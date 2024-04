Aseguran que la derogación de la moratoria previsional perjudica más a las mujeres

Uno de los cambios que propone el proyecto de ley bases que se va a tratar en la Cámara de Diputados el día lunes tiene que ver con el retiro proporcional que reemplaza a la moratoria previsional cuando no se llega a todos los años de aporte que requiere la ley vigente. Se trata de una medida que afecta a muchos trabajadores argentinos, teniendo en cuenta que hay un enorme porcentaje de ellos en negro, no registrados, lo cual hace que sea muy difícil computar los años de aporte. Para hablar sobre esto, la abogada previsionalista y laborista -y exdiputada nacional por el peronismo mendocino- Marisa Uceda dialogó en MDZ Radio 105.5 FM. Aseguró que la medida afecta más a las mujeres.

"Son malas noticias, sobre todo para aquellas personas que están próximas a la edad jubilatoria", dijo Marisa Uceda y explicó que "hay muchas personas que, por distintas circunstancias, pese a haber trabajado, de haberse esforzado mucho, no lograron tener todos los aportes. La ley de plan de pago previsional que está vigente hasta marzo del 2025, permitía que aquellos que llegaban a la edad jubilatoria -60 años las mujeres y 65 años los varones- sin completar los 30 años de aportes exigidos por la ley pudieran pagarlos con el descuento de esa jubilación y evitar llegar con una deuda. Nunca se hizo foco en esta novedad que traía la ley para evitar ingresar a una moratoria".

La abogada agregó que "estas posibilidades quedan derogadas por el artículo 274 de la ley ómnibus, y somete a las personas en edad jubilatoria a un sistema que ya existe, que no es novedoso que es la PUAM (Prestación Universal para Adultos Mayores) que representa un 80% de la jubilación mínima. El problema es que el requisito es tener 65 años de edad, y como no modifica el resto de la legislación previsional".

Uceda se refirió a las más afectadas por la medida: "Las mujeres con 60 años ya emplazadas a jubilarse por sus empleadores hasta los 65 no van a tener un beneficio que las cubra. Tenemos una gran bache legal. Mujeres que han trabajado y, supongamos que hoy lo hacen en blanco, pero que no reúnen la cantidad de años de aporte necesarios tampoco pueden acceder a este PUAM por no tener 65 años. Ese sería el bache".

"Para que entendamos las distintas realidades de los trabajadores y las trabajadoras, las trabajadoras de casa particular, que antiguamente se decía servicio doméstico, no existía la obligación de registrarlas hasta el año 2013. Es decir, que una mujer, porque habitualmente somos las mujeres las que trabajamos en esas tareas, que cumplía funciones como trabajadora de casas particulares recién en el 2013 tuvo el derecho a ser registrada y la obligación de su patrón o de su patrona a registrarla. Todos los años anteriores, no existía la obligación de hacerlo. Esa señora, por más que hubiese querido que la registren, su empleador no estaba obligado", explicó Uceda.

Marisa Uceda, abogada previsionalista y laborista.

La abogada agregó que en el caso de los hombres "ocurre mucho que son despedidos a los 50 años y que después les cuesta mucho ingresar al sistema laboral registrado. Llegan a los 65 con una buena cantidad de aporte, 20 años de aporte es un montón, pero no logran completarlos".

Uceda declaró que "ojalá que a quienes hoy les toca debatir y analizar este tema logren hacer entrar en razón de que por acá no es el camino, porque vamos a tener un problema muy grave, sobre todo con las mujeres. Sólo para que tengan una idea, 1 de cada 10 mujeres logra acceder a los 30 años de aporte. Porque muchas veces las mujeres accedemos a situaciones de mayor precarización laboral. Y en hombres ocurre en 3 de cada 7. Es muy poco el universo de trabajadores que han tenido la suerte de durante 30 años de trayectoria laboral haber recibido efectivamente esos aportes".

Escuchá la entrevista completa