Bizcocho de chocolate vegano: super esponjoso, húmedo y económico ¡te encantará!

Esta es una receta súper práctica, riquísima, para cuando quieras darte el gusto de comer un postre fácil y con un sabor intenso, pero a la vez suave. No podrás resistirte a repetir una porción ¡te encantará! Ten en cuenta que esta delicia no lleva ni huevo ni mantequilla. Seguro estarás pensando: ¿cómo se prepara sin esos dos ingredientes clásicos, y que la preparación quede realmente sabrosa? Para que no te inunde la intriga ¡Manos a la obra!

Bizcocho de chocolate vegano. Fuente: Recetas Veganas

Ingredientes

1 taza y media de harina para bizcocho o harina de trigo común

Si utilizas harina común, agrégale levadura

1 taza de leche vegetal

1 taza de cacao puro

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharada de esencia de vainilla

1/3 de taza de aceite de sabor neutro

Edulcorante al gusto

Rinde 8 porciones.

Procedimiento

El primer paso para preparar este exquisito bizcocho de chocolate vegano es comenzar por precalentar el horno a 180°C. Una vez encendido el horno, mezcla en un bol la harina para bizcocho o la harina común con la levadura. Luego, tamiza el cacao puro, para que no le queden pelotones de cacao a la preparación. Incorpora la cucharadita de canela en polvo. Una vez unidos todos los ingredientes secos, es el momento de agregarle la leche vegetal, puedes utilizar la que sea de tu preferencia, en esta oportunidad utilicé de avena y también la cucharada de esencia de vainilla. Bizcocho de chocolate vegano. Fuente: PequeRecetas

Con la ayuda de un batidor o un tenedor vas a ir agregando la leche vegetal de a poco así evitas grumos. Bate bien para que resulte una masa suave y, en este momento, agrégale el edulcorante que sea de tu preferencia. Sigue batiendo y añade el aceite neutro. Puedes utilizar aceite de coco que también queda súper.

El próximo paso es probar un poco la masa para notar si está suficientemente endulzada, si necesita más, añádelo, lo que consideres. Lo siguiente es colocar el papel encerado o vegetal en el molde y volcar toda la masa sobre él. Tip MDZ: Cuando tengas que llevar al horno una masa ya sea de bizcocho, budín, etc, lo que debes hacer, una vez que ya está la mezcla adentro del molde, es comenzar a girar la preparación de un lado al otro. Esto hará que se cocine todo homogéneamente y se reparta la misma cantidad de mezcla por todo el molde. Bizcocho de chocolate vegano. Fuente: Unareceta

Introduce el bizcocho en el horno y hornea unos 45 minutos, o hasta que la masa haya levado. Para comprobar si el bizcocho está listo, abre el horno pasados unos 30 minutos y, con un palito, atraviesa una porción de la masa. Si el palito sale seco, entonces es que esta receta ya está rica. Retírala del horno y déjala templar antes de desmoldar. ¡Y listo! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.