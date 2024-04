Tras separarse de Fátima Florez, se rumorea el nombre de otra famosa que estaría cerca de Javier Milei

La ruptura entre Javier Milei y Fátima Florez disparó una serie de versiones sobre el motivo de la separación, más allá de que ambos dejaron en claro que decidieron tomar su camino por las complicadas agendas que ambos tienen en sus respectivas labores. Y ahora, surgió la versión de que el presidente estaría acercándose a otra famosa, concretamente a Victoria Vannucci.

En estos días, la vida íntima de Javier Milei volvió a saltar a los titulares de la prensa luego de que Fátima Florez compartiera un llamativo posteo que muchos interpretaron como un llamado de atención al mandatario. Pero el panorama se presentó más agitado cuando se sumó la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza estuviera iniciando un acercamiento a Victoria Vannucci.

Victoria Vannucci, la famosa que se rumorea como cercana a Javier Milei. Foto: Instagram @chefvickvannucci.

En el programa A la Tarde (América), contaron que la ex de Matías Garfunkel y el presidente consultan al mismo rabino en Miami, y según el periodista fue el mismísimo referente espiritual el que les propuso que ambos tomaran un café.

En ese contexto, en dicho programa también señalaron que el romance de Javier Milei con Fátima Florez habría caído mal en el seno de los ortodoxos, que se habrían molestado por el beso entre el mandatario y la imitadora tras ser él condecorado como "Embajador de Luz".

Por otro lado, la prensa relaciona que el anuncio de la ruptura que formalizó Milei en sus redes sociales se haya dado justo después de tal episodio con Florez en Estados Unidos. Aunque claro, tanto eso como la versión que vincula al presidente con Vannucci, por el momento es puro territorio de conjeturas.

Desde Socios del Espectáculo (El Trece), Adrián Pallares contó que se comunicó con Victoria Vannucci para saber su versión sobre el presunto acercamiento con Javier Milei. "Ella me dio muchas vueltas. Me empezó a decir que era muy temprano y que los nenes estaban durmiendo. Le dije que cuando pueda me mande un audio y listo. Le di la opción de ampliar o desmentir. Sino me hubiera dicho que es una locura", remarcó el conductor.

Luego, Pallares deslizó sobre la hipótesis que involucra a Vannucci con Milei: "Figuras de sumo poder de la comunidad judía la quieren cerca, la ven con buenos ojos, gente del entorno de Milei que forma parte de la comunidad en Miami".