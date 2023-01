Deliciosas cookies Anzac biscuit de avena y coco: un auténtico sabor de Australia y Nueva Zelanda

Hoy te compartimos una receta que no solo es riquísima, sino que trae consigo mucha historia, y es por eso que sigue perdurando en el tiempo y pasa de generación en generación. Aparte de ser muy sabrosa, tiene como ingredientes: avena, coco y miel que la hacen súper sanas. Estas cookies son oriundas de Australia y Nueva Zelanda y una de sus características es que no llevan huevo. ¡Si si, no llevan huevo! Seguro estás pensando ¿cómo ligo todos los ingredientes sin ese ingrediente? A no desesperar, que este paso a paso te parecerá facilísimo. ¡Manos a la obra!

Cookies Anzac biscuit de avena y coco. Fuente: Filosofía de Sabor

Ingredientes

100 gr de copos de avena

120 gr de azúcar

100 gr de coco rallado

130 gr de harina de trigo

120 gr de mantequilla

1 cucharada de sirope (o miel)

1 cucharadita de bicarbonato

Agua cantidad necesaria

Rinden aproximadamente 20 pociones

Procedimiento

Lo primero que debes hacer para preparar exquisitas cookies Anzac biscuit de avena y coco, es comenzar por lavar bien tus manos y encender el horno para que vaya precalentándose a una temperatura de 180°C. En una olla calienta la mantequilla y el sirope, si no tienes sirope, la miel es una muy buena opción super natural y saludable. Notarás quedarán increíbles por la humedad y el sabor que aporta este último ingrediente. Cookies Anzac biscuit de avena y coco. Fuente: Cooking With Ayeh

Lo que harás ahora es añadir en una tacita la cucharada pequeña de bicarbonato y disolverlo con media cucharada de agua hirviendo. Remueve y agrega lo resultante en la olla junto a la mantequilla y el sirope (o miel). Mientras tanto, sigue removiendo. En un bol agrega los copos de avena, la harina de trigo, el coco rallado y el azúcar. Mézclalos correctamente y has un hoyo en el medio, formando una corona.

El próximo paso es, en el centro de la corona le incorporar la mezcla de la mantequilla, el sirope (o miel) y el bicarbonato disuelto y comenzar a unir todos los ingredientes. Notarás que resulta una mezcla suave, ya que la mantequilla aporta la materia grasa que hace de estas cookies un sabor inigualable. Ten en cuenta que la textura debe permanecer densa.

Lo que tienes que hacer es tomar la placa para horno y cubrirla con papel encerado o vegetal, lo que hará que las cookies no se peguen a la fuente durante su cocción. Como siempre te decimos: la cocina es un arte y tú eres protagonista en el momento de crear, ¡así que comienza a darles forma! Con la ayuda de tus manos lo lograrás sin problema. Asegúrate de que cuando las coloques en la placa, queden separadas unas de otras, porque el bicarbonato hará que leven, y no es muy agradable que se unan todas por tener poco espacio en el proceso de cocción. Cookies Anzac biscuit de avena y coco. Fuente: King Arthur Baking

Una vez que hayas dispuesto perfectamente todas las cookies, llévalas al horno por aproximadamente unos 15 a 20 minutos y, cuando estén doradas, ¡ya estarán listás! Disfrútalas con amigos o familia y llévate todos los aplausos, ya que les encantarán. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.