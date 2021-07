Una atleta argentina dio positivo en un antidoping y se pierde los Juegos Olímpicos de Tokio

Martina Dominici, única representante argentina clasificada en gimnasia artística, fue suspendida por la Federación Internacional de Gimnasia luego de dar positivo en un control antidoping en el Panamericano de Río de Janeiro 2021 y se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio.

Si bien Dominici apeló la sanción provisoria, los tiempos burocráticos no le alcanzaron para ir a la cita olímpica. La gimnasta de 19 años había obtenido el cupo tras finalizar 31a. en el all around del Mundial de Alemania.

Por este motivo, quien viajará en su reemplazo será Abigail Magistrati, una atleta argentina de apenas 17 años. Magistrati, 36ta. en el último Mundial de Stuttgart, era primera reserva por la plaza nominal y podrá ir a los Juegos.

Magistrati, especialista en piso, salto y all around, participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde se ubicó cuarta con el equipo femenino; cuarta en barras asimétricas y en el octavo lugar en piso. Ahora, con sólo 17 años, cumplirá su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos.