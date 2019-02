El comunicado de Actrices Argentinas por la muerte de Natacha Jaitt

Desde la cuenta de Actrices Argentinas, expresaron sus condolencias a la familia de Natacha Jaitt, cuya muerte sucedida este sábado está siendo investigada, exigieron el esclarecimiento del caso y repudiaron la filtración de la foto de su cuerpo sin vida.

"Nuestras condolencias a la familia de Natacha Jaitt. De cara al 8 M exigimos el esclarecimiento de su muerte, asimismo repudiamos la utilización mediática morbosa de su imagen", fue el tuit que escribieron desde Actrices, además de replicar un mensaje del 14 de enero en el que apoyaban la denuncia por violación que había realizado la mediática días antes.

La actriz Romina Gaetani, quien expresó su apoyo tras su denuncia por violación, escribió en la red junto a un listón negro: "Natacha Jaitt me quedo con tus palabras resonando en mi cuerpo. Con tus innumerables pedidos de ayuda. Con gran tristeza reflexiono. Sé que es tarde para lamentar no haber estado más presente. Hoy estoy de luto".

"Hoy estamos de luto . Mis respetos a sus familiares . Natacha Jaitt QEPD", posteó Gloria Carrá en Instagram, también, junto a un listón negro.

El tuit de Actrices llega después de la lluvia de mensajes que les llegaron preguntando si se iban a referir a la muerte de Natacha o no, recordando que las últimas semanas la morocha había sido muy crítica con ellas por dejarla sola. “Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani, nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp. Ahí tienen la verdad. Solo fui un comunicado por escrito, no un ser humano. El ‘nos tocan a una, nos tocan a todas’ debe ser una venta XXX entre ellas”, disparó la conductora.

Luego de trascender el video del momento posterior a la violación que denunció, Jaitt arremetió contra el colectivo, especialmente contra Laura Azcurra.

"Que falsa sos @LauraAzcurra que no viniste a apoyarme en tribunales donde me habías dicho que no tenías tiempo para estar. Hoy fuiste a apoyar a otra mujer abusada. Las violaciones para vos son SELECTIVAS. ¿Con qué criterio decidís discriminarme? ¿O recibiste plata de @yotich?", recriminó la morocha, e insistió: "En fin, sólo fui un comunicado de @actrices_arg Lo demás, política. Les recuerdo que YO soy mujer, actriz y me violaron de VERDAD, me puse a disposición automáticamente de la justicia, no fui sólo palabras y pañuelo.Tengo los ovarios bien puestos que subo las pericias, les deseo suerte".

Fuente: Exitoína