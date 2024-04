Moria Casán destrozó a Juana Viale por abandonar los almuerzos de Mirtha Legrand para pasear en velero

Nada la detiene. Sentarse en esa cabecera, recibir las luces del estudio, charlar con sus invitados. Todo eso alegra el corazón de Mirtha Legrand, que jamás puso en duda su continuidad al frente del ciclo histórico, que posee una marca récord en el mundo, y disfruta de este 2024 en El Trece.

La diva retornó con mayor celeridad a la pantalla, en comparación a las dilatadas negociaciones del año pasado. Empero, hace unas semanas tuvo que salir al rescate de su nieta. Sí, Juana Viale abandonó el barco de manera intempestiva y se bajó temporalmente de los almuerzos de los domingos.

Resulta que la hija de Marcela Tinayre no ponderó su trabajo y optó por emprender una aventura romántica, muy personal, en búsqueda de esparcimiento al lado de su nuevo novio, Yago Lange. Así, la joven se subió a una embarcación para cruzar el océano Atlántico y obligó a su abuela a conducir por partida doble.

Una situación llamativa, por los escasos capítulos que lideró Juana de las comidas dominicales y por la larga ausencia, en pos de contemplar los mares con su pareja. Así como se activaron los debates sobre el esfuerzo que le implica a Mirtha llevar adelante las noches de los sábados y también los mediodías del último día del fin de semana.

Dentro de las voces críticas por este escape de las obligaciones laborales de Viale fue Moria Casán. La icónica, y siempre genial, actriz habló con LAM de este tema y como siempre compartió su opinión sin tapujos, lejos de los discursos prefabricados y emanó una definición filosa de Juanita.

El cronista Santiago Sposato miró a los ojos a Moria y le preguntó con total sinceridad y mucha astucia: “¿Qué te parece que Mirtha tenga que reemplazar a su nieta porque ella se fue en velero a cruzar el Atlántico con el novio?”. Así, Casán exclamó: “Que es una canchera Mirtha y es una viva Juana”.

Juanita se fue a pasear por el Atlántico

Moria Casán apuntó contra Juana Viale por dejar a Mirtha sola por un viaje con su novio

Luego, la One profundizó con sorna en los múltiples antecedentes sentimentales de Viale y disparó: “Además, me parece que Juana, a quien le sigo la historia amorosa, tiene más páginas que la Biblia. Está saliendo con el hijo de un ex y se va a navegar a no sé dónde”.

Picante, y con altura, Moria redobló su ironía contra Juanita: “Bueno, me parece que los almuerzos son de Mirtha Legrand, y Juana no está cumpliendo nada. A la señora le gustan los almuerzos y le hace bien hacerlos. La chica es una ‘fresca y batata’ que la pasa divino con los señores, con el padre y con el hijo. Todo divino. Enjoy, papi, la chica la goza y es libre. Amemos la libertad”.