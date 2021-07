Un valor escondido en el proyecto cripto: los NFT

Por Germán Malnero

Hace más de una década, un experto en criptografía (o un grupo de expertos, se sospecha), conocido como Satoshi Nakamoto, escribió el whitepaper de bitcoin. Esto es el proyecto de la primera criptomoneda del mundo. Un título de valor digital, libre, abierto, descentralizado, no intervenible, programado y ejecutado sobre un código informático.

Y todo esto era posible gracias a un sistema de registro llamado blockchain, aplicado por primera vez por bitcoin. Y que se proponía como alternativo del sistema de moneda fiduciario global. Es decir, competir contra todas las monedas del mundo.

Este proyecto tiene apenas 9 páginas, y lo puedes leer aquí: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Como ves, una gran idea no ocupa demasiado espacio. Pero debieron pasar algunos años para que bitcoin comenzara a tener un valor monetario, y cerca de una década para que el entorno de las criptomonedas, disparado por el big-bang de aquel whitepaper, comenzara a ser popular entre los inversores tradicionales.

Aquellas 9 páginas abrieron la puerta a más desarrolladores que comenzaron a generar nuevos proyectos en este espacio. Muchos de ellos recién están logrando la popularidad, pero fueron imaginados y creados hace años.

Este es el caso de los NFT, los “tokens no fungibles”, que comenzaron a ser furor en 2021 pero fueron creados en 2017. Estos tokens son un título de valor único, no replicable. Haciendo una analogía al entorno analógico, un token no fungible podría ser comparado con una escritura, con un título de propiedad.

Al igual que bitcoin y, en general, todo en el espacio cripto, al principio no contaba con la apreciación del mercado. Se utilizaba para asociar un tipo de memes llamados “Cryptokitties” (cripto-gatitos), que tuvieron su momento de gloria entre los geeks cripto.

Pero, al igual que bitcoin, el valor de sus posibilidades llevaría años en extenderse hacia sus mercados posibles. Hoy, los NFT funcionan como un certificado de propiedad en la industria del arte, los deportes y los videojuegos, principalmente.

Lo que cada vez hace más extensiva esta tecnología en la industria y las finanzas es la confiabilidad y la falta de intermediarios. Ya no hacen falta escribanos, galerías ni agentes que se quedan con una porción del dinero por conectar la oferta con la demanda.

Todo esto estaba implícito en aquellas 9 páginas del whitepaper de bitcoin, y es la punta de un iceberg imparable que recién comienza a aflorar a la superficie.

Para conocer más acerca de los NFT, el equipo de Inversor Global preparó un video: