Messi se suma al mundo del criptoarte y lanza su propia colección de NFT

El futbolista argentino Lionel Messi no deja de ser noticia por su pase al equipo Paris Saint Germain, luego de hacer toda su carrera futbolística en el Barcelona. En la revolución cripto, el pase de Messi al PSG, produjo un aumento del 22% en la moneda digital del club parisino.

El 20 de agosto se lanzará una colección de arte en NFT (Token No Fungible) con los momentos más destacados de su carrera en el Barcelona. Estas piezas de arte digital serán diseñadas por el artista BossLogic, conocido por los posters que hizo para las películas de Marvel.

La colección de arte se llamará Messiverse y saldrá a la venta por la plataforma Eternity Chain, donde ya está abierto el registro para recibir una notificación ni bien salga a la venta. La colección consiste de cuatro piezas inéditas en NFT tituladas “Man from the future”, “Worth the weight”, “the king piece” y otra aún sin nombre definido. El artista refleja en sus obras los éxitos de la carrera de Messi en el Barcelona.

Mientras que muchos fanáticos del fútbol se refieren a las jugadas de Messi como una obra de arte que deja “pintados” a sus rivales en su corrida al arco, ahora tendrán la oportunidad de comprar imágenes únicas que no pueden ser hackeadas ni manipuladas.

Los NFT están revolucionando el mundo del arte. Cualquier objeto digital puede ser vendido como arte: una foto, un video o un fragmento musical a través de la tecnología blockchain. Esta es la misma tecnología que usan las criptomonedas para su funcionamiento. En el arte digital, esto le otorga autenticidad y unicidad a las obras ya que no pueden modificarse ni copiarse.

“He tenido el honor y el privilegio de crear un conjunto de piezas para el ícono, para pasar a la historia como su primera entrega singular en NFT”, declaró BossLogic para ESPN. Donde adelantó que retratará logros, momentos y el amor al equipo.

Feliz de presentarles mi primera colección oficial de #NFTs disponibles en #Ethernity. ?? Seguí a @EthernityChain y preregístrate en https://t.co/rWaa0Dd99N para participar en el #Messiverse. Arte x @Bosslogic. pic.twitter.com/wBGr4iYMP7 — Leo Messi (@Ieomessiok) August 4, 2021

“Estoy feliz de lanzar mi primer NFT oficial”, aseguró el campeón de América, como una manera alternativa de conectar con los hinchas.