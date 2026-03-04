Presenta:

Guerra en Medio Oriente: musulmanes protestaron masivamente en apoyo a Irán

Este miércoles, musulmanes chiítas se manifestaron en Kashmir en contra del asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en la guerra de Medio Oriente.

Protestas en Kashmir en contra del asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Este miércoles, cientos de musulmanes chiítas llevaron a cabo una masiva manifestación en Kashmir, en contra del asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en manos de las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel.

El escenario de la protesta fue Magam, una localidad del centro de Kashmir (Cachemira), la cual es, a su vez, una región montañosa en el Himalaya, dividida entre India, Pakistán y China.

Allí, se desarrolló la masiva protesta de musulmanes que llevaron carteles en apoyo al ayatolá asesinado en medio de la ofensiva por parte de los Estados Unidos e Israel sobre el territorio iraní.

