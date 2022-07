El kirchnerismo condiciona la tregua y espera la reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden

"Todos son funcionales y son parte de un esquema que ellos discuten en soledad, pero discuten", le dijo a MDZ alguien que se ha empezado a apasionar sobre la manera de resolver los conflictos en el seno del kirchnerismo cristinista y la relación que mantienen, en particular, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.

Luego de un nuevo fin de semana de tensión, en el que no se despejaron las dudas que tiene el seno del oficialismo, hubo dos actores que quedaron desacomodados tras la charla entre el presidente y su vice. Máximo Kirchner y Sergio Massa, quienes juegan más de lo que se sabe en tándem, tampoco llegan a conformar una sociedad todoterreno. "Cristina está al tanto de todo, pero no aprueba todo", dicen en el Instituto Patria.

"Máximo lo apoyó en todo a Sergio en las negociaciones de la semana pasada, pero eso no quiere decir que tuviera el aval directo de Cristina ni le dijo que hablaba por ellos. Hay cosas que ella aprueba y otras no. Lo que intentó Massa hace diez días, evidentemente, no era del gusto de la jefa", confió a MDZ un legislador bonaerense que tiene su despacho repleto de imágenes de la vice, su esposo fallecido y varias luchas sindicales peronistas.

La pirotecnia verbal contra las primeras medidas de Silvina Batakis provinieron de Juan Grabois, Pablo Moyano, Pablo Micheli y Hugo "Cachorro" Godoy. Si bien estos dos últimos representan a la CTA Autónoma y ATE, respectivamente, los primeros siempre son los que primero sintonizan con los pensamientos de la vicepresidenta.

Oficialmente, ningún dirigente con funciones y representación en La Cámpora o el Instituto Patria emitió sonido sobre las nuevas decisiones de la ministra Batakis, que todos saben que llegó al ministerio en reemplazo de Martín Guzmán tras una aceptación directa de la vicepresidenta. "Ni Grabois ni Moyano hablan por nosotros", dijo otro referente que milita junto con Máximo Kirchner.

Cuando MDZ le preguntó sobre la postura del dirigente social amigo del Papa Francisco, la fuente consignó que "Juan (Grabois) es un poco del Papa, otro poco de Cristina pero termina siendo socio de Emilio Pérsico. Cada uno empieza a cuidar su propio público y Grabois está haciendo eso, pero no es la voz oficial de nadie más que de él mismo".

Al respecto, MDZ trató de contactarse con Fernanda Miño, la secretaria de Integración Socio Urbana. Nacida en La Cava, uno de los barrios más pobres de San Isidro, milita en la UTEP. Sin embargo, la militante social y catequista no respondió sobre si iba a presentar la renuncia o no a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social.

Grabois ya anunció una marcha con el Polo Obrero. Algunos creen que es a instancia de una estrategia marcada por Máximo Kirchner, que no quiere perder votos desde la izquierda. No lo desmienten pero tampoco lo confirman. "La verdad es que lo dejaron solo con el salario universal y está recaliente por eso", expresó un funcionario sobre la nueva actitud crítica de Grabois.

El legislador que habló con MDZ confió que "vamos a ver lo que va a pasar en estos días. Ya todos están pidiendo que Cristina sea la próxima candidata y empiece a ordenar todo mientras tanto en el espacio. A su vez, hay que ver qué hace Alberto Fernández en su próximo encuentro con Joe Biden, si consigue una nueva negociación del acuerdo con el FMI".

"Creo que los anuncios de Batakis van en este sentido. Ganar tiempo para ver cómo podemos armar un nuevo esquema para la deuda, ese que se negó a hacer Guzmán. Si el presidente habla de esto y lo consigue, esa será la mejor garantía para que todo siga bien porque lo que tenemos es un problema financiero, no económico", agregó.