Siete muertos en 72 horas: los detalles de la trágica seguidilla de accidentes fatales en Mendoza

Durante un lapso de 72 horas, en la provincia de Mendoza se registraron seis accidentes viales que significaron la muerte de 7 personas. La seguidilla de siniestros abarcó desde el Sur provincial hasta el paso a Chile, incluyendo también partes del Gran Mendoza. Uno por uno, cómo y donde fueron los trágicos hechos.

El primero de los accidentes ocurridos en la provincia tuvo lugar sobre la ruta provincial 153 , precisamente a pocos kilómetros de distancia del distrito de Monte Comán, dentro del departamento de San Rafael, pasadas las 14.30 del sábado 8.

Según marcó la reconstrucción del hecho, un hombre de 77 años falleció al impactar con su camioneta, Ford Ranger, con un camión de patente brasilera que circulaba en la dirección contraria.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, un segundo camionero, al mando de un Scania 450 que viajaba delante del vehículo brasileño, declaró que ambos circulaban en forma conjunta y que la camioneta habría impactado primero contra el eje trasero de su camión y luego de manera frontal con el Mercedes Benz.

La víctima perdió la vida en el acto, según constataron los trabajadores de la salud del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Nuevamente en San Rafael: vuelco mortal

Sobre la madrugada del domingo 9 en el departamento del sur provincial fue el escenario de otro siniestro fatal cuando un joven de 25 años murió tras un trágico vuelco en las inmediaciones de Villa Atuel.

El hecho ocurrió en el kilómetro 457 de la ruta provincial 143, cuando un Ford Ka que era conducido por la víctima volcó junto a otros tres acompañantes: una mujer de 26 años, otro hombre y una adolescente de 17. Todos ellos sufrieron politraumatismos en varias partes del cuerpo y fueron internados.

El joven fallecido murió poco después de ser traslado al hospital local, donde se constató la muerte.

Otro auto volcado en La Paz

Poco más de tres horas después del vuelco en San Rafael, otro hecho similar tuvo lugar dentro del departamento de La Paz con el mismo final: un joven muerto.

En este caso el siniestro tuvo lugar en la ruta nacional 7, precisamente en el kilómetro 914 de la misma. Allí, la víctima, de 29 años, perdió el control de un automóvil Peugeot 207, o que significó un aparatoso vuelco que terminó con el rodado totalmente dado vuelta sobre la calzada norte de la vía nacional.

Según el personal actuante del SEC, la víctima perdió la vida a raíz del impacto. Por otro lado, en el vehículo también se transportaba otro hombre de la misma edad que fallecido, quien resultó herido y fue asistido por el personal médico.

Un motociclista de 80 años chocó y murió en Tunuyán

Ya llegando a la tarde del domingo fue notificado un nuevo siniestro fatal en Tunuyán, sobre la ruta provincial 94. Concretamente, el hecho ocurrió a pocos minutos de las 15, cuando una camioneta, Ford EcoSport, giró para entrar a un restaurante aledaño a la vía provincial, donde fue impactada en su lateral por una motocicleta, marca Honda 400 cc, que viajaba en la dirección contraria.

El conductor del rodado de menor tamaño, de 80 años, murió sobre la ruta a raíz de las graves heridas.

Por su parte, la conductora de la camioneta, de 61 años, y su hijo de 5 años, fueron atendidos por el personal del SEC para luego ser trasladados al hospital local, donde fueron diagnosticados con politraumatismos leves.

Choque de camiones, incendio y dos muertos en el paso a Chile

Finalmente, a minutos de terminar el día, sobre las 23.30 del domingo, dos camiones y un auto colisionaron en el kilómetro 1090 de la ruta nacional 7, lo que desató un voraz incendio en la zona. Como resultado, los dos conductores de los rodados de mayor tamaño perdieron la vida.

La reconstrucción del siniestro sostiene que el mismo se produjo cuando el camión de patente argentina invadió el carril contrario, lo que terminó con un choque frontal con el rodado chileno. Desde atrás del camión del vecino país venía el auto que no pudo evadirlos y también terminó chocando.

Así, los dos camiones terminaron sobre la ruta y uno de ellos se encontraba cargado de cubiertas, que esto fue fundamental en el incendio. Los camioneros terminaron encerrados en la cabina y por el fuego no los pudieron sacar de ese lugar.

Una vez las llamas fueron controladas en la zona del choque, personal del SEC constató el fallecimiento de los camioneros. Además, los mismos profesionales atendieron a quienes viajaban en el rodado de menor porte, donde viajaban tres mayores de edad y una niña de 8 años, diagnosticándolos a los primeros con politraumatismos moderados y trasladados al Hospital Del Carmen, mientras la menor fue diagnosticada con traumatismo moderado por lo que fue trasladada al Hospital Fleming.

La atropellaron mientras cruzaba la calle en Guaymallén

Cuando el día lunes parecía que iba a ser una jornada sin volver a lamentar alguna muerte a partir de un accidente vial, las alarmas volvieron a activarse cuando una mujer de 62 años fue atropellada por una motocicleta cuando se disponía a cruzar una calle del barrio Nueva Esperanza, Guaymallén.

El siniestro tuvo lugar sobre las 21 en la intersección de las calles Félix Suárez y Capilla de Nieve. Allí, el motociclista que circulaba por la primera de estas vías con dirección al norte, chocó con la peatón al llegar a la plaza de dicha barriada.

La víctima terminó muriendo tras ser trasladada al Hospital Central a raíz de las heridas provocadas en el accidente: politraumatismos moderados en distintas partes de su cuerpo.

Los accidentes viales, un peligro más que presente

Más allá de la preocupante seguidilla de accidentes mortales en la provincia, el mes de noviembre comenzó con tres casos similares.

El primero fue el atropello de dos menores de edad en frente al Parque San Martín, dentro de Ciudad de Mendoza. En este caso, un menor de edad de 13 años falleció y otro resultó gravemente herido tras ser embestidos por un automóvil, Volkswagen Up, mientras circulaban en bicicleta por la calle Boulogne Sur Mer, el día sábado 1.

Al día siguiente, domingo 2, otro accidente vial significó la muerte de un hombre de 70 años en Maipú. Allí, pasadas las 19.30, el fallecido perdió el control de su vehículo, un Fiat Duna, y terminó incrustado dentro de una acequia. El personal del SEC notificó que la muerte ocurrió por el impacto de la colisión.

Luego, pasadas las 17 del lunes 3, un motociclista falleció entre los límites del departamento de Godoy Cruz al protagonizar un choque contra un Peugeot 208 en el cruce de las calles Alvear y Reconquista. El conductor del rodado de menor tamaño, de 48 años, falleció en el lugar según informaron las autoridades actuantes en el lugar del siniestro.

En este marco habló con MDZ Radio el abogado Guillermo Pacharoni y describió la situación nacional como una "pandemia invisible", y agregó que, en estos casos "no hay ninguna enfermedad, no hay ningún homicida criminal, no hay ningún factor de mortalidad que mate más que un choque".