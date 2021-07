Beto Casella hizo una dolorosa confesión sobre su presente: "Uno no se preparó para..."

Este miércoles, Beto Casella hizo una dolorosa confesión sobre su presente en Los Ángeles de la Mañana (El Trece). El conductor reveló que está atravesando una circunstancia familiar que lo entristece y compartió su pesar en diálogo con Ángel de Brito.

Las sinceras palabras de Casella se dieron en medio de una charla entre los conductores sobre la incierta situación de nuestro país. “Ayer hablábamos con Mercedes Ninci sobre la falta de esperanza. Ella es una mina súper positiva con el país y el futuro de sus hijos, pero de todos modos nos preguntamos, ¿cómo inspirar a los más jóvenes?. Me pasa todo el tiempo que los que estudian locución o comunicación me escriben y me preguntan cómo deben hacer para entrar en la tele. Y es un momento en donde no hay laburo. Vos, ¿cómo los motivarías?”, consultó De Brito.

En ese momento, Beto Casella confesó con desconsuelo: “Yo no tengo forma de motivar a mi hijo Franco que piensa irse afuera. A mí me rompe el corazón. Tiene pasaje y todo. En principio va a ir a alguna parte de Estados Unidos. Todavía no tiene todo definido en dónde quedarse, porque a veces hablás con alguien para ver si puede darle un laburito temporario”.

Beto Casella, junto a su hijo Franco.

“¿Qué te pasó cuando te lo dijo?, ¿era algo que venían charlando?”, preguntó De Brito. A lo que Casella respondió: “No, la verdad que no lo veníamos charlarlo. Al principio me quedé congelado, obviamente con la madre le ofrecimos absoluta libertad para decidir lo que quisieran y elegir la carrera que quisieran. En esto también tenés que desear que le vaya bien y preguntarle en qué podés ayudarlo. Íntimamente creo que, si fuera a terapia, y me rasca un poco el terapeuta, quiero que lo deporten al mes y lo manden de vuelta”.

Finalmente, Beto Casella se refirió a la relación que tiene con su hijo Franco y la tristeza que le produce la idea de su partida. “Pierdo un compañero del día a día y esto se debe replicar entre miles y miles de familias que ven que sus hijos se van. Uno no se preparó para que el hijo parta. Sí para que le vaya bien, pero no para que se vaya lejos y no poder comer un domingo. En mi caso es doloroso. Cuando lo comento, algunos me dicen ‘¡está bárbaro, está perfecto!’. Sí, pero son dos cosas diferentes… lo que te pasa adentro a vos en el estómago es fuerte”, expresó el conductor.