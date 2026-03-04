Destrucción y temor por guerra mayor: Turquía amenaza a Irán y podría involucrarse la OTAN

Live Blog Post

Turquía advierte que responderá tras interceptar un misil iraní

El Gobierno de Turquía advirtió este miércoles que responderá a “actitudes hostiles” tras la interceptación de un misil balístico lanzado desde Irán, cuyos restos cayeron en el extremo sur del país.

“Turquía no dudará en defender su territorio y espacio aéreo” y “responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional”, afirmó el jefe de Información de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en un mensaje publicado en la red social X. También señaló que Ankara mantiene contacto permanente con sus aliados en la OTAN.

Según informó el Ministerio de Defensa turco, el misil fue neutralizado mediante sistemas antiaéreos y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental. El proyectil había atravesado el espacio aéreo de Irak y Siria antes de dirigirse hacia territorio turco.

Uno de los restos cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, sin causar daños ni víctimas, de acuerdo con el comunicado oficial.

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques lanzados el sábado pasado por Estados Unidos e Israel contra Irán, en el marco de una escalada militar que ha elevado la tensión en toda la región.

EFE