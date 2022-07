Gabriela Cerruti, la funcionaria que cobra un sueldo casi millonario para silenciar periodistas

Tras la última conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, tuvo una polémica actitud en contra de una periodista que preguntó sobre los rumores de renuncia de Alberto Fernández. En consecuencia, Cerruti fue criticada en las redes sociales, repudiada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y citada a dar declaraciones en el Congreso por parte de la oposición (Juntos por el Cambio).

Gabriela Cerruti fue criticada por su trato hacia una de las periodistas que le consultó sobre los rumores de renuncia de Alberto Fernández. La acción de la portavoz no terminó ahí sino que después de subestimar e ignorar la pregunta de la periodista Silvia Mercado, decidió escracharla en sus redes bajo la frase “preguntas que no deberían hacerse. Respuestas que no deberíamos tener que dar”. Su accionar tuvo varias consecuencias y después de ello no volvió a dar declaraciones sobre el tema.

“Silvia Mercado, me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida”, respondió Cerruti hacia la consulta de la periodista durante la conferencia de prensa.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado donde aseguró que “no puede dejar de expresar su asombro ante una apelación a no formular preguntas por parte de la vocera gubernamental, ya que esa es su función. Una apelación a no formular preguntas contradice los valores de la libertad de expresión de una democracia republicana y más aún cuando proviene del poder político. Como ha sostenido Adepa en varias ocasiones, es la audiencia la que juzga cotidianamente la labor de los medios y periodistas”, expresó la entidad.

Al repudio de ADEPA, se sumó el pedido por parte de diputados de la oposición para que Gabriela Cerruti asista al Congreso y “aclare cuáles son las preguntas que los periodistas pueden realizar durante las conferencia de prensa y cuáles tienen prohibido formular”.

También para que “explique qué motivos encuentra para determinar que la pregunta realizada por Silvia Mercado no corresponde ser formulada ni respondida”. La citación lleva la firma de Waldo Wolff, Gerardo Milman, Ana Clara Romero, Omar de Marchi, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Finalmente, la indignación en las redes sociales aumentó cuando se supo la cifra de los honorarios que cobra Gabriela Cerruti, la funcionaria encargada de la comunicación del Poder Ejecutivo, que percibe cerca de 750 mil pesos mensuales. Si bien la información del monto del salario de Cerruti es pública, su equipo de comunicación de la Casa Rosada no quiso dar declaraciones acerca del monto exacto que cobra la portavoz presidencial.

La indignación por el monto casi millonario que cobra Cerruti se debe a que el dirigente social Juan Grabois, en referencia a una de las respuestas que dio la portavoz en su última conferencia de prensa, afirmó que con el sueldo de Cerruti “100 trabajadores informales tendrían Salario Básico Universal”.