Qué son los NFT y por qué están revolucionando el arte

El criptoarte es una nueva forma de comercializar y hacer arte vinculada a la tecnología blockchain o “cadena de bloques”. Cualquier bien digital puede ser vendido como criptoarte, incluso hasta un tweet o un meme viral. Sin embargo, suele predominar el arte digital.

El criptoarte se encuentra en pleno crecimiento y atraviesa muchos intereses: desde lo artístico, hasta lo económico o sustentable. Se está perfilando como un medio en el cual puedan vincularse muchos artistas. Cada vez se están conociendo más artistas digitales que venden sus obras por millones de dólares. Como el caso del artista conocido como Beeple que vendió su obra “Everydays” por 69 millones de dólares. También, existe un museo de criptoarte llamado MALA.

Obra "Everydays" de Beeple vendida por 69 millones de dólares.

¿Cuál es la diferencia entre descargar un archivo digital o comprarlo? El archivo va a ser el mismo, la diferencia radica en los NFT. Los NFT funcionan, entre otras cosas, como certificados de propiedad de bienes virtuales. Por lo tanto, cada vez que se vende criptoarte, lo que se vende es el certificado de propiedad.

Pero ¿por qué alguien compraría una simple imagen jpg o una animación en movimiento de unos pocos segundos? La respuesta está en las criptomonedas y para entender el arte digital primero hay que entender lo que son las criptomonedas.

Bitcoin, la primera criptomoneda, cambió la manera en que funciona el dinero y se desarrolló como la moneda descentralizada más importante del mundo. Esto quiere decir que no la regula ni controla ningún gobierno o banco.

Las criptomonedas utilizan la criptografía para protegerse y funcionar. La criptografía es una protección matemática para codificar información que es almacenada en la tecnología blockchain.

¿Qué es el blockchain?

Es una base de datos inalterable. Ninguna persona puede borrar o alterar lo que se registra en el blockchain. Para lo primero que se utilizó esta nueva tecnología fue para el dinero con el nacimiento del Bitcoin, pero al ser una tecnología de código abierto muchas otras criptomonedas pueden pertenecer a este sistema emulando lo que hace el Bitcoin y hasta agregando otras características. Es así como Ethereum es la segunda moneda más consolidada, porque a diferencia del Bitcoin, Ethereum también otorga un sistema de contratos inteligentes, donde se intercambian los NFT.

Gracias a la tecnología blockchain, la plataforma utilizada para intercambiar criptomonedas, los artistas pueden autentificar la originalidad de sus obras de arte digital. Es decir, el artista certifica de manera digital que determinada imagen es la original. Esto permite especular con su valor y comercializar.

¿Qué es un NFT?

Para entender el concepto de NFT, primero tenemos que saber qué son los bienes fungibles y bienes no fungibles. Los bienes fungibles son los que pueden intercambiarse, teniendo un valor en función de su número, medida o peso. Y los bienes no fungibles son los que no son sustituibles.

Un ejemplo de bienes fungibles es el dinero. Si tenés un billete de $20, este es un bien fungible, ya que se puede intercambiar sin problemas por otro billete de $20, no pierde valor y es exactamente igual. Además, este billete se consume cuando se utiliza.

Por otra parte, un ejemplo de bien no fungible sería una obra de arte. Si tenés un cuadro en casa, este no se consume al utilizarse y tampoco puede ser sustituido por otro cuadro. Una obra de arte no es equivalente a otra, y por lo tanto, no se pueden simplemente intercambiar como pasa con un billete de $20.

Las siglas NFT significan Non Fungible Token (Token No Fungible). Los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas. Y es que los NFT tienen una relación estrecha con las criptomonedas, ya que un Bitcoin es un bien fungible, y un NFT es un bien no fungible.

Los NFT son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, ya que no hay dos NFT que sean equivalentes, al igual que no hay dos cuadros que lo sean.

Los NFT suelen estar adjuntos a algunas obras o ilustraciones digitales. Su precio, es el que la gente le quiera dar, y ahora que se encuentran en un pico de popularidad, podemos encontrarnos con que hay gente que paga miles de dólares por el dibujo de una planta adjunto a un NFT.

El criptoarte cambia completamente el concepto que teníamos de arte porque se entiende como una transacción. El arte digital no existe si no existe el blockchain. En el blockchain también se pueden guardar los token y ese token que funciona como un archivo queda guardado en el libro inalterable de las blockchain. Es ahí donde queda guardado el NFT. Al ser no fungible, es un pedazo de información que no puede ser intercambiada por otra porque no existe otra igual a ella.

El criptoarte comprende crear un token que es único, con información dentro alojada en el blockchain, e intercambiarlo por dinero. La parte visual del criptoarte, muchas veces poco tiene que ver con la representación de su valor. Se podría decir que su valor está más atado al contexto: quién lo hizo, cuándo, qué representa.

Esto explicaría por qué Jack Dorsey, el fundador de Twitter, vendió su primer tweet en la red social por 2.9 millones de dólares.

Primer tweet de Jack Dorsey vendido como NFT

¿Por qué la gente gastaría tanto dinero en un NFT?

Aunque el concepto de comprar NFT no tenga ningún sentido ya que no se entiende la idea de comprar algo que no existe físicamente, algunos dicen que creen que su valor va aumentar con el tiempo, y luego podrán venderlo por más dinero. Es un activo único, lo que en teoría le debería dar un valor mayor al no existir otro igual.

Otros creen que es una burbuja, como el criptoartista Beeple: “En realidad creo que habrá una burbuja para ser sincero, y creo que podemos estar en esa burbuja ahora mismo”, manifestó en una entrevista para la BBC.