.
El buque, perteneciente a la naviera griega Technomar Shipping y que navega bajo bandera liberiana, fue atacado a tiros 15 millas náuticas al noreste de Omán, según informó primero la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO) y confirmó después la propia Guardia Revolucionaria.
“Dos buques infractores, el 'MSC-FRANCESCA'- vinculado al régimen sionista- y el 'EPAMINODES', que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria”, anunciaba esta mañana el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
El Ministerio de Marina Mercante de Grecia desmiente este extremo: “El buque no ha sido ni apresado ni incautado”, ha asegurado a EFE un portavoz del Ministerio, que añadió que los daños en el puente de mando del buque “son menores” y que ningún miembro de la tripulación, formada por ucranianos y filipinos, ha sido herido por el ataque.
EFE
Irán ha asegurado que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y ha reiterado que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.
Así ha respondido el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la pregunta de si Teherán se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra tras la incertidumbre de los últimos días acerca de reanudar las conversaciones de paz en Pakistán, un encuentro que se iba a producir este miércoles y que no llegó a celebrarse.
EFE
El mercado global de energía vive horas de extrema sensibilidad. Luego de que el barril de crudo Brent tocara los 100 dólares en una apertura de jornada frenética, el precio se ha replegado levemente hasta situarse en los 99 dólares. La decisión del presidente Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán ha traído un alivio parcial, pero los analistas advierten que la volatilidad está lejos de desaparecer.
La escalada de las últimas 24 horas respondió a la incertidumbre sobre el fin de la tregua original. Al confirmarse que Washington mantendrá el cese de ataques aéreos para dar paso a un "acuerdo histórico" en Islamabad, la presión compradora cedió ligeramente, evitando que el precio se dispare hacia los 110 dólares.
Sin embargo, el hecho de que el petróleo cotice hoy a 99 dólares refleja que el riesgo de guerra no se ha disipado por completo. "El mercado ya no solo evalúa el fuego cruzado, sino la capacidad de suministro real", explican operadores desde la bolsa de Nueva York.
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el asalto de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar supuestamente sin los permisos necesarios y “poner en peligro la seguridad maritima”, lo que definó como una línea roja para Irán.
Posteriormente, un tercer buque de carga fue atacado cuando intentaba transitar el estrecho de Ormuz, según dijo la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.
El buque, el MSC Francesca, de bandera panameña, fue alcanzado a unas seis millas náuticas de la costa de Irán mientras navegaba hacia el sur, en su salida del estrecho en dirección al golfo de Omán, de acuerdo con la emisora.
A horas de que se venciera el plazo del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, el presidente realizó un posteo en su cuenta de Truth Social anunciando que extenderá el alto al fuego luego de un pedido de Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, autoridades pakistaníes.
De todas formas, Trump explicó: "He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".
En medio de la incertidumbre por el viaje de la delegación de Estados Unidos a Islamabad para negociar con las autoridades iraníes un acuerdo de alto al fuego, desde la Casa Blanca aún no confirmaron si el vicepresidente estadounidense será parte de la misma.
De esta forma, el viaje de J. D. Vance se encuentra suspendido, donde por el momento los únicos que viajarían serían Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, los encargados de discutir los próximos pasos para lograr un alto al fuego con Irán.
Según lo publicado por el mandatario en su plataforma Truth Social, los líderes iraníes se reunirán "pronto" con sus representantes. Aunque no detalló nombres, se presume que el equipo estará encabezado por:
J.D. Vance: El vicepresidente, quien ya ha sido señalado como pieza clave en la mediación.
Steve Witkoff: Enviado especial para la región.
Jared Kushner: Su yerno y asesor estratégico en asuntos de Medio Oriente.
Esta declaración coincide con los reportes de la agencia AP, que indican que Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aterrizarán en Islamabad este miércoles por la mañana para liderar las mesas de diálogo mediadas por Pakistán.
En una jornada marcada por el nerviosismo en los mercados globales y la movilización de tropas en Medio Oriente, el presidente Donald Trump ofreció una visión ambivalente sobre el futuro del conflicto. Durante una entrevista concedida a la cadena CNBC, el mandatario estadounidense expresó su confianza en alcanzar un "gran acuerdo" con Irán, aunque subrayó que Estados Unidos está completamente preparado para retomar la ofensiva militar si las negociaciones en Pakistán fracasan.
En una carrera contra el reloj, la diplomacia internacional intenta evitar que el conflicto en Medio Oriente escale hacia una guerra abierta. Según informaron funcionarios regionales a la agencia AP, Estados Unidos e Irán han mostrado su disposición para retomar las conversaciones en Islamabad. Las figuras clave de este encuentro serán el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Los mediadores paquistaníes, liderados por el jefe del ejército Asim Munir, han confirmado que ambos equipos negociadores arribarán a la capital en la madrugada del miércoles. La presencia de Vance y Ghalibaf eleva el perfil de la cumbre, siendo la representación de más alto nivel desde el inicio de la tregua el pasado 7 de abril.
El objetivo central de la cumbre es acordar una extensión del alto el fuego que vence precisamente este miércoles. Sin embargo, el clima previo es de extrema tensión, luego de que el presidente Donald Trump acusara a Teherán de múltiples violaciones a la tregua y advirtiera sobre "problemas nunca antes vistos" si el diálogo fracasa.
La fragilidad de la paz en Medio Oriente ha llegado a su punto más crítico. Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó formalmente a Irán de haber violado el alto el fuego en "numerosas ocasiones", poniendo en jaque la segunda ronda de negociaciones que debía comenzar hoy en Islamabad, Pakistán.
A través de sus canales oficiales, el mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas iraníes han efectuado disparos en rutas comerciales estratégicas, afectando buques internacionales de diversas banderas.
"¡Irán ha violado el alto el fuego numerosas veces!", afirmó Trump, detallando que gran parte de estas agresiones ocurrieron en el Estrecho de Ormuz contra cargueros de Francia y el Reino Unido. Para la Casa Blanca, estos incidentes representan una ruptura total de los términos acordados el pasado 7 de abril, cuando se estableció la tregua de dos semanas que expira este miércoles.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la tensión global al máximo nivel este lunes de madrugada. Durante una entrevista telefónica, el mandatario envió un mensaje directo al régimen iraní: o asisten a la cumbre de paz programada para este martes en Islamabad, Pakistán, o las consecuencias militares y económicas serán devastadoras y "nunca antes vistas".
Las declaraciones de Trump se producen en un momento de extrema fragilidad, con el alto el fuego a punto de expirar este miércoles. En diálogo con el programa radial The John Fredericks Show, el inquilino de la Casa Blanca insistió en que la delegación iraní debe presentarse en la capital paquistaní para una segunda ronda de conversaciones.
"Van a tener que negociar, y si no lo hacen, se van a enfrentar a problemas nunca antes vistos", sentenció el presidente, aunque evitó detallar si se refería a un ataque aéreo masivo, un bloqueo naval total o el uso de nuevas tecnologías militares. Hasta el momento, Teherán mantiene el hermetismo y asegura no haber tomado una decisión final sobre su participación en la mesa mediada por Islamabad.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza", ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.
Qalibaf volvió a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de EE.UU. y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.
"Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo", escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.
Qalibaf afirmó que Irán no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza" y que mientras ha durado el alto el fuego Teherán se ha "preparado para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla".
La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU. en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.
El presidente Donald Trump afirmó que la dirigencia iraní “ha forzado a cientos de barcos” a dirigirse hacia Estados Unidos (principalmente a Texas, Luisiana y Alaska) para abastecerse de petróleo, en medio de la escalada del conflicto bélico y energético.
El presidente Donald Trump afirmó en un posteo en su red Truth Social que, a pesar de lo que publican medios como The New York Times, The Wall Street Journal, y The Washigton Post, él está "ganando la guerra, por mucho".
El escenario de paz en Medio Oriente ha recibido un duro golpe dialéctico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera "muy improbable" extender el alto el fuego con Irán, el cual tiene fecha de vencimiento este próximo miércoles. En una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, el mandatario norteamericano enfrió las expectativas de una resolución diplomática inmediata.
El cese de hostilidades, que originalmente fue pactado por un periodo de dos semanas, comenzó la noche del 7 de abril. Desde entonces, el mundo ha seguido con cautela los movimientos en el Estrecho de Ormuz y las mesas de diálogo en Pakistán. Sin embargo, las recientes tensiones —incluyendo el abordaje del buque iraní TOUSKA por parte de marines— han deteriorado la confianza entre las partes.
"No voy a precipitarme a cerrar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", sostuvo Trump, reafirmando su postura de máxima presión sobre Teherán.
Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a dos presos condenados por supuestamente colaborar con los servicios de inteligencia israelíes, el Mosad, que les habría entrenado para llevar a cabo misiones de sabotaje en el país persa.
“Mohamad Masoum Shahi y Hamed Walidi, vinculados con el Mosad, fueron ejecutados tras la celebración del juicio y la confirmación del veredicto por parte del Tribunal Supremo”, informó la agencia estatal IRNA, citando al Poder Judicial.
Los ahorcados fueron condenados a muerte por el Tribunal Revolucionario de Karaj por delitos como “enemistad contra Dios”, “colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista (Israel)”, “conspiración contra la seguridad nacional”, “pertenencia a grupo terrorista con el objetivo de perturbar la seguridad del país” y “propaganda contra el sistema”.
Según la justicia iraní, los dos ejecutados llevaron a cabo acciones como incendiar instalaciones militares y públicas, enviaron imágenes de sus actividades a sus contactos y recibieron pagos en criptomonedas.
Esas acciones las cometieron tras recibir entrenamiento por parte del Mosad en el Kurdistan iraquí para transmitir coordinadas de sitios militares y fabricar explosivos.
Los precios del petróleo vuelven a subir con fuerza este lunes tras el recalentamiento de las tensiones bélicas en Medio Oriente. En esa línea, las bolsas de Europa retroceden y los futuros de los principales índices de Wall Street anticipan una jornada en rojo en Nueva York.
Qatar ha autorizado la reanudación de los vuelos de líneas aéreas internacionales al Aeropuerto Internacional Hamad de Doha por primera vez desde que comenzara la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. La Autoridad de Aviación Civil catarí (QCAA) explicó en un comunicado que la “reanudación gradual” fue decidida “tras una evaluación exhaustiva de la situación y en coordinación con todas las autoridades pertinentes para garantizar un alto nivel de preparación y eficiencia”, y aseguró que “la seguridad de todos es su máxima prioridad”.
Qatar, que acoge una de las principales bases militares estadounidenses en Oriente Medio, había cerrado su espacio aéreo tras el inicio del conflicto el 28 de febrero. El territorio catarí, al igual que el de otros vecinos árabes de Irán como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, fue blanco de intensos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio del conflicto hasta el anuncio de la tregua de dos semanas, que vence el próximo miércoles.
EFE
El frágil equilibrio en Medio Oriente se ha quebrado este domingo. Las Fuerzas Armadas de Irán han declarado oficialmente estar "listas para actuar" contra Estados Unidos tras la intercepción y abordaje del buque de carga TOUSKA, de bandera iraní, por parte de marines estadounidenses en el Golfo de Omán. El incidente, calificado por Teherán como un acto de "piratería armada", ha paralizado los esfuerzos diplomáticos a escasas horas de una cumbre clave.
Según fuentes militares iraníes, el abordaje se produjo tras una maniobra del destructor estadounidense USS Spruance, que habría utilizado un "misil guiado" para inutilizar el sistema de propulsión y navegación del carguero.
A pesar de la retórica belicista, Irán justificó la falta de una respuesta militar inmediata debido a la presencia de familiares de la tripulación a bordo del buque, lo que habría frenado un contraataque directo para evitar víctimas civiles. Sin embargo, el Cuartel General Central Jatam al-Anbyia advirtió que la represalia es solo cuestión de tiempo: "Responderemos y tomaremos medidas en breve", aseguraron en un comunicado.
La mediación internacional para evitar una escalada total en Medio Oriente enfrenta su momento más crítico. En una llamada telefónica de alto nivel, el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Asim Munir, advirtió directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el mantenimiento del bloqueo a los puertos iraníes representa un "obstáculo insalvable" para las mesas de diálogo.
Pakistán, que actúa como puente diplomático entre Washington y Teherán, busca salvar la segunda ronda de negociaciones prevista para este martes en suelo paquistaní. Sin embargo, la postura de la Casa Blanca ha tensado la cuerda al máximo.
A pesar de que Irán anunció el pasado viernes el levantamiento de su bloqueo sobre el corredor marítimo —por donde transita el 20% del petróleo mundial—, Estados Unidos ha decidido mantener sus propias restricciones. Este bloqueo estadounidense afecta no solo a la flota iraní, sino a cualquier buque con origen o destino en puertos del país persa.
En el marco del anuncio del cierre del Estrecho de Ormúz por el régimen iraní sumado al bloqueo naval impuesto por el presidente Donald Trump, la armada de los Estados Unidos disparó este domingo contra un buque con bandera iraní mientras intentaba cruzar el Golfo de Omán.
“Hoy, un buque de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 275 metros de largo y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó sortear nuestro bloqueo naval, y no les fue bien”, declaró Trump en una publicación de Truth Social.
El mercado energético global ha reaccionado con nerviosismo ante las últimas novedades en la crisis de Medio Oriente. El barril de petróleo inició la jornada con una tendencia alcista, situándose en los 96 dólares, mientras los analistas advierten que cualquier paso en falso en el complejo tablero diplomático podría disparar el precio por encima de los 100 dólares en el corto plazo.
El presidente Donald Trump informó este domingo que las fuerzas de los Estados Unidos abrieron fuego contra un buque de carga con bandera de Irán y lo capturaron luego de que intentara eludir el bloqueo naval estadounidense en el Golfo de Omán.
“Hoy, un buque de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 275 metros de largo y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó sortear nuestro bloqueo naval, y no les fue bien”, declaró Trump en una publicación de Truth Social.
Además, agregó: "El destructor de misiles guiados USS SPRUANCE de la Armada de los Estados Unidos interceptó al TOUSKA en el Golfo de Omán y realizó una advertencia para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. En este momento, los Marines de los Estados Unidos tienen la custodia del buque".
El anuncio de Trump se produce después de que acusara a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego vigente con sus acciones en la vital vía marítima . Teherán ha vuelto a bloquear el paso de la mayoría de los barcos por el estrecho, alegando que Estados Unidos ha "abusado de la confianza".
De acuerdo con la agencia de noticias oficial de Irán, IRNA, el régimen iraní rechazó haber participado en la segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos.
Esta ausencia de Irán se debería a "lo que calificó como las exigencias excesivas de Washington, las expectativas poco realistas, los constantes cambios de postura, las repetidas contradicciones y el bloqueo naval en curso, que considera una violación del alto el fuego", dijo la agencia en una publicación en su cuenta en inglés en la plataforma de redes sociales X.
En la tarde de este domingo, en un contexto de extrema fragilidad geopolítica, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mantuvo una comunicación telefónica clave con el presidente de Irán, Masoud Pezeskhian. El contacto, calificado oficialmente como "constructivo", marca un nuevo paso en los esfuerzos de Islamabad por evitar que el conflicto regional escale a una guerra total.
Durante la charla, Sharif compartió con Pezeskhian los resultados de su reciente gira diplomática y los diálogos mantenidos con los líderes de Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Estos países, actores fundamentales en el tablero de Medio Oriente, buscan consensuar una salida que permita el levantamiento del bloqueo naval sin comprometer las exigencias de seguridad de Occidente.
El líder pakistaní reafirmó su postura de neutralidad activa, definiendo el rol de su nación como un "facilitador honesto y sincero" en la búsqueda de una paz que parece depender, más que nunca, de los compromisos técnicos sobre el programa nuclear iraní.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido que la guerra “no ha terminado”. “En cualquier momento puede haber nuevos acontecimientos. ¿Quién sabe lo que nos deparará mañana o pasado mañana?”, ha planteado durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, según recoge la prensa israelí.
Netanyahu ha subrayado que Estados Unidos e Israel “conseguirán cumplir sus objetivos y darán más esperanza a los pueblos libres del mundo”. Netanyahu y Milei se han abrazado efusivamente y han bromeado sobre la similitud en la pronunciación entre el nombre de Milei, Javier, y la palabra hebrea chaver, amigo. Después se han fotografiado con la pose típica de Milei con los pulgares arriba.
EFE
Tras el anuncio de Donald Trump, quien informó que este domingo enviará una delegación estadounidense a Islamabad para intentar retomar las negociaciones con Irán, las autoridades iraníes descartaron esa posibilidad y señalaron que no dialogarán mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo impuesto en Estrecho de Ormuz.
Además, Trump aseguró que J.D. Vance no será parte de esta delegación que llegará el lunes por la noche para intentar renegociar un acuerdo de paz con autoridades iraníes, ya que por cuestiones de seguridad, decidió que no viaje.
Tras el anuncio de un bloqueo por parte de Irán, se reportó que varios barcos quedaron varados en el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos se negó a levantar las restricciones impuestas a buques iraníes.
Además, fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían atacado a dos embarcaciones, mientras otros barcos debieron regresar ante la escalada de tensión en la zona.
El Ejército de Israel difundió este domingo un mapa con la franja del sur del Líbano que mantiene bajo ocupación militar, una zona de entre 8 y 10 kilómetros desde la frontera e integrada por decenas de municipios. También informó que tiene desplegadas cinco divisiones en territorio libanés y una zona marítima controlada por su Armada en el Mediterráneo.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que junto al primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó al ejército actuar “con toda su fuerza” por tierra y aire, incluso durante el alto el fuego, ante cualquier amenaza contra sus tropas en Líbano. Además, afirmó que se instruyó destruir viviendas cercanas a la frontera vinculadas a Hezbolá.
El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, denunció que el bloqueo de Estados Unidos a los puertos y costas del país constituyen una violación al alto al fuego y lo consideró una agresión según el derecho internacional.
Baqaei, además, calificó la medida como "ilegal y criminal", señalando que va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y equivale a un crimen de guerra y de lesa humanidad al imponer un castigo colectivo contra la población de Irán.
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Donald Trump aseguró que Irán disparó en el Estrecho de Ormuz y calificó ese hecho como una violación del acuerdo de alto el fuego. En su mensaje, también dijo que representantes de Estados Unidos viajarán a Islamabad, Pakistán, para negociar, y lanzó una amenaza directa contra centrales eléctricas y puentes iraníes.
Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo y algunos aeropuertos hoy sábado, informó la Autoridad de Aviación Civil iraní.
Las rutas aéreas en el espacio aéreo oriental de Irán han sido abiertas a vuelos internacionales, indicó la autoridad mediante un comunicado, añadiendo que algunos aeropuertos también han reabierto a las 7 de la mañana hora local (03:30 GMT).
Las operaciones de vuelo en los aeropuertos iraníes retornarán gradualmente a la normalidad en cuanto se completen los preparativos técnicos y operativos por parte de las autoridades militares y civiles del país, señaló.
Irán había cerrado su espacio aéreo tras los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel el 28 de febrero.
El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que dos lanchas iraníes abrieron fuego sin aviso previo.
Un incidente armado en el estrecho de Ormuz reavivó las tensiones en una de las principales rutas energéticas del mundo. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dos lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán dispararon este sábado contra un petrolero, ubicado a 37 kilómetros al noreste de Omán, sin advertencia previa por radio. La embarcación y su tripulación no sufrieron daños. Las autoridades han iniciado una investigación, detalló UKMTO.
Las Fuerzas de Defensa anunciaron que, en las últimas 24 horas, identificaron extremistas que “se acercaron desde el norte de la Línea Amarilla, representando una amenaza inmediata”
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) denunciaron este sábado que terroristas de Hezbollah violaron el alto al fuego en Líbano.
“En las últimas 24 horas, las fuerzas que operan al sur de la Línea Amarilla, en el sur del Líbano, identificaron a terroristas que violaron los acuerdos de alto el fuego y se acercaron a las fuerzas desde el norte de la Línea Amarilla, representando una amenaza inmediata“, dijo el ejército en un comunicado.
Y agregó: “Inmediatamente después de la identificación y, para neutralizar la amenaza, la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres atacaron a los terroristas en varias zonas del sur del Líbano. Además, se realizó fuego de artillería para apoyar a las fuerzas terrestres que operan en la zona y se destruyeron infraestructuras terroristas en respuesta a las amenazas".
“Las FDI operan de acuerdo con las directrices del estamento político. Por consiguiente, están autorizadas a tomar las medidas necesarias para la autodefensa ante las amenazas, manteniendo la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel y de las fuerzas desplegadas en el terreno. Las operaciones de autodefensa y la neutralización de amenazas no están limitadas por el alto el fuego. Las FDI no permitirán ningún riesgo para los ciudadanos israelíes ni para sus combatientes y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad", detalló el escrito.
Por último, indicó: “Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán trabajando para despejar la zona bajo su control y eliminar cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y sus fuerzas armadas”.
En medio de la creciente disputa por el estrecho de Ormuz, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, lanzó un mensaje directo hacia Estados Unidos al asegurar que la Armada persa “está preparada” para enfrentar y derrotar a sus fuerzas. El pronunciamiento, difundido a través de su canal de Telegram, se conoció mientras escala la tensión en la región.
Según el comunicado, la “valiente armada” iraní está lista para hacer que sus enemigos “prueben la amargura de nuevas derrotas”, en una señal de endurecimiento del discurso oficial. Khamenei, que no ha aparecido públicamente desde antes del inicio del conflicto, reaparece así en escena con una postura desafiante frente a Washington.
En paralelo, el vicecanciller Saed Khatibzadeh reforzó la posición de Teherán al sostener que Estados Unidos “no puede imponer su voluntad” en Ormuz ni mantener un bloqueo sobre Irán. Además, dejó en claro que no hay fecha definida para retomar las negociaciones y cuestionó la actitud del presidente estadounidense, al señalar que “tuitea y habla mucho”, con mensajes que calificó de contradictorios.
Desde Teherán aseguran que no está en agenda retomar las conversaciones con Estados Unidos. Según la agencia semioficial Tasnim, que cita a “autoridades pertinentes”, el gobierno iraní rechazó la posibilidad de participar en un nuevo encuentro en Islamabad.
La versión surge en un contexto de creciente tensión, marcado por decisiones recientes del régimen iraní en la región. Entre ellas, la reafirmación de su control sobre el estrecho de Ormuz, luego de haber habilitado temporalmente el paso.
Desde Irán justifican esta postura en el bloqueo que Washington mantiene sobre sus puertos, lo que vuelve a tensar el escenario diplomático y complica cualquier avance en las negociaciones.
La tensión en Medio Oriente vuelve a subir tras la decisión de Irán de cerrar nuevamente el estratégico estrecho de Ormuz, apenas 24 horas después de haber anunciado su reapertura. La medida responde, según Teherán, al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, al que calificó como un acto de “piratería”.
El cierre impacta directamente en el comercio global, ya que por esta vía marítima circula cerca del 20% del petróleo que consume el mundo. En las últimas horas, imágenes satelitales mostraron que numerosos buques petroleros y cargueros cambiaron de rumbo, generando incertidumbre en los mercados y en el desarrollo de las negociaciones entre Washington y Teherán.
Mientras el expresidente estadounidense Donald Trump había anticipado avances en las conversaciones, la nueva decisión iraní agrega confusión y amenaza con revertir la reciente baja en los precios del crudo. De sostenerse el bloqueo, se espera un nuevo sacudón en los mercados internacionales cuando retomen la actividad.
En declaraciones recientes a CBS, el presidente Trump expresó que Irán ha "aceptado todo" lo propuesto por Estados Unidos en materia nuclear. Según sus palabras, la República Islámica trabajará conjuntamente con Washington para remover el uranio enriquecido de su territorio, en un proceso que evitaría cualquier despliegue de tropas estadounidenses.
Cuando se le preguntó específicamente quién sería responsable de recuperar el material nuclear, Trump fue vago en sus respuestas iniciales, refiriéndose únicamente a "nuestras personas". Sin embargo, posteriormente aclaró el mecanismo: "No. Sin tropas. Iremos y lo conseguiremos con ellos, y entonces nos lo llevaremos. Lo conseguiremos juntos porque para ese momento tendremos un acuerdo y no hay necesidad de pelear cuando hay un acuerdo".
Respecto al destino del uranio enriquecido, el mandatario indicó que el material será transportado a Estados Unidos una vez que sea removido de territorio iraní. "Nuestras personas, junto con los iranios, van a trabajar juntos para ir a conseguirlo. Y entonces nos lo llevaremos a Estados Unidos", manifestó Trump durante la conversación.
La situación en el sur del Líbano permanece en un estado de calma tensa. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FID) han dejado claro que la tregua no implica un repliegue total de sus capacidades operativas, asegurando que continuarán neutralizando amenazas en la "zona de amortiguación" definida.
En su cuenta de X, las FID revelaron que "minutos antes de que entrara en vigor el alto el fuego, soldados llevaron a cabo una operación especial en la 'Christofani Ridge' (Cresta de Christofani) en el sur del Líbano y establecieron una presencia operativa en la zona".
Ante esto, advirtieron que "las FDI permanecen en máxima alerta y continuarán eliminando amenazas en el sur del Líbano en toda el área entre la frontera con Israel y la línea designada, de acuerdo con los entendimientos del alto el fuego".
El precio del petróleo cae por debajo de los US$90 tras la confirmarse de la reapertura del estrecho de Ormuz. La cotización del barril de Brent cede 10% y se ubica en la zona de US$89,5 ante señales de distensión en el conflicto en Medio Oriente.
"Si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, que citaron fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
"Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. ¡Ya no será utilizado como un arma contra el mundo!" escribió Trump en su red Truth Social.
Según el estadounidense, este es "un día grandioso y brillante para el mundo".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Teherán anunció la completa reapertura del estrecho de Ormuz.
Irán afirmó que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano.
"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.
El Gobierno de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo.
"Esta es nuestra línea roja: no aceptamos un alto el fuego temporal, porque este círculo vicioso de utilizar la diplomacia para luego lanzar una guerra debe terminar aquí de una vez por todas", dijo Khatibzadeh.
La paz que se negoció se debe extender a todas las zonas de conflicto en la región, "desde Líbano al mar Rojo", agregó el viceministro, subrayando que así se lo habían dejado claro a la delegación estadounidense en el encuentro de Islamabad el sábado pasado.
Trump volvió a defender su cruzada militar en Oriente Medio diciendo que se trató de una "pequeña intervención" que "debería terminar bastante pronto", durante un evento en un hotel de Las Vegas, Nevada, centrado en la promoción de sus políticas económicas como la eliminación de impuestos sobre propinas.
Al igual que en ocasiones anteriores, el republicano defendió que si no hubiera atacado a Teherán en febrero "ahora tendrían armas nucleares", a lo que decenas de trabajadores citados para la visita del mandatario respondieron con aplausos.
En un comunicado, las fuerzas armadas libanesas dijeron haber registrado "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado una serie de pueblos" en lo que describen como "violaciones del acuerdo".
A raíz de estos ataques, el Ejército pidió a la población que se abstenga de volver a las localidades del sur del país.
El alto el fuego entre Israel y Líbano comenzó tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcando una pausa de diez días en el conflicto en Medio Oriente. La tregua busca abrir una ventana para avanzar en negociaciones de paz entre ambos países antes de que sea necesario extender el acuerdo.
El inicio del cese de hostilidades representa un intento por reducir la escalada de violencia en una de las zonas más tensas de la región. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó la medida y reiteró que no existe una solución militar para este conflicto. A través de su portavoz adjunto, Farhan Haq, el organismo celebró cualquier iniciativa que contribuya a detener el sufrimiento en ambos lados de la Línea Azul y pidió especialmente a Hezbollah que respete la tregua.
Además, la ONU reafirmó su disposición para acompañar los esfuerzos diplomáticos y avanzar en la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, el inicio del alto el fuego estuvo marcado por un episodio de violencia en el sur del Líbano. Horas antes de que entrara en vigencia el acuerdo, se dio un bombardeo israelí sobre la localidad de Ghazieh.
El entendimiento alcanzado entre Israel y Líbano, con mediación de Estados Unidos, se apoya en seis ejes centrales que delinean una hoja de ruta inicial hacia la desescalada del conflicto y la eventual construcción de una paz duradera en Medio Oriente.
El primer punto establece un cese de hostilidades a partir desde este jueves, con una duración inicial de diez días. La medida, presentada como un gesto de buena voluntad, busca generar un clima propicio para retomar negociaciones directas entre ambas partes, tras meses de tensión en la frontera común.
En una conferencia de prensa brindada a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca, Trump estableció que de existir la posibilidad él "viajaría a Pakistán" para cerrar un acuerdo con Irán
Además, Trump afirmó que Irán ha accedido a entregar su suministro de uranio enriquecido, por lo que también habría aceptado prescindir de sus armas nucleares.
"Es muy importante que Irán no tenga armas nucleares y que haya aceptado eso. Irán ha aceptado eso y lo ha aceptado de forma muy contundente", estableció, y agregó: "Han aceptado devolvernos el polvo nuclear que está enterrado bajo tierra debido al ataque que hicimos con los bombarderos B-2."
"Así que tenemos muchos acuerdos con Irán y creo que algo va a suceder de forma muy positiva", cerró.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.
"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red Truth Social.
En una conferencia de prensa en Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que Estados Unidos impedirá la entrada y salida de los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario". Por su parte, el jefe del Estado mayor estadounidense, el general Dan Caine, explicó que el "bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes".
En una maniobra militar de alto impacto simbólico y estratégico, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron este jueves el último puente que permanecía en pie sobre el río Litani, conectando el sur de Líbano con el centro y norte del país. Según fuentes de seguridad libanesas, la estructura quedó "totalmente destrozada", lo que sella de manera efectiva el aislamiento del sur, una zona que Israel pretende convertir en una franja de seguridad infranqueable.
En una jornada decisiva para el futuro de la seguridad en el Levante, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, marcó la hoja de ruta de su gobierno para poner fin a seis semanas de conflicto armado. A través de un mensaje oficial, el mandatario subrayó que un alto el fuego no es solo una necesidad humanitaria, sino el requisito indispensable para iniciar conversaciones formales con Israel.
La declaración de Aoun se produce en un clima de alta expectativa internacional, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, adelantara que "los líderes" de ambas naciones mantendrían un contacto este jueves. Aunque Beirut ha mantenido cautela sobre la confirmación del encuentro, desde el gabinete de Benjamín Netanyahu ya se da por sentado el contacto telefónico.
“El alto el fuego que reclama Líbano con Israel será la entrada natural a las negociaciones directas entre ambos países”, afirmó Aoun tras reunirse con Hamish Nicholas Falconer, enviado del Reino Unido para Oriente Próximo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que "los líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EE.UU.
"Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Este anuncio, que no especifica a quién se refiere al hablar de "líderes", llega después de que los Gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir conversando alrededor de un alto el fuego para pausar los ataques israelíes contra el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.
El pasado martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró después que "todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos".
Las negociaciones, de las que fue excluido el grupo chií Hezbolá, constituyeron el encuentro de más alto nivel entre Israel y el Líbano desde 1993.
Estas conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, que han dejado más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.
En medio de las polémicas por los dichos del presidente Donald Trump sobre el Papa León XIV, la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt explicó este miércoles que la Casa Blanca se siente "optimista sobre las perspectivas de un acuerdo” con Irán. Además, indicó que Pakistán sería la ubicación probable para una posible segunda ronda de conversaciones presenciales.
“Nada es oficial hasta que lo escuchen de nosotros aquí en la Casa Blanca”, afirmó Leavitt a los medios, en referencia a otra posible reunión. “Pero nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo”, subrayó a la cadena CNN.
A su vez, añadió que cualquier delegación estadounidense probablemente regresaría a Islamabad, donde el vicepresidente J. D. Vance encabezó las conversaciones con los iraníes el fin de semana pasado.
“Muy probablemente estarían en el mismo lugar en el que estuvieron la última vez”, afirmó Leavitt.
La secretaria de prensa también desmintió los informes sobre una prórroga del alto el fuego, algo que, según reportó CNN a primera hora del miércoles, Estados Unidos no había acordado formalmente.
“He visto algunos informes (una vez más, informes erróneos) esta mañana sugiriendo que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Eso no es cierto; en este momento, seguimos plenamente comprometidos con estas negociaciones”, declaró Leavitt.
Al menos dos superpetroleros con bandera de Curazao y sancionados por Estados Unidos han cruzado "con éxito" el estrecho de Ormuz hacia Irán en las últimas 24 horas pese al bloqueo estadounidense a los buques con destino o salida de puerto iraní, informó el portal de monitoreo marítimo Tanker Trackers.
"En las últimas 24 horas, dos superpetroleros VLCC (Very Large Crude Carrier) vacíos, sancionados por Estados Unidos, llamados ALICIA y RHN, cruzaron con éxito el estrecho de Ormuz hacia Irán", dijo la organización en una publicación en su cuenta de X.
Según los datos recopilados por Tanker Trackers, estos dos superpetroleros cargarán en Irán un total combinado de cuatro millones de barriles por un valor de 400 millones de dólares, mientras que recordó que estos dos buques han transportado 60 millones de barriles de petróleo crudo iraní desde 2023.
Por su parte, la plataforma MarineTraffic dijo que un primer petrolero, el VLCC Agios Fanourios I, con bandera de Malta, cruzó Ormuz hacia el oeste del estrecho desde el inicio del bloqueo estadounidense.
"El VLCC Agios Fanourios I, con bandera de Malta, se ha convertido en el primer petrolero en cruzar el estrecho de Ormuz hacia el oeste desde que entró en vigor el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes", dijo MarineTraffic en X, que añadió que la embarcación navega actualmente a unos 1,6 nudos y llegará a Basora, en Irak, mañana jueves.
En un intento por presionar económicamente a Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes con el objetivo de reabrir el estrecho, un paso vital por el que circula el 20 % del petróleo mundial.
EFE
Tras los trascendidos que daban por sentada una extensión de la tregua de 15 días, tanto Washington como Teherán salieron a enfriar las expectativas, asegurando que, si bien los contactos se mantienen, no existe aún un compromiso formal firmado.
Un alto funcionario de la administración de Donald Trump aclaró a la agencia Reuters que los canales de comunicación siguen abiertos, pero pidió cautela respecto a la finalización de los términos. “Continúan los contactos entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo”, señaló la fuente, dejando entrever que las diferencias técnicas aún pesan más que la voluntad política de prórroga.
Por su parte, el régimen iraní mantuvo una línea discursiva similar. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Teherán calificó las informaciones sobre la extensión como "no confirmadas", lo que añade una capa de misterio a la efectividad de la mediación que está llevando adelante Pakistán.
En un giro diplomático que busca aislar aún más a Teherán, Donald Trump anunció a través de su plataforma Truth Social un presunto compromiso de alto nivel alcanzado con su homólogo chino, Xi Jinping. Según el mandatario republicano, China ha aceptado detener el envío de suministros bélicos a Irán, un movimiento que, de confirmarse, alteraría drásticamente el equilibrio de poder en el actual conflicto de Medio Oriente.
Trump justificó el despliegue del CENTCOM y el rígido control sobre el Estrecho de Ormuz como una medida de estabilidad que favorece incluso a sus principales competidores comerciales. El presidente subrayó que el bloqueo de la quinta parte del tráfico de hidrocarburos global por parte de Irán es una etapa cerrada.
“China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse”, escribió Trump este miércoles a primera hora.
El mandatario enfatizó que la seguridad de esta ruta marítima, vital para la economía china, es el punto de encuentro que ha facilitado la cooperación actual.
Según informó la agencia AP, Estados Unidos e Irán se encuentran en las etapas finales de una negociación para extender la tregua de 15 días que entró en vigencia el pasado 8 de abril. El objetivo primordial de esta prórroga es evitar que el vencimiento del plazo, previsto para el próximo miércoles 22, desencadene un enfrentamiento directo de proporciones impredecibles.
El camino hacia un acuerdo de paz definitivo se ha visto obstaculizado por dos factores críticos que mantienen al mundo en vilo:
El bloqueo en Ormuz: El cerco naval impuesto por la administración de Donald Trump a todo buque con origen o destino en Irán ha generado una asfixia económica que Teherán utiliza como argumento para mantener sus amenazas.
Escalada de advertencias: Los recientes intercambios de mensajes bélicos entre el Pentágono y la Guardia Revolucionaria habían estancado los avances logrados el pasado fin de semana en Pakistán.
Sin embargo, funcionarios de países de la región que actúan como mediadores aseguraron que, a pesar de la retórica pública agresiva, en las mesas de trabajo se han logrado progresos significativos.
El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que no prorrogará la exención temporal que permitía la venta de petróleo iraní, una medida que había sido adoptada para paliar la volatilidad en los mercados energéticos tras el estallido del conflicto en Medio Oriente.
La autorización, que expira el 19 de abril, había permitido la entrega de crudo y derivados iraníes cargados en buques antes del 20 de marzo, pero no será renovada, según informó el Departamento del Tesoro.
La decisión marca el regreso de la política de “máxima presión” sobre Teherán, con el objetivo de limitar su capacidad de financiar actividades que Washington considera desestabilizadoras en la región.
“Estamos preparados para desplegar sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que continúen respaldando las operaciones de Irán”, advirtió el Tesoro en un comunicado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había explicado en marzo que la autorización temporal buscaba evitar un shock inmediato en el suministro global, permitiendo que hasta 140 millones de barriles de petróleo ya embarcados llegaran a su destino final. Sin embargo, la administración Trump considera que la situación internacional exige volver a un régimen estricto de sanciones para forzar un cambio de actitud en Teherán.
La reaplicación de las restricciones se produce en un contexto en el que las conversaciones entre Washington y Teherán no han logrado resultados concretos.
Tras una ronda de negociaciones celebrada en Islamabad la semana pasada, no se alcanzó ningún acuerdo sustantivo y el presidente Donald Trump ordenó el bloqueo de los puertos iraníes como medida de presión adicional.
El gobierno estadounidense insiste en que solo la renuncia verificable al desarrollo nuclear y el cese de actividades consideradas hostiles por la comunidad internacional permitirán un alivio de las sanciones.
La administración Trump sostiene que el control estricto del flujo de petróleo y la vigilancia sobre las transacciones bancarias internacionales son herramientas esenciales para evitar que Irán obtenga ingresos que puedan ser destinados a su programa nuclear o a financiar a grupos armados aliados en la región.
En medio de negociaciones indirectas entre Israel y sectores de Líbano con mediación de Estados Unidos, el escenario regional se recalienta por declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Bajo la consigna de “paz a través de la fuerza”, el funcionario planteó abiertamente una posible ampliación territorial en distintos frentes del conflicto.
1/2 En el marco de la "paz a través de la fuerza", Israel y Libano (o parte de Líbano) "negocian" con la "mediación" de #EEUU Mientras, al mismo tiempo, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich: pic.twitter.com/Iq9IbBajU8— Lev Nikoláyevich (@LevNikolay) April 15, 2026
Smotrich aseguró que habrá etapas políticas que extenderán las fronteras israelíes en Gaza, el sur del Líbano hasta el río Litani y zonas estratégicas de Siria, incluyendo el Monte Hermón. Sus dichos profundizan la tensión en una región atravesada por negociaciones frágiles y un delicado equilibrio militar.
Los comentarios del vicepresidente de Estados Unidos se realizaron en el marco del evento Turning Point USA, donde se refirió a las conversaciones que mantuvo con autoridades iraníes durante más de 20 horas en Pakistán. En ese contexto, aseguró que Donald Trump “no quiere hacer un trato pequeño, sino un gran pacto”.
Además, agregó: “Ese es el acuerdo que está ofreciendo”. Por otro lado, subrayó cuál sería la propuesta de negociación impulsada por Trump: “Si ustedes se comprometen a no desarrollar un arma nuclear, haremos que Irán prospere”.
Finalmente, concluyó: “Vamos a lograr que sea económicamente próspero y vamos a integrar al pueblo iraní en la economía mundial de una manera que no lo ha sido en toda mi vida”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apuntado que las conversaciones con Irán pueden reanudarse en Pakistán en los próximos dos días, según una entrevista con el New York Post. “Deberían quedarse allí, en realidad, porque algo podría suceder en los próximos dos días, y estamos más inclinados a ir allí”, ha deslizado Trump.
En una de las declaraciones más tajantes desde el inicio de la escalada en Medio Oriente, el director del Mosad, David Barnea, sentenció este martes que el objetivo estratégico de Israel va mucho más allá de una victoria militar temporal. Según el jefe de la inteligencia, la supervivencia del Estado judío depende de la eliminación total de la estructura de poder que gobierna Teherán.
Durante una intervención pública, Barnea subrayó que la agencia de inteligencia había previsto que la campaña contra Irán se extendería incluso si se lograba un cese de los combates frontales. Para el Mosad, la estabilidad regional solo llegará con un cambio de raíz en el liderazgo persa.
“Ese régimen que busca nuestra destrucción debe desaparecer de la faz de la tierra”, expresó Barnea de forma categórica, reafirmando que las operaciones encubiertas y estratégicas seguirán activas.
EFE
La tensión diplomática entre los líderes de la derecha global ha estallado de manera inesperada. En una entrevista telefónica concedida al diario italiano Corriere della Sera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una ofensiva verbal contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuestionando su liderazgo y su compromiso en el conflicto contra el régimen de Irán.
El malestar del mandatario estadounidense radica en la reticencia de Italia a participar activamente en el bloqueo naval que EE. UU. mantiene en el Golfo de Omán. Trump sugirió que Meloni está actuando de forma pasiva mientras su país depende del suministro energético que transita por las zonas en conflicto.
“¿Les gusta que vuestra presidenta no esté haciendo nada por obtener petróleo? ¿Le gusta eso a la gente? Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, pero me equivocaba”, sentenció Trump de forma tajante.
Pakistán ha enviado una propuesta formal a Estados Unidos e Irán para iniciar una nueva ronda de negociaciones a finales de esta semana con los puntos pendientes del conflicto. “Las cosas se están moviendo positivamente y existe la posibilidad de que las delegaciones mantengan una segunda ronda de conversaciones a finales de la semana o principios de la siguiente”, ha confirmado a EFE una fuente diplomática bajo condición de anonimato. Según esta fuente, la mayor parte de los asuntos fueron acordados en el encuentro del pasado fin de semana, por lo que una segunda cita “podría conducir a un avance si ambos aceptan resolver sus diferencias”.
Este nuevo intento diplomático busca superar el bloqueo en torno al programa nuclear de Irán, que fue el principal escollo del diálogo del pasado domingo. Según informaron fuentes de seguridad a EFE, Washington exige que Teherán renuncie totalmente a su derecho al enriquecimiento de uranio, una pretensión que el equipo encabezado por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, impuso como una línea roja insalvable. Por su parte, la delegación iraní defiende su derecho a enriquecer uranio al menos para uso civil y condicionó cualquier cesión de material nuclear al control total del estrecho de Ormuz, una exigencia que EE UU rechazó.
EFE
A pocas horas de las conversaciones directas con el Líbano en Washington para un alto el fuego, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que "Israel y el Líbano no tienen grandes disputas entre sí, el problema es Hezbolá".
"Podemos hablar sobre los términos de un acuerdo marco para el futuro, pero recordemos siempre que el problema para la seguridad de Israel es el problema para la soberanía del Líbano: Hezbolá", insistió.
La producción de petróleo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios (mb/d) en marzo por la guerra en Oriente Medio, lo que constituye la mayor caída de la historia, señaló este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Asimismo, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, previno este lunes que "abril debería ser peor que marzo" aunque se consiga una salida a la guerra. Esto es porque, si bien el mes pasado el mercado pudo ser abastecido con los petroleros que habían sido cargados en el golfo Pérsico antes de que estallara el conflicto, eso no puede ocurrir ahora.
Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por cinco años, durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad, de acuerdo con The New York Times.
Además, Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.
No obstante los funcionarios, citados bajo anonimato por el rotativo, advierten que esta opción mantiene ciertos riesgos, ya que el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar, lo que sigue siendo un punto de fricción clave entre ambas partes.
Con la mediación directa del gobierno de los Estados Unidos, delegaciones de Israel y el Líbano inician este martes en Washington una mesa de diálogo que busca establecer una hoja de ruta para el cese de las hostilidades.
El encuentro, coordinado por el secretario de Estado, Marco Rubio, se desarrolla en un clima de extrema tensión y con posturas que parecen inamovibles tras el incremento de los combates en la frontera norte.
Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes. Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano.
De acuerdo con las residentes declaraciones del presidente Donald Trump a Fox News, Irán "no está haciendo absolutamente ningún negocio y lo vamos a mantener así".
Además, sostuvo que las fuerzas estadounidenses destruyeron tanto la fuerza aérea, como la marina, su sistema antiaéreo, y sus radares, dejando a su vez sin líderes a los iraníes. "Sus líderes… ya no están. Es mucho. Es definitivo. Irán está acabado”, aseguró.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo. "Nos ha contactado la otra parte", declaró a la prensa Trump, quien agregó: "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa".
El republicano no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán. Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán "chantajee" al resto del mundo.
Después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeran el domingo sin un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz. Esta vía estratégica para el comercio de crudo ha sido bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.
En un mensaje en Truth Social, Trump amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho. El precio del petróleo han retornado al alza y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.
Según el diario The Wall Street Journal, Trump estaría meditando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.
EFE
El presidente Donald Trump volvió a provocar a Irán desde su cuenta de Truth Social este lunes al publicar que "ayer, 34 barcos cruzaron el estrecho de Ormuz" desde el inicio del cierre del canal por el que pasa el 20% del petróleo a nivel mundial.
La tensión por el control del Estrecho de Ormuz ha provocado una grieta diplomática entre las potencias occidentales. En una jornada marcada por el inicio del bloqueo marítimo total impuesto por la administración de Donald Trump, la Unión Europea y la OTAN han fijado posturas que distan del enfoque de "máxima presión" militar que emana desde la Casa Blanca.
La Alta Representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU para lanzar una propuesta de carácter multilateral. Para la diplomática estonia, los ataques y restricciones en la región son "la llamada más clara hasta ahora" para formar una coalición internacional de seguridad marítima.
Kallas fue enfática al señalar que Bruselas no aceptará medidas que vulneren las normas de navegación global: Defensa del Derecho Internacional: La UE rechazará cualquier acuerdo que limite el paso libre por el estrecho.
Multilateralismo: Defendió la necesidad de "reforzar los instrumentos existentes" y adaptar la cooperación a las nuevas amenazas sin romper los marcos legales vigentes.
Mientras los tambores de guerra resuenan en el Golfo Pérsico y el presidente Donald Trump advierte sobre la destrucción de la flota iraní, la diplomacia de Teherán ha enviado una señal de apertura, aunque cargada de condiciones. El embajador de Irán en India, Mohammad Fathali, declaró que su país aún considera posible el diálogo con los Estados Unidos, siempre que se modifique el enfoque de las demandas occidentales.
Fathali se refirió detalladamente al fracaso de las negociaciones celebradas recientemente en la capital de Pakistán. Según el diplomático, el diálogo no prosperó debido a lo que calificó como "exigencias ilegales" por parte de la administración estadounidense.
En un clima de hostilidad creciente tras el inicio del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump subió la apuesta con una declaración que confirma la magnitud del enfrentamiento militar en curso. Según el mandatario, la capacidad naval de superficie de Irán ha sido virtualmente neutralizada, pero advirtió que no habrá piedad para las unidades menores que aún permanecen operativas.
Trump fue explícito al describir el estado actual de la fuerza naval del régimen islámico. En sus palabras, la Armada iraní "yace en el fondo del mar", contabilizando un total de 158 buques destruidos por el poderío de fuego estadounidense.
El mandatario aclaró que, hasta el momento, las fuerzas de EE. UU. habían ignorado deliberadamente a los "buques de ataque rápido" (lanchas rápidas armadas comúnmente usadas por la Guardia Revolucionaria), al considerarlos una amenaza menor. Sin embargo, esa política de tolerancia ha llegado a su fin con la implementación del bloqueo total al este de Ormuz.
El reloj marcó las 10 a.m. (hora del este) de este lunes y, con ello, la entrada en vigor de una de las medidas militares más drásticas de las últimas décadas. Estados Unidos ha formalizado el bloqueo marítimo total en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, sellando el paso a toda embarcación comercial y de suministros en respuesta a la intransigencia del régimen iraní durante la fallida cumbre en Pakistán.
La particularidad de esta operación, confirmada por el Mando Central (CENTCOM) en una nota dirigida a todas las tripulaciones, es su carácter universal. A diferencia de sanciones previas, este cerco militar no discrimina la procedencia de los buques:
Prohibición total: No pueden entrar ni salir embarcaciones del área delimitada al este de Ormuz, sin importar si portan banderas de aliados occidentales, países asiáticos o naciones neutrales.
El ministro de Exteriores y primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, transmitió este lunes una advertencia contundente a su homólogo iraní sobre los peligros de paralizar el flujo energético global.
Durante una comunicación oficial, el líder qatarí subrayó que la seguridad de los mares es un bien común que no debe verse afectado por los intereses de las partes en conflicto. El posicionamiento de Doha surge en respuesta al cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y el posterior bloqueo total impuesto por Estados Unidos.
“Las vías marítimas deben mantenerse abiertas y no deben utilizarse como herramienta de presión ni como moneda de negociación”, sentenció Al Thani, marcando una postura de neutralidad activa ante el asfixiante cerco naval que afecta al Golfo
Según una nota dirigida a las tripulaciones de buques comerciales y recogida por la agencia Reuters, el cerco militar en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo se aplicará a todo el tráfico marítimo, independientemente de la bandera que enarbole la embarcación.
La medida, ejecutada por el Mando Central (CENTCOM), busca sellar completamente el acceso a los puertos iraníes y controlar el flujo de suministros en una de las zonas de navegación más transitadas del mundo.
En un contexto de máxima volatilidad internacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes haber mantenido una comunicación directa con el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, para coordinar posiciones tras el colapso de la cumbre de paz en Pakistán. Según un comunicado oficial, la llamada tuvo lugar el domingo, apenas horas después de que la delegación estadounidense abandonara la mesa de diálogo.
Durante la conversación, Netanyahu fue informado sobre los pormenores de las 21 horas de negociación en Islamabad. El mandatario israelí subrayó que la postura de su administración es idéntica a la exigencia planteada por los enviados de Donald Trump: la capitulación nuclear de Teherán.
“Vance dejó claro que el tema central es la retirada de todo el material enriquecido y garantizar que no haya más enriquecimiento”, detalló el gabinete de prensa del Gobierno israelí.
Para Israel, cualquier pacto que permita a Irán conservar centrífugas activas o reservas de uranio (incluso a niveles bajos) es considerado una amenaza existencial. Esta "línea roja" fue uno de los principales escollos que dinamitó el diálogo en Islamabad, ya que Irán calificó estas demandas como "irrazonables" y una violación a su soberanía.
Tras la conclusión sin acuerdo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, los mediadores regionales se apresuran a asegurar una segunda ronda de negociaciones en cuestión de días para evitar el colapso de un frágil alto el fuego de dos semanas, informó el domingo The Wall Street Journal, citando a funcionarios familiarizados con el tema.
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país y el Reino Unido van a organizar "en los próximos días" una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva", para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita".
Aucun effort ne doit être ménagé pour parvenir rapidement à un règlement solide et durable du conflit au Moyen-Orient par la voie de la diplomatie.Un règlement qui permette de doter la région d’un cadre robuste permettant à chacun de vivre en paix et en sécurité.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026
El jefe de Estado francés insistió en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad".
Eso significa, dijo, abordar "todas las cuestiones de fondo" y darles "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz".
No effort must be spared to swiftly reach, through diplomatic means, a strong and lasting settlement to the conflict in the Middle East.Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026
El papa León XIV respondió este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.
"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice. León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".
"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", añadió.
Agregó que él sólo está invitando "a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda".
"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", aseveró el pontífice, quien siente "mucho" las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión. "Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz", añadió León XIV.
El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el domingo contra el papa León XIV y dijo que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".
"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".