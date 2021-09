Cómo se hizo el retrato de Romina Yan que marcó un hito en la carrera del criptoartista Lukas Nicolino

Existe una loca e interesante teoría llamada “seis grados de separación”. Esta teoría al principio se consideraba indemostrable, pero todo cambia en la era de internet y el cada vez más alcance que tiene el primer criptoartista solidario, Lukas Nicolino, en redes. “Que me sigan en Instagram me ayuda mucho más que el dinero”, dice el artista.

La teoría de los seis grados de separación afirma que es posible contactar con cualquier persona del mundo usando un máximo de cinco intermediarios, el sexto es el destinatario. De esta manera, podríamos contactarnos con Keanu Reeves o hasta un habitante de un pueblo en la India. Un concepto que demuestra que el mundo es mucho más pequeño de lo que creemos y tal vez Lukas lo esté demostrando.

“La Résistance de l'amour”

En el relato anterior de “seis grados de separación” Lukas lo finaliza contando que había retratado a la actriz Caro Domenech y había hecho un pacto: si la obra le “volaba la cabeza” Caro lo tenía que ayudar al criptoartista a llegar Cris Morena para hacer un retrato de Romina Yan.

Así fue que a los pocos días suena el teléfono de Lukas y ve un número desconocido en la pantalla. “Resulta que era Franco Yankelevich, el hijo de Romi. Me contó que había hablado con Carito Domenech, que le había mostrado la obra que le hice a ella y le comentó mi interés por retratar a Romina Yan”. A Franco le encantó la idea y justo faltaban dos semanas para el aniversario del nacimiento de Romina Yan. “Me quedé hablando con Franquito y conectamos profundamente, fue mágico. Hablamos como una hora por teléfono”, cuenta Lukas acerca de su primera charla con Franco. El artista descrbe al hijo de Romina Yan como “un hombre mayor en el cuerpo de un joven”.

Acordamos hacer una obra de Romi. Yo estaba a contrarreloj porque se cumplía este aniversario muy especial tanto para él como para su familia, así que me puse cuanto antes a retratarla. Fue un desafío doble porque si bien el primer desafío es captar el alma de la persona, con Romi era desafío por partida doble porque no solo tenía que captar su alma y su mirada, sino que tenía que captar el ángel de ella porque era una chica de un ángel muy particular”, cuenta el embajador de Dar es dar sobre la energía que emitía Romina Yan. "Mi tarea era darle luz y me pasó algo muy mágico con Romi”.

Lukas relata a MDZ que al momento de terminar la obra, luego de días sin dormir para terminar el retrato a tiempo, sale a fumar un cigarrillo a su patio y al mirar para adentro a través de la ventana que da hacia el estudio donde retrata a las celebridades quedó sorprendido con lo que vio... “Me estaba por ir a dormir, había apagado todas las luces y dije me dejé alguna luz prendida y te juro flashee que había quedado la luz prendida. Pero ¡era la obra! obviamente una luz tenue, no era un foco de neón pero tenía mucha luz esa obra y fue super especial, me pasaron cosas muy especiales mientras duró todo el proceso de retratar a Romi”, cuenta atónito el artista.

Sin embargo, la magia del retrato de Romina Yan no era solo visual, sino que “iluminó” el camino por lo que hoy Lukas es cada vez más reconocido. “Es muy particular esta obra y muy especial para mi porque fue con la cual empezó toda la ayuda. Yo no le quería cobrar la obra a Franquito, Franco no quería que se la regale entonces le propuse donar los fondos”. A Franco Yankelevich le pareció una excelente idea y Lukas subió un video a Instagram preguntando si alguien sabía de algún caso de alguien que necesite el dinero. “Ahí fue que me llegó el caso de Aaron que ya es muy conocido.

Cuando escuchamos su historia con Franco nos dimos cuenta que era él porque Aaron había perdido a la mamá, Franco también, yo tengo mi discapacidad en la mano, a él le faltaban las dos manos, aparte de todo lo que sufrió. A nosotros nos pasaron estas cosas de grande, imaginate a Aaron que le pasó de chiquitito”, reflexiona Lukas. Al contarle la historia de Aaron a Franco, él también quedó muy conmovido: “es él, claramente es él”, le manifestó el hijo de Romina Yan al criptoartista. Estaba todo vinculado.