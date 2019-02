Natacha Jaitt escrachó a los hombres que denunció por violación

Natacha Jaitt estuvo presente en Tribunales para enfrentar a Pablo Yotich y Maximiliano Giusto, los hombres que denunció por violación y que este 21 de febrero tuvieron que prestar indagatoria.

Luego de que se filtrara un video del momento posterior a la violación que denunció Natacha el 5 de enero pasado, los acusados Yotich y Giusto debieron presentarse ante la Justicia para declarar en la causa.

La morocha acudió a Tribunales para enfrentar a quienes acusó, pedir justicia y escracharlos. Mientras Yotich prestaba indagatoria, Natacha se cruzó con Giusto, a quien encaró, filmó e insultó, además de llamarlo violador.

2.30hs ESPERANDO que termine Maximilano GIUSTO, mientras PABLO YOTICH sigue en indagatoria, acá en TRIBUNALES, NI LO RECONOCÍ! salió x otra puerta , me perseguían a mi 4 policías y LO AGARRÉ GRCIAS DI/OS . ACA LO TIENEN AL OTRO VIOLADOR!!! HJDPTAAA HAGAN RT! Q SE LO VEA 🙏🏻 pic.twitter.com/XugdI7v1N9 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 21 de febrero de 2019

Luego, compartió otro video y escribió: "Pedazos de mierda humana, ¿qué carajo espera el juez, además de sacarles guita el tribunal, que no los encierra? No huirían como ratas si hubiera sido consentido manda de inoperantes judiciales. No le ven la jeta? La puta madre, ¡estoy harta de tener más testículos que ovarios!".

PEDAZOS DE MIERDA HUMANA, Q CARAJO ESPERA EL JUEZ ADEMÁS DE SACARLES GUITA PARA EL TRIBUNAL QUE NO LOS ENCIERA??? NO HUIRIAN COMO RATAAAS! SI HUBIERA SIDO CONSENTIDO MANGA DE INOPERANTES JUDICIALES!!! NO LE VEN LA JETA? LPMADRE ESTOY HARTA DE TENER MAS TESTÍCULOS QUE OVARIOS! pic.twitter.com/xr0yctQloF — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 21 de febrero de 2019

"Estoy acá para pedir la cárcel inmediata para ellos, que es lo que debería haber pasado inicialmente", dijo Natacha en diálogo con Crónica junto a su abogado Alejandro Cipolla.

Más tarde, Jaitt se encargó de volver a enfatizar: "Si no quedan presos, los mato yo".

Reitero: SI NO QUEDAN PRESOS, LOS MATO YO. guarden tuit. #MeViolaron — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 21 de febrero de 2019

Fuente: Exitoína