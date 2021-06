Los 5 looks de la semana de Vero Lozano

¡Nos encanta cómo se viste Verónica Lozano! Su estilo combina perfectamente las tendencias con lo clásico, es moderada pero a la vez jugada en sus elecciones. Jamás muestra de más, pero también sabe cómo ser sexy.

La propuesta de esta nota es recopilar 5 looks de la semana de Vero Lozano y que vos puedas adaptarlos a tus jornadas laborales. Por eso los que elegimos para el jueves y viernes son ideales también para un after office.

Lunes, canchera pero cómoda

Foto: Instagram

@verolozanovl

La estrella de este look es sin dudas el pantalón símil cuero recto, que también se lleva de día, eso ya está asumido. Este es un must have de tu guardarropas para el invierno, así que apúntalo si aún no tienes uno.

Vero Lozano lo combinó perfecto con una camisa blanca y stilettos blancos y negros. A pesar de que el calzado llama la atención por sus dibujos, sigue dándole el protagonismo al pantalón.

Nos gusta para el lunes, es una buena forma de empezar la semana canchera y cómoda.

Martes, clásica pero con un toque fresco

Foto: Instagram

@verolozanovl

Jeans + Stilettos + Camisa, una fórmula de éxito y súper versátil, sin dudas. Pero Vero Lozano le aporta un toque fresco a su estilismo simplemente con la abertura frontal de su jean. La camisa, con flecos y volados sutiles, le da a su vez un estilo romántico.

Miércoles, el brillo justo

Foto: Instagram

@verolozanovl

La informalidad del look, que se rompe con las botas cortas en plateado es lo que más celebramos. Pantalón pitillo negro, remera de algodón blanca con estampa en negro y chaqueta de jeans en el mismo tono más ese calzado, sin dudas en un 10.

Jueves, after seguro

Foto: Instagram

@verolozanovl

Este looks cumple la regla básica para no fallar que detallamos más arriba, pero la camisa de satén en verde vibrante y la jugada elección del calzado lo son todo. Un look perfecto para el día y también para la noche.

Viernes, ¡al fin!

Foto: Instagram

@verolozanovl

Sin dudas un look cargado, pero cómodo como ninguno. Las botas texanas con los vestidos largos son un sí esta temporada. También celebramos el cinturón, que entalla el cuerpo y le da forma.

Nosotras hubiésemos ido por una prenda sin estampa, pero a Vero le damos el pulgar para arriba en esta elección.

Ahora te recomendamos: ¡Guarda esta nota y recurre a ella cada vez que no sepas qué ponerte!