De Vero Lozano a Rodrigo Guirao Díaz: cómo hizo el criptoartista solidario para conmover a las celebrities

Existe una loca e interesante teoría llamada “seis grados de separación”. Fue formulada por primera vez por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en su cuento Cadenas, publicado en 1930. Esta teoría al principio se consideraba indemostrable, pero todo cambia en la era de internet y desde Facebook hasta IBM han intentado demostrarla.

La teoría de los seis grados de separación afirma que es posible contactar con cualquier persona del mundo usando un máximo de cinco intermediarios, el sexto es el destinatario. De esta manera, podríamos contactarnos con el Papa o hasta un habitante de un pueblo en Uzbekistán. Un concepto que demuestra que el mundo es mucho más pequeño de lo que creemos.

Hoy Lukas Nicolino está comprobando esta teoría y hasta podría reducir los seis grados de separación con sus cada vez más seguidores que apoyan su arte en Instagram. Lukas comenzó a pintar el año pasado en cuarentena luego de un trágico accidente que le quitó sentido a su vida. Sin embargo, fue el arte lo que le devolvió este sentido y hoy destina todas sus ganancias a causas solidarias.

“Todos damos sin recibir nada a cambio y mientras más damos, más felices somos”, asegura Lukas. Obsesionado en cumplir su fin de hacerle más llevadera la vida a alguien que sufre, el primer criptoartista solidario fue conectando con muchos famosos que difunden su trabajo en redes a cambio de un retrato. Y mientras digitaliza sus obras, también formó un colectivo de criptoartistas solidarios. Veamos cómo fue vinculando a cada uno de los famosos que tuvo la oportunidad de pintar.

Todo conspira a favor al apelar a los seis grados de separación

“Arranca todo con que yo quise empezar a llegar a celebridades para darme a conocer y lo que hice fue proponerme mandar 100 mensajes semanales por Instagram a celebridades. Calculé que de esos 100 me iban a responder 4 y de esos cuatro iba a terminar cerrando uno. Así que la primera noche estaba con una amiga y me pase toda la noche mandando mensajes. Mande 72 mensajes”, relata Lukas para MDZ. Su persistencia por llegar a famosos lo mantuvo con insomnio toda la noche.

“Cuando se despierta mi amiga me dice '¿No dormiste en toda la noche?'. 'No', le digo, me quedé haciendo esto. '¡Ah, mirá qué loco! Yo conocí a Vero Lozano hace un tiempo, le voy a preguntar', responde”. Al preguntarle la amiga de Lukas a Verónica Lozano si accedía a hacerle un retrato a cambio de difusión, la conductora de televisión accedió pero pidió un retrato de su hija. Y así fue como a partir del retrato de Antonia, hija de Verónica Lozano, el trabajo de Lukas se fue haciendo presente en los medios.

Verónica Lozano junto a su hija Antonia y su retrato

“Al otro día me habían respondido 2 de esos 72 mensajes: Verónica Varano y Paula Trapani. Al final no avancé con ellas pero fue muy positivo eso porque me dio la pauta que el porcentaje de respuesta iba a ser mayor a lo que esperaba yo”, asegura el artista con entusiasmo.

“La segunda persona que retraté fue Rodrigo Guirao Díaz gracias a una amiga que vive en Brasil que yo recordé que hace como 15 años lo había conocido a Rodrigo y se habían hecho amigos. Así que la contacté, le pregunté si seguían en contacto, me dijo que sí. Hablé con él y justo a la semana cumplía años la mamá y me compró una obra. Le hice una obra a Ro Guirao Díaz y él me difundió”. Luego de hacerle un cuadro al modelo argentino pudo conocer al actor Jorge Marrale.

Rodrigo Guirao Díaz y su retrato.

“A Jorge Marrale llegué por otra amiga mía que hace muchos años me dijo que era amiga de la hija y me la presentó. Le conté que le quería hacer una obra a Jorge”. Cami Marrale le contó la idea al papá, le mostró el trabajo de Lukas y así fue que llegó a Jorge Marralle. “Lo retraté a él y a sus hijos de una foto que tenía de cuando habían salido del estreno de una obra en su camerino. Era una obra muy importante para él porque era la única foto que tenía junto a todos sus hijos. Fue increíble retratar a Jorge”, comenta emocionado el embajador de la ONG Dar es dar.

Jorge Marrale unto a su obra.

“Después, a través de esta misma amiga de Brasil, que era entrenadora del equipo olímpico argentino de gimnasia deportiva, llegué a Martina Dominici, atleta olímpica argentina. Así fue que la retraté a ella”.

Martina Dominici, gimnasta olímpica.

Beto Casella fue una de sus primeras grandes obras: "El Beto Casella fue uno de los primero que quería retratar y por el tema de la pandemia quería acercarme a la radio y no se podía por las restricciones etc”. Como un golpe de suerte, Lukas recibe un llamado de una ex compañera suya de trabajo que vio lo que hacía y lo quiso ayudar. “Le dije que me tenía que ayudar a llegar a celebridades para retratarlas y me dijo: ¿A quién querés que te ayude a llegar?” “-Al Beto Casella”, le responde Lukas. “-¿Me estás jodiendo? El Beto es amigo de mi familia”. Al rato la compañera de Lukas consiguió el teléfono de Sara, la hermana de Beto y le comentaron lo que querían hacer. “Ella habló con Beto y gratamente accedió. Me pasó una foto de él con sus dos hijos y lo retraté y se la fui a entregar a la radio. Puso la obra en Bendita TV y me ayudó a difundir, un genio”, comenta el artista alegremente.

Luego Lukas sigue narrando que a raíz de la obra que le hizo a Rodrigo Guirao Díaz lo empezó a seguir Caro Domenech, la actriz de Disney que fue descubierta por Cris Morena en su momento. “Cuando hablé con Caro le ofrecí una obra a cambio de difusión y me dijo que faltaba poco para el cumpleaños de su mamá. Así que le hice un retrato a ella con una condición. Le dije bueno hacemos un pacto: si te vuela la cabeza la obra después ayudame a llegar a Cris Morena. Quiero retratar a Romi Yan para ella”. Y así fue que cuando terminó la obra fue Caro Domenech con su hermana a retirar la obra por el estudio de Lukas. “Nos colgamos hablando, le conté mi historia, lo que hacía. Les encantó, pegamos muy buena onda y ella un día habló con Franco Yankelevich”. Al recibir el llamado de Franco, Lukas cuenta que es un vuelta de página en la historia de su vida...