La jugada de último momento que hizo el kirchnerismo en la previa al tratamiento de la ley ómnibus

El jefe del bloque de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez, pidió formalmente ante la Cámara de Diputados una sesión especial a a fin del abordar el mega DNU 70/2023 del presidente Javier Milei para el próximo martes 30 de abril, un día después del inicio de la sesión convocada para tratar la Ley de Bases y el paquete fiscal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había convocado el jueves a una sesión especial para este lunes a partir del mediodía, pero estaba previsto seguir hasta la medianoche y retomar el martes tras un cuarto intermedio, para dedicarle una segunda jornada completa al tratamiento de la ley ómnibus y la Ley de Medidas Fiscales.

Con el pedido de sesión de Unión por la Patria, de alguna manera "el diablo mete la cola" porque obligaría al oficialismo a apurar la votación de una Ley Bases que en febrero pasado demandó tres jornadas completas, y se ordenó la vuelta a comisión cuando apenas se habían discutido un par de artículos e incisos.

El jueves durante el plenario de comisiones en que se dictaminó la ley ómnibus, Martínez había anticipado que durante este viernes iba a enviar una nota a Menem para pedir formalmente una sesión especial para tratar el "DNU Para la Reconstrucción de la Economía Argentina" firmado por el presidente Javier Milei.

Desde Unión por la Patria solicitamos sesión especial para el martes 30/04, a las 11hs.



Es urgente RECHAZAR el brutal DNU 70/2023 de Javier Milei

En el final de su discurso, Martínez esgrimió: "Le quiero decir a algunos diputados que se escandalizaban el 20 de diciembre cuando el presidente de la Nación emitió el DNU 70/23, que esperamos, ansiamos, deseamos que el mismo apuro que tienen hoy lo demuestren para cuando convoquemos en las próximas horas a una sesión especial donde podamos rechazar el DNU 70/23".

En un desafío a la oposición dialoguista que firmó el dictamen de mayoría del oficialismo, el santafesino les pidió que "si dan quórum a esta atrocidad (por la Ley Bases), den quórum al rechazo del DNU 70/23".

"No se escondan, no falseen la realidad, no miren para el costado. Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley Bases, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y a votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos", lanzó.