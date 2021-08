El arte le devolvió sentido a su vida después de un trágico accidente: quién es el criptoartista que pinta famosos para ayudar a otros

“Mi arte no es pintar”, dice Lukas Nicolino al presentarse en su Instagram, a pesar de hacer retratos de celebridades argentinas que luego son vendidas para ayudar en diversas causas. “Yo no estudié pintura, soy licenciado en Relaciones Públicas. Empecé a pintar porque se dio. Un día en plena pandemia, doblado del dolor y aburrido de no saber qué hacer, pinté un mural en mi casa. Después empecé a usar bastidor y regalar las obras. Y empezaron a lloverme pedidos”, comenta Lukas que sufrió un accidente y varias operaciones antes de decidir volcarse al arte.

Se cayó sobre una botella rota y perdió la movilidad de su mano derecha. “Tuve un momento en que para mí la vida ya no tenía sentido, me doblaba del dolor, me había abstraído. Yo estoy devolviendo lo que ya se me dio, tuve una segunda oportunidad y hoy estoy feliz". Al darse cuenta que podía vivir del arte, pensó que si lograba llegar a famosos sus obras podrían cotizar más y de esta manera, aportar más en sus causas.

Hoy se encuentra en pleno proceso de expansión de las redes y cuenta que “la difusión para mí es clave y trabajo más en eso, en contactarme. Las celebridades son un medio para. Ellos son los que traccionan. La idea es que los seguidores de los famosos me empiecen a seguir y compren las rifas. Eso me ayudará en las futuras causas en las que me involucre”, cuenta el artista que ya retrató a Fabián Cubero, Cholo Simeone, L-Gante, Duki y Jujuy Jiménez, entre otros. Sus próximos retratos serán de Nicki Nicole y Axel.

Lukas junto a Sofía Jujuy Jiménez y su retrato

El arte de encadenar favores

Lukas cuenta que decidió hacer de su arte un fin solidario cuando tuvo la oportunidad de retratar a Romina Yan para Cris Morena. “Yo no le quería cobrar a Franquito, el hijo de Romi y nieto de Cris, y él no aceptaba que yo no le cobrara. Entonces le propuse donar los fondos y estuvo encantado. Agarré el Instagram e hice un video preguntando si alguien conocía de algún caso que necesite fondos y que me avise para destinar la plata a esa causa”.

"Mas que por pintar, mi arte pasa por conectar y vincular"

A raíz de esto, a Lukas lo contactaron por Aaron, un chico que a los 4 años en un incendio, perdió las dos manos y a su mamá; además de sufrir un retraso madurativo producto de la inhalación del humo. “Eso me destruyó”, recuerda Lukas, como un caso curioso ya que Franco Yankelevich también había perdido a su mamá y Lukas tiene una discapacidad en su mano derecha. Tal vez este caso le confirmó el camino por el que debía seguir. “Doné los fondos para Aaron, después empecé a juntar más fondos y a raíz de lo cuál empezaron a llover nuevos pedidos: gente necesitada hay de sobra”, asegura el artista.

Luego vino el caso de Iván, un chico que estaba por perder la visión y gracias a la obra que le hizo al Duki juntó los fondos necesarios para él. También le construyó una casa a una familia de José C. Paz y ahora está juntando plata para Valen, un chico que necesita unos implantes. En paralelo, Lukas también trabaja con la ONG Dar es dar, de la cual es embajador, y se encargan de nutrir a bebés de 0 a 5 años y acompañar familias.

Lukas cuenta que desde niño tiene vocación por el servicio: “No lo digo por hacerme el bueno, no soy ningún santo pero hay cosas más fuertes que yo. El servicio es lo que más felicidad me da. Pero esto que se logró fue impensado la verdad”.

Lukas y L-Gante

Criptoarte solidario

Para la suerte de todos, un día preocupado porque no podía juntar fondos para sus causas y enfocado en generar ganancias en dólares, decide explorar el mundo del criptoarte para luego convertirse en el primer criptoartista argentino que dona sus ganancias a causas benéficas. “Me metí a estudiar a fondo el mundo cripto, qué es un blockchain, token no fungible, cómo funciona, todo. En 20 días me convertí en el primer argentino en utilizar el criptoarte con fines solidarios y ya llevo vendidos varios NFT. Armé un colectivo de cripto-artistas, así que esto recién empieza. Literalmente, se pueden cambiar vidas con esto. El futuro del arte va por acá”, expresa alegremente el embajador de Dar es dar y cuenta que el primer NFT que hizo se llama Reborn (renacer), un video de 2 minutos donde cuenta los últimos 3 años de su vida: cómo empezó a pintar sin saber pintar, cuál fue la discapacidad que lo marcó y por qué ayuda hoy en día.

“¡Esto es una bomba, tengo que entrar acá ya!”, manifestó eufóricamente al descubrir que todas sus obras que había hecho podían ser digitalizadas y tokenizadas para volver a generar ingresos. Hoy se encuentra muy entusiasmado por el grupo de criptoartistas con fines solidarios que formó para potenciarse mutuamente entre artistas. “Hoy somos 11 pero la idea es abrirlo al mundo. Me escribieron de Suiza, Shanghai, India y España para sumarse”.

Lukas se rige por una simple filosofía en la que cree haber encontrado la clave del éxito: “Todos damos sin recibir nada a cambio y mientras más damos, más felices somos”. Tal vez por esto le encantaría hacer una causa benéfica junto a Santi Maratea, a quien respeta mucho por lo que hace: “Sería un golazo trabajar con él y todo un honor potenciarse con él. Cualquier persona que me pueda potenciar y que esté dispuesta a poner su corazón vale la pena, me encantaría hacer algo con Santi”.

"Si está en mí hacerle la vida más llevadera a alguien que sufre, ese es mi fin en esta vida".

Sin embargo sus retratos soñados se encuentran en Hollywood y no descansará hasta conseguirlos: “Yo me propuse retratar famosos de Hollywood y es lo que voy a hacer ni bien termine la pandemia. Mi idea es poder viajar y poder retratar al menos 3 celebridades de Hollywood, y no volverme hasta que eso no suceda. Me gustaría mucho retratar a Keanu Reeves por su historia de vida, sé que es una persona muy sensible. También a Jim Carrey y a Lady Gaga porque ella padece de fibromialgia, me encantaría una movida de concientización fomentada por ella”. No es casualidad que haya elegido a estas tres celebridades internacionales, Lukas sabe que son personas sensibles que pueden llegar a empatizar con sus causas. “Con el poder interno que tienen estas personas se podría crear cosas realmente significativas”, comenta con cierto anhelo.

A nivel nacional le encantaría llegar a Manu Ginobili. “Estoy buscando figuras que tengan gran impacto en el exterior y la recaudación pueda ser enorme para hacer cosas grandes realmente. Si quiero hacer una diferencia tengo que soñar en grande y voy a dejar todo para que eso suceda”.

“Que me sigan en Instagram me ayuda mucho más que el dinero”, finaliza Lukas cuyo usuario es @lukasnicolino.