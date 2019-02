Un llamado al 911, cerca de las 2 de hoy, informando que una persona se encontraba desvanecida en la cama de un salón de eventos ubicado en la calle Isla Verde 644 de La Ñata (Benavídez) partido de Tigre.

Según trascendidos, Natacha Jaitt se había reunido con dos personas para ultimar detalles de la presentación que iba a efectuar en el lugar. Sin embargo, uno de ellos llamó a la policía.

Los peritos, una vez en el lugar, realizaron los exámenes y pruebas de criminalística para determinar la causa de la muerte. A las 11 realizarán la autopsia.

Lo cierto es que su hermano, Ulises, viajó hace una semana a Brasil en plan de vacaciones, y el último contacto que tuvo con ella fue el jueves. Con él también viajó Antonella, la hija de la mediática, de 20 años.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Ulises manifestó: "Me llamaron unos amigos a la madrugada, me estoy volviendo ya para Argentina. No puedo creer lo que pasó, estoy destruido".

"Tenía previsto regresar la semana que viene, pero estoy viendo para volverme ahora mismo. Le pedí a mis amigos que fueran hasta el lugar para que vean qué paso y estén al tanto de todo", indicó.

En los últimos meses, Jaitt, de 42 años, estuvo en el centro de varias polémicas. En enero, la vedette denunció que fue violada por dos amigos luego de quedarse dormida en el departamento de uno de ellos. "Abrí los ojos y me practicaban sexo", contó en aquella ocasión. Uno de los acusados fue Pablo Yotich, un director de cine de 37 años.

En abril del año pasado, la modelo radicó una denuncia por amenazas horas antes de presentarse ante la Justicia para declarar en una investigación de abuso de menores en el club Independiente.