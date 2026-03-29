Alerta en Israel: Irán bombardeó una planta química en Beerseba y temen por una fuga de amoníaco

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Yemen entra en escena y un Trump "decepcionado" critica a la OTAN

Un misil lanzado la madrugada del sábado contra Israel hace entrar en la escena del conflicto regional a Yemen, horas después de que los hutíes, que controlan gran parte de su territorio, amenazaran con pasar a la ofensiva en apoyo a Irán.

A cuatro semanas del inicio de la guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo sentirse "decepcionado" por la OTAN y su falta de apoyo a las operaciones de la Casa Blanca en Oriente Medio.

En las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primero enviado desde este país en el marco del conflicto reciente.

Horas antes, los hutíes, aliados de Irán que controlan gran parte de Yemen, incluida la capital Saná, habían amenazado con involucrarse en la guerra en caso de que nuevos actores se unieran a Estados Unidos e Israel en su ofensiva, o en caso de que el mar Rojo fuera usado para atacar a Irán.

El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, confirmó más tarde este mismo sábado haber lanzado una andanada de misiles balísticos hacia el sur de Israel, describiendo la acción como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados en Oriente Medio.

En una declaración televisada, Sarea afirmó que los ataques fueron lanzados contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel y se llevaron a cabo en coordinación con lo que denominó operaciones en curso de Irán y Hezbolá en el Líbano.

El grupo justificó los ataques como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán y a lo que describió como una escalada de violencia contra las facciones aliadas en el Líbano, Irak y los territorios palestinos. Sarea declaró que la operación "logró con éxito sus objetivos" y advirtió que se producirían nuevos ataques.

Sarea declaró en la noche del viernes, antes del ataque, que estas condiciones incluyen "la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán" y el "uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles" contra Teherán o contra cualquier país musulmán.