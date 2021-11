Se subastará una obra de Messi, autografiada por el 10, en formato NFT

El primer criptoartista solidario de Argentina, Lukas Nicolino, ya venía cosechando varios éxitos tras retratar a varias celebridades de la televisión y la música, siendo cada vez más conocido dentro del país.

Pero su más reciente obra es la más fabulosa hasta el momento y será puesta a la venta hoy, 3 de noviembre, en formato NFT. Se espera que su obra de Lionel Messi sea un gran paso en su carrera como artista, ya que se perfila a nivel global y la querrán personas de todas partes del mundo. Además, su nombre cada vez resuena más en la comunidad NFT, que la integran personas de todo el globo.

Cómo todas sus obras, será subastada y gran parte de lo recaudado será donado para la ONG Dar es dar para combatir la desnutrición infantil.

-¿Cómo lograste que Messi firme la obra?

-A Messi llegué gracias a un amigo mío, Hernán, que me presentó a Julio Barraza, árbitro oficial de la AFA. Gracias a él y al Chiqui Tapia, logramos que Messi firme la obra, que se llama “Messinary code”. Tardé alrededor de 2 semanas en realizarla. Intenté hacer un vínculo entre Messi y el mundo cripto, de ahí el nombre de la obra, porque está hecha en código binario. Solo que en vez de utilizar ceros y unos, hice todo su rostro con el número 10, haciendo alusión claramente al número que lo representa. La firmó la última vez que vino a la Argentina y ahora la obra va a ser tokenizada y vendida en formato NFT.

"Messinary code" autografiada por el 10.

-¿En dónde se subastará la obra?

-La obra se va a ser subastada en un market place, llamado Foundation al cual solo se entra por invitación y gracias a dos miembros de la comunidad NFT que me invitaron voy a poder estar vendiendo la obra en este mercado. Cómo siempre, un gran porcentaje de lo recaudado por la obra será donado a la ONG Dar es dar, de la que soy embajador.

Gracias a Julio Barraza, árbitro de la AFA, Lukas Nicolino logró que Messi firme su obra.

-¿Retrataste otros futbolistas?

-Sí, ahora estoy trabajando en un proyecto sobre una colección de futbolistas que se va a llamar “Soccer stars autographed portraits”, que son justamente estrellas del fútbol a las cuales retrate y firmaron la obra. Por ahora ya tengo las obras autografiadas de Juan Román Riquelme, Sergio Goycochea y el Poroto Cubero. En su momento firmó su obra el Cholo Simeone pero esa la estoy vendiendo en otro mercado.

-¿Qué es la comunidad NFT?

-Es un grupo de personas de todo el mundo que están recolectando, comprando y vendiendo activamente en conversaciones sobre Token No Fungible (NFT). Los NFT son certificados digitales de autenticidad que existen en las cadenas de bloque de criptomonedas o blockchain.

-¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro de esta comunidad de artistas digitales?

-Como todos los comienzos al principio fue difícil, porque yo no sabía nada de este nuevo mundo. Pero es una hermosa comunidad de artistas y coleccionistas con ganas de echarnos una mano a los que recién comenzamos. En mi caso, muchas personas me asesoraron, me ayudaron y me ayudan. Si tengo que destacar alguno en particular es Bill de Idaho, Estados Unidos, en las redes se lo conoce como Friendly Citizen Joe (Tw: @FCJNFT). Él es un exitoso coleccionista de la comunidad NFT, filántropo y artista. No solo me ayudó comprando mi primer NFT (Reborn), cuyos fondos fueron destinados a la ONG Dar es dar para la lucha contra la desnutrición infantil, sino que también me aconsejó a mí, como a otros artistas, para que podamos seguir evolucionando en esta nueva forma que tenemos los artistas para comercializar nuestro arte. Es una gran persona, con un corazón enorme, y le estaré siempre agradecido. Es mi mentor y referente en el mundo de los NFT.

Otro de los artistas que me han ayudado es Luis, de Honduras. A él se lo conoce en el mundo de los NFT como Duocrypto (Tw: @Duocrypto). Él también es un artista y coleccionista de NFT. También está Pablo Esteban Sánchez, conocido en la comunidad como Rey (Tw: @reylarsdam). Estos son algunos de los tantos que me ayudaron y me ayudan a seguir avanzando en este mundo de los NFT.