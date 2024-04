Angustiada y bajo la lluvia, Tini Stoessel anunció la suspensión del primer show de su nuevo disco

Este jueves, Tini Stoessel tuvo que anunciar la suspensión del primero de los cinco shows programados para presentar su nuevo disco, Un mechón de pelo. La lluvia imposibilitó el desarrollo del espectáculo programado en el Club Hurlingham, y la popular cantante se mostró apenada ante sus fans.

A modo de gesto, Tini Stoessel interpretó cuatro de sus nuevas canciones para los seguidores que llegaron al lugar a pesar del temporal. La confirmación de la suspensión tiño de tristeza a los asistentes, que aguardaban con pilotos y paraguas por su ídola, quien fue la encargada de salir a escena para confirmar que el show no se llevaría adelante.

“No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz... Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes”, se lamentó Tini.

Luego, la artista agregó: “Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo. Los quiero recompensar aunque solamente funcione esta luz”.

Ante los aplausos de sus fans, Tini entonces se dispuso a cantar las canciones Pa, Buenos Aires, Tinta 90 y Me voy. La cantante interpretó esos temas a solas, sin sus bailarines ni la puesta de luces planeada para el espectáculo.

Las siguientes fechas programadas para la presentación del nuevo álbum de Tini Stoessel son viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de abril. Para este viernes, también hay pronóstico de lluvia, por lo cual el show podría tener una segunda suspensión. Mientras que la fecha que estaba prevista para este jueves, fue reprogramada para el martes 30 de abril.