Cristina Fernández de Kirchner desmintió a Gabriela Cerruti y crece el enojo en el kirchnerismo

"Alberto ni siquiera puede mantener en reserva una reunión. Su amor por los medios es más fuerte". Desde el kirchnerismo fulminaron nuevamente la política comunicacional de la Casa Rosada y vuelven a apuntar contra Gabriela Cerruti por la difusión de la reunión que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa mantuvieron ayer en Olivos.

Se trató de un almuerzo que iba a ser secreto y sin trascendidos a la prensa. Al igual que la reunión similar que Alberto, Cristina y Massa mantuvieron hace una semana en Olivos, de manera hermética, pero que a pocas horas de transcurrida ya se había filtrado a los medios. Incluso esta mañana, la portavoz presidencial intentó desmentir el almuerzo de ayer en Olivos hasta que Cristina Fernández de Kirchner, a través de un comunicado oficial de la Cámara de Senadores, confirmó el encuentro.

El kirchnerismo hace del secretismo casi una religión y apuesta a los golpes de efecto. Como cuando Cristina anunció, en 2019, que Alberto Fernández sería su compañero de fórmula presidencial. Es tal la obsesión de La Cámpora y la vice por el manejo de la información que incluso obligaron al Presidente, luego de la derrota en la PASO, a revolear a Juan Pablo Biondi de la Secretaría de Comunicación. Pero la llegada de Cerruti no hizo más que empeorar el escenario. La nueva vocera le fabrica más enemigos que amigo en los medios. Y ahora también pone nerviosa a Cristina quien esta mañana desmintió la desmentida de Cerruti y salió a emitir un comunicado ante el silencio oficial de la Casa Rosada.

"No me consta que haya existido ayer una reunión entre el Presidente y la Vice. En todo caso, pueden reunirse cuando quieran y tener charlas confidenciales y si hay algo que informar me lo harán saber y yo se los haré saber a ustedes", respondió la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en horas de la mañana de hoy al ser consultada sobre si podía confirmar el encuentro en Olivos.

Sin embargo, la confirmación oficial surgió desde el Senado, pero descartaron que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa hayan abordado en el encuentro el incremento del anticipo de ganancias para la adquisición de dólar turista, una medida anunciada el pasado miércoles por la AFIP.

"La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia", publicó en Twitter la Cámara alta para rechazar una publicación de un importante portal de noticias.

En las últimas dos semanas el mandatario ya suma otras dos reuniones con su vice: la primera data del lunes siguiente a la designación de Silvina Batakis, mientras que 48 horas después hubo un encuentro que incluyó también al tigrense.

Sólo el primero de los encuentros, con fecha del 4 de julio, contó con la confirmación oficial de la portavoz presidencial, aunque no hubo precisiones en torno a los temas. El intento de tregua entre el Presidente y su vice viene cargado de hermetismo.