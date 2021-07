El fenómeno de Beeple o los 15 minutos de fama

Andy Warhol afirmaba que en el futuro todo el mundo sería famoso durante 15 minutos. El artista estadounidense Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, llevaba 14 años generando una obra por día con admirable (y hasta envidiable) disciplina y constancia. Finalmente, un collage de 5.000 imágenes digitales lo consagró, el 11 de marzo de 2021, como el tercer artista vivo más cotizado del mundo. Y eso nos lleva a pensar si sus 15 minutos de fama, tienen que ver con el arte en sí o con el auge de las criptomonedas y los tokens no fungibles.

Todo arte encarna el espíritu de su época. Así como Warhol y el pop representan la década del 60, un período donde el bombardeo publicitario y la incitación al consumo eran constantes, el fenómeno del "criptoarte" simboliza la lucha entre el mundo tangible y el intangible.

La obra de Beeple reanuda la vieja discusión del arte tradicional versus el arte digital. La pregunta es ¿por qué deberíamos pensar que un pincel es más valioso que un cursor en una pantalla?

Según la casa de subastas Christie's, el arte digital no es algo nuevo . Tiene una historia que se remonta a la década de 1960 cuando sus primeros exponentes como Charles Csuri empezaron a jugar con lo intangible. Pero nunca antes hubo una manera real de poseer y coleccionar estas obras. Hasta que llegaron los NFT y cambiaron la forma en la que se capitaliza el arte, al ser el primer sistema digital que cuenta con la capacidad de otorgar un certificado virtual de autenticidad de origen y propiedad intelectual a los archivos. La tecnología se pone al servicio del arte, y esto representa una gran oportunidad para que los artistas puedan comercializar sus piezas.

Beeple tuvo el mayor éxito en la venta de archivos de arte digital en formato NFT cuando su obra "Everydays: The First 5000 Days" se subastó por 69.3 millones de dólares y Christie's aceptó el pago en la criptomoneda Ether. Este caso parece ser una de las mejores campañas de publicidad para apoyar el boom de las criptomonedas y los tokens no fungibles. De un día para otro, este tipo de sistema económico salió en todos los periódicos del mundo.

NFT la moneda aliada del arte digital

Según Google Trends, el interés de búsqueda del término “NFT” alcanzó el 12 de marzo de 2021 su máximo valor y subió un 50 por ciento con respecto al día 10. Es decir, la popularidad más alta del término se produjo el día después de la subasta de Beeple. A partir de entonces, la plataforma de compra y venta de archivos NFT Nifty Gateway también aumentó en un 53 por ciento su interés de búsqueda.

Hay que destacar que no sólo se vende ate digital usando NFT. A principios de este año, el creador del famoso GIF de Nyan Cat vendió una versión remasterizada a un usuario anónimo por 587 mil dólares en criptomonedas. En marzo, Jack Dorsey, el fundador de Twitter, "remató" su primer tuit en la red social y el comprador pagó por él 2.9 millones de dólares. Y dos meses después, se vendió por 500 mil dólares un meme del 2005 que se volvió viral y cuya fama no cesa de crecer. Se trata de la imagen de Zoë Roth cuando tenía cinco años frente a una casa en llamas se convirtió en el meme conocido como 'Disaster Girl'. La joven, ahora de 21 años, aprovechó la viralización de su imagen para vender en una subasta la propiedad de su meme como un NFT, certificando la propiedad digital.

El éxito de Beeple no solo indica que las expresiones artísticas digitales pueden ser consideradas obras de arte, sino que logra anticipar el próximo capítulo de la historia del arte digital y su mercado. Basta con hablar sobre NFT, criptomonedas y millones de dólares para conseguir los quince minutos de fama de Warhol o mucho más. Y lo asombroso es que debido a la tecnología, todos tenemos una chance de tener nuestros 15 minutos de fama.