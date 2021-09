Encadenando favores para llegar a Bahía Blanca

“Mi arte no es pintar”, dice Lukas Nicolino al presentarse en su Instagram, a pesar de hacer retratos de celebridades argentinas que luego son vendidas para donar el 100% de lo recaudado en diversas causas solidarias. Y es que Lukas no estudió nada relacionado al arte, su concepto de lo que es el arte es mucho más amplio. Para él, su arte pasa por encadenar favores, por conectar y vincular siendo fiel a su filosofía que le cambió la vida: “dar sin recibir nada a cambio y mientras más damos, más felices somos”.

El primer criptoartista solidario ya ha aportado en múltiples causas, haciendo la vida más llevadera a quien lo necesite y hoy es embajador de la ONG Dar es dar, en la que se encargan de nutrir a bebé de 0 a 5 años y acompañar familias.

Entre todas las obras solidarias en las que aportó podemos nombrar el caso de Aaron, un chico de 4 años que en un incendio perdió a su mamá, las dos manos y sufrió un retraso madurativo; el caso de Iván quien estaba por perder la vista y lo recaudado por las obras de Lukas pagaron las dos operaciones necesarias para que no quede ciego; y el caso de una familia en José C. Paz a quienes le construyó una casa, por nombrar algunos.

"Si está en mi hacerle la vida más llevadera a alguien que sufre, ese es mi fin en esta vida"

Mientras Lukas Nicolino está haciéndose cada vez más conocido en redes y vinculándose con cada vez más famosos, cuenta que “la difusión para mí es clave y trabajo más en eso, en contactarme. Las celebridades son un medio para. Ellos son los que traccionan. La idea es que los seguidores de los famosos me empiecen a seguir y compren las rifas. Eso me ayudará en las futuras causas en las que me involucre”.

Desde MDZ seguimos difundiendo su trabajo en la sección “Seis grados de separación” para cumplir su objetivo a nivel nacional de retratar a Manu Ginóbili, que lo firme y donar todo lo recaudado de la obra del mejor basquetbolista que tuvo la Argentina a una causa solidaria en Bahía Blanca, de donde es oriundo.

Sin embargo, junto a Lukas Nicolino seguimos en busca de esa causa solidaria en Bahía Blanca en donde poder destinar todos los fondos. Se agradece la difusión de este mensaje para poder llegar a más gente de Bahía Blanca y que se contacten al mail news@mdzol.com contándonos la historia de alguien que necesite el dinero allí, ya sea un chico, chica, comedor, grupo deportivo o quien consideren que necesita el dinero realmente.

Con ayuda de todos, el movimiento de Lukas Nicolino, el primer criptoartista solidario de Argentina, que dio en llamar “La Résistance de l’amour” algún día será mundial. Un movimiento que apenas está comenzando y cuyo lema principal es: “ayudar, sin esperar recibir nada a cambio, y mientras más damos, más felices somos y menos necesitamos”, comenta el embajador de Dar es dar.

