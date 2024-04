El mensaje que compartió Tini Stoessel luego de que se cancelara su show este jueves

Hace algunos días atrás, Tini Stoessel reveló que daría una serie de recitales exclusivos en el Club Polo Hurlingham por el lanzamiento de su último álbum, Un mechón de pelo. Muchas personas quedaron perplejas al conocer los precios de las entradas. Y es que los valores para ver a la cantante rondan entre los $39.000 a los $267.000, según la ubicación elegida.

Este jueves 25 de abril, Tini se subiría al escenario para dar el primero de sus cinco shows. Sin embargo, el concierto se tuvo que suspender debido al mal tiempo. Las lluvias dañaron la parte técnica y las condiciones para presentarse eran peligrosas. El espectáculo se reprogramó para el día martes 30 de abril.

Debido al mal clima, Tini no se pudo presentar este jueves con su espectáculo. Créditos: X @PeruconTini.

Después de conocerse esta novedad, la intérprete de Ángel se acercó a los fanáticos que la estaban esperando y les dijo: "No saben la impotencia que me da que pase esto, lo que esperé este día. Tengo mucha impotencia, no prende ni una luz, no funcionan un montón de cosas. Esperamos hasta ultimo momento, no funciona nada y es peligro para los bailarines y para los técnicos y para ustedes. Espere mucho tiempo este álbum muy especial, perdón por no poder hacerlo. Aunque funcione una luz, no me quiero ir sin cantar al menos algo". A pesar de que el show tuvo que ser suspendido, la artista cantó algunos temas de su nuevo disco.

Más tarde, Tini Stoessel se pronunció en X (@TiniStoessel) sobre lo acontecido: "Lo que pasó hoy me causó mucha impotencia y tristeza al mismo tiempo. Deseaba con todas mis fuerzas compartir este show y este álbum con ustedes".

El mensaje que compartió la cantante en X por la suspensión de su concierto. Créditos: captura de pantalla X @TiniStoessel.

"Gracias por estar, por cantar conmigo abajo de la lluvia a pesar de que tuvimos que posponerlo, gracias por esperar, por viajar desde lejos, por la entrega y el amor que me dieron. Gracias, lxs amo con todo mi corazón", expresó la cantante en la red social.

Los seguidores de Tini comprendieron la situación y le dejaron emotivos mensajes a la artista.